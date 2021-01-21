10 bin lira alacak için ‘bir tuş’la 20 milyonluk haciz konulur mu?

GAZİANTEP Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) “Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor” başlıklı görüntülü platformdaki buluşmada kentteki iş insanlarının bir duasını paylaştı:

-Gaziantepli iş insanı, “Allah’ım, borcumu ödemeden canımı alma” diye dua eder.

Ardından ekledi:

- Bankalar, Gaziantep’te gecikmiş alacak sorunuyla pek karşılaşmaz.

Sonra e-haciz konusunu açtı:

- 3 bin liralık bir borç için e-haciz yöntemiyle 500 bin liralık haciz konulabiliyor.

Bu konudaki önerisini ortaya koydu:

-e-haciz işlemlerinde “borç kadar haciz” uygulamasına geçilmeli. 3 bin lira için 500 bin liralık haciz konulması, borçlunun işlerini kilitliyor.

EGD Başkanı Celal Toprak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın yönettiği buluşmada konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, hükümetten aldığı izlenimi aktardı:

- e-haciz konusunu çözecekler.

Sözünü ettiğim buluşma, 26 Aralık 2020 Cumartesi günü gerçekleşti. Kıvanç, TOBB yönetimiyle birlikte ve Adana Sanayi Odası’nı temsilen bakanlarla gerçekleşen toplantı-görüşmelerde o izlenimi edinmişti:

- e-haciz konusu çözülecek…

Önceki gün İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’le sohbet ederken İTO üyesi iş insanlarından kendisine ulaşan yakınmaları anlattı:

-Küçük ölçeklisinden büyüğüne üyemiz iş insanlarından e-haciz konusunda çok şikayet geliyor. Gelen şikayetler e-haciz yüzünden sıkıntı yaşandığını görüyoruz.

Kendisine yansıyan şikayetlerden örnek verdi:

- Maliye veya SGK’dan ilgili bir memur, önüne gelen ödenmeyen alacağa bakıyor. Bir tuşa basarak haciz kararını devreye sokabiliyor. Örneğin 10 bin liralık bir alacak için muhatap iş insanına, şirkete 20 milyon liralık haciz uygulanabiliyor.

Bunun ne anlama geldiğini şöyle açıkladı:

-10 bin liralık bir borç için muhatap iş insanının, şirketin banka hesapları, arabaları, gayrimenkulleri haciz kapsamına girebiliyor. Muhatap iş insanı o borcu ödemek için kendi kaynaklarını kullanamaz hale geliyor.

10-20 bin liralık aksayan borç için şirketlerin, iş insanlarının e-haciz uygulamasıyla ticari itibarlarının riske girdiğini kaydetti:

-Muhatap iş insanı veya şirket, 10-20 bin liralık borç nedeniyle devreye giren e-haciz üzerine kendi kaynaklarını kullanamaz hale gelince bir yerlerden borç bulup sorunu çözmeye çalışıyor.

Uygulamada görevli memurun inisiyatifinin etkili olduğunun altını çizdi:

-Duyarlı hareket eden memur arkadaşlar önüne gelen borç konusunu inceliyor, muhatap iş insanı veya şirketin durumuna, varlıklarına bakıyor. Ödeme gücünün o borcun çok üstünde olduğunu görünce e-haciz tuşuna basmadan muhatabı uyarıyor.

Avdagiç’le sohbet ederken, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’ın e-haciz ile ilgili önerisini anımsadım:

- e-haciz’de “borç kadar haciz” uygulaması olmalı.

e-haciz’in piyasada yarattığı sıkıntıya, sancıya çözüm üretmek zor olmasa gerek değil mi?



Teknopark İstanbul’a 150 şirketlik 3’üncü etap alan geliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul’un kuruluş adımlarının atıldığı günleri anımsadı:

- O dönemde Murat Yalçıntaş, İTO'da başkanımızdı. Ben de kendisiyle yönetim ekibinde idim. Teknopark İstanbul'un kuruluşu için birlikte çok emek verdik.

Teknopark İstanbul’un kuruluşunun çok doğru adım olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını vurguladı:

- Şu anda Teknopark İstanbul'da 500 şirket faaliyet gösteriyor. 6 bin kişilik istihdam yaratıyor.

Teknopark İstanbul’u daha da büyütecek kararın alındığını kaydetti:

- Teknopark İstanbul'un 3'üncü etabı için ihale yapıldı. 36 bin metrekarelik ek alan oluşacak. 150 şirketin yer alabileceği alan açılacak. 2 bin kişilik ek istihdam söz konusu olacak.

Teknopark İstanbul gibi yatırım alanlarının büyümesi, Türkiye’nin teknoloji atağının işaretlerini veriyor...

Haciz haberlerini kullanmama kararını neden ve nasıl aldım

17-18 yıl önceydi. Hürriyet Gazetesi’nde Ekonomi Müdürlüğü görevini yürüttüğüm günlerdi. Masamdaki telefon çaldı. Arayan Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk'tu. Bağırmaya başladı:

-Net Holding için 6 milyar lira nedir ki? Hakkımızdaki 6 milyar liralık haciz haberini nasıl kullanırsınız?

Bir gün önce gazete dışındaydım, sözü edilen haberin kullanıldığının bile farkında değildim. Telefonu kapatmadan hızla sayfalara baktım. Bir sayfanın en altında tek sütun 3-4 santimlik haberi gördüm:

- Net Holding'e 6 milyarlık haciz.

"Milyar" denilince büyük gibi görünse de, TL’den henüz 6 sıfır atılmadığı günlerdi. Yani, gerçekten de sadece Net Holding için değil, birçok şirket için önemsenmeyecek bir haciz kararıydı. Tibuk’a yanıt verdim:

- Besim Bey, zaten haber çok da önemsenmemiş. Tek sütun 3-4 santim kullanılmış. Evet, kullanmasaydık daha doğru olurdu. Ancak, kullanılmış. Açıklamanızı alalım, daha büyük şekilde yayınlayalım. Tibuk, yanıtımı dinlemek yerine bağırmayı sürdürdü, küfürlü konuşmaya başladı. Ben de aynı tonda ve içerikte yanıtlar verip, o anda aldığım kararı kendisine bildirdim:

- Besim Bey, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürlüğü görevim devam ettiği sürece yönettiğim sayfalara sizinle, şirketlerinizle ilgili ne iyi-ne kötü, hiçbir haber girmeyecek.

Telefonu kapattıktan sonra ekip arkadaşlarıma döndüm:

- Arkadaşlar, bundan sonra haciz haberlerini kullanmak yok. O haber bize gelinceye kadar haciz çözülmüş de olabiliyor. Kullanacaksak bile, haciz kararına muhatap olan tarafı arayıp, son durumu öğrenmek gerekiyor.

Aldığım kararı uyguladım. Adliye muhabiri arkadaşlarımdan gelen haciz haberlerini kullanmadım. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’ten iş dünyasının "e-haciz" sancısını dinlerken 17-18 yıl önceki haciz haberi tartışmasını anımsadım.