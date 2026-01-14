1 yılda 12 milyon kişiye istihdam sağlayan Çin ile rekabet…

Gelişmiş ülkelerin 200-300 yılda başarabil­diğini;

Çin neredeyse 20-30 yılda başardı…

“Konuştuğunu/yazdığını uygulaması”, “Ya­par gibi yapmayıp, yapması”;

Yetenek/beceri geliştiren eğitim sistemi; verimlilik temelli destek/sübvansiyon/teşvik sistemi sayesinde bugün Çin:

Emtia fiyatlarından, mal ve hizmet fiyatla­rına dünya piyasalarında “fiyat belirleyen” ko­numa yükseldi…

Bu nedenle…

Dünya ekonomilerinin büyük sıkıntı yaşadı­ğı bu dönemde:

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl, yaklaşık 12 mil­yon kişinin istihdam edildiğini ve öngörü­len yıllık hedefin aşıldığını açıkladı…

Artı: Hedef koymak ve o hedefe ulaşmak özgüveni de artırdı…

Bizde de adımlar atıldı…

Örneğin:

Genç, kadın ve mesleki yeterlik belgesi sa­hibi işçileri işe alan işverenlere sağlanan prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2026 tarihine ka­dar uzatıldı…

Ama…

Sahada konuşulanlar, tecrübeli eleman ihti­yacının arttığını gösteriyor…

Bu nedenle bu teşviklerin, emekli olup çalış­mamayı tercih eden tecrübelileri de kapsama­sı gerekiyor…

VELHASIL

Çalışana, ekonomi için verimlilik artırana ve ça­lışmaya niyeti olana sağladığı destekle, yılda 12 milyon istihdam sağlayan Çin ile rekabet edebil­mek için, çalışan sayısını ve niteliğini artırmamız gerekiyor…

Bunun için de, başarı modelleri ortada olan, samimi/rasyonel politikaları uygulamamız ge­rekiyor…

Örneğin:

İmalat sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi işve­ren hissesinin 5 puanlık kısmının, 2026 yılında da Hazine tarafından karşılanmaya devam edileceği “müjde” olarak açıklanıyor…

Ama…

Desteğe rağmen, 50 bin lira ücret alan bir işçi için, işverenin 17 bin liraya yakın prim ödeyecek olmasının, arza/gelişime/kalkınmaya verebileceği zarar sorgulanmıyor…

İşi ucundan tutmak fayda (bazen) sağlayabiliyor…

Ama mevcut dünya şartları (tam rekabetçi), marjinal faydayı yakalamamızı zorunlu kılıyor…