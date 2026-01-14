1 yılda 12 milyon kişiye istihdam sağlayan Çin ile rekabet…
Gelişmiş ülkelerin 200-300 yılda başarabildiğini;
Çin neredeyse 20-30 yılda başardı…
★ ★ ★
“Konuştuğunu/yazdığını uygulaması”, “Yapar gibi yapmayıp, yapması”;
Yetenek/beceri geliştiren eğitim sistemi; verimlilik temelli destek/sübvansiyon/teşvik sistemi sayesinde bugün Çin:
Emtia fiyatlarından, mal ve hizmet fiyatlarına dünya piyasalarında “fiyat belirleyen” konuma yükseldi…
★ ★ ★
Bu nedenle…
Dünya ekonomilerinin büyük sıkıntı yaşadığı bu dönemde:
Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl, yaklaşık 12 milyon kişinin istihdam edildiğini ve öngörülen yıllık hedefin aşıldığını açıkladı…
★ ★ ★
Artı: Hedef koymak ve o hedefe ulaşmak özgüveni de artırdı…
★ ★ ★
Bizde de adımlar atıldı…
★ ★ ★
Örneğin:
Genç, kadın ve mesleki yeterlik belgesi sahibi işçileri işe alan işverenlere sağlanan prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı…
Ama…
Sahada konuşulanlar, tecrübeli eleman ihtiyacının arttığını gösteriyor…
Bu nedenle bu teşviklerin, emekli olup çalışmamayı tercih eden tecrübelileri de kapsaması gerekiyor…
VELHASIL
Çalışana, ekonomi için verimlilik artırana ve çalışmaya niyeti olana sağladığı destekle, yılda 12 milyon istihdam sağlayan Çin ile rekabet edebilmek için, çalışan sayısını ve niteliğini artırmamız gerekiyor…
Bunun için de, başarı modelleri ortada olan, samimi/rasyonel politikaları uygulamamız gerekiyor…
★ ★ ★
Örneğin:
İmalat sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının, 2026 yılında da Hazine tarafından karşılanmaya devam edileceği “müjde” olarak açıklanıyor…
Ama…
Desteğe rağmen, 50 bin lira ücret alan bir işçi için, işverenin 17 bin liraya yakın prim ödeyecek olmasının, arza/gelişime/kalkınmaya verebileceği zarar sorgulanmıyor…
★ ★ ★
İşi ucundan tutmak fayda (bazen) sağlayabiliyor…
Ama mevcut dünya şartları (tam rekabetçi), marjinal faydayı yakalamamızı zorunlu kılıyor…
