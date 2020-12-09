10-11 Aralık AB Zirvesi

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile 10-11 Aralık AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye hakkında çıkabilecek olumlu ve olumsuz kararları konuştuk. Zeytinoğlu, bazı yaptırımların gelebileceğini ama sert bir yaptırımın söz konusu olmayacağını söyledi.

Avrupa Birliği’nin 10-11 Aralık Liderler Zirvesi öncesi toplanan AB Dışişleri Bakanları, Türkiye’ye “net bir karşılık” verilmesi konusunda uzlaştı. Avrupa Parlamentosu’nca hazırlanan karar tasarısında Türkiye ile üyelik görüşmelerinin “sonlanması” ifadesi benimsedi.

Türkiye kanadında “yetkili” sivil toplum kuruluşu İKV neleri bekliyor? İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bazı yaptırımlar beklediğinin altını çiziyor. Bunların “çok sınırlı” kalacağını söylüyor.

• Türkiye, -haklı olarak- Doğu Akdeniz ve Ege’de AB’nin beklendiği tavizkar bir çizgiye gelmedi.

İKV Başkanı’na göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’nin stratejik hedef olduğunu ve reform sürecinin devam edeceğine dair açıklamaları “olumlu” karşılandı. Ancak AB’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Fransa, Türkiye’ye karşı siyasi kampın başını çekmeye devam ediyorlar. AB Zirvesi’nden bu durumda ne beklenmeli? İKV Başkanı’na göre Almanya, İspanya başta olmak üzere bazı ülkeler Türkiye ile yakın ekonomik ilişkileri nedeniyle sert bir karar alınmasına taraftar değiller. Macaristan ve Polonya’nın AB bütçesini “veto etmesi” ve Brexit konusunun zirvede ağırlıklı olarak ele alınması nedeniyle “Türkiye” başlığı daha alt sıralara düşebilir.

Zeytinoğlu, gelebilecek kısıtlamaları 2 ana başlıkta topluyor:

1-Türkiye’ye yönelik ticarette bazı kısıtlamalar. Ancak herhangi bir kısıtlama Almanya başta Türkiye’de önemli yatırımları olan ülkeleri olumsuz etkileyecektir.

2-Türkiye’de bazı üst düzey yöneticilere yönelik yaptırımlar söz konusu olabilir.

GÜNÜN NOTU:

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’nin kedi-fare oyunlarına son vermesi gerektiği görüşünde…