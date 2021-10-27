10 lira kapısındaki dolar…

200 baz puan indirilen TCMB repo faizinin ardından büyükelçiler krizi de yaşanınca dolar 10 lira kapısını çaldı. Diplomasi ile aklıselim dolar kurunu 9.47 seviyesine indirdi.

Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz indirimi tartışılırken 10 ülkenin Ankara büyükelçilerinin Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını belirtmeleri diplomatik bir krizi tetikledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Büyükelçileri ‘istenmeyen adam’ ilan edeceğiz” açıklamasıyla tansiyon zirveye çıktı, dolar 9.85 seviyesini görerek 10 liranın kapısını çaldı. Peki bu noktaya nasıl geldik?

- TCMB geçen ayki PPK toplantısında 100 baz puan faiz indirimin ardında ekimde de 200 baz puan indirim daha yaparak haftalık repo faizini % 16’ya indirdi.

- 8.63 olan dolar kuru 24 Eylülde 8.84’e yükseldi. 20 Ekim’de 9.25 seviyesindeyken 200 baz puan indirimin ardından 9.66’yı gördü. Osman Kavala’nın serbest kalmasını dile getiren 10 büyükelçinin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onları “persona non grata” yapmayı niyetlenmesiyle $ 9.85’i gördükten sonra, haftayı 9.75 seviyesinde açtı. Gelişmeler 10 TL kapısını çalan bir dolar kuru ile karşı karşıya olduğumuzu gösterirken, diplomasi devreye girdi ve aklıselim hakim oldu. Bu kez büyükelçiler, ABD‘nin önderliğiyle Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine göre hareket ettiklerini, ‘içişlerine karışma’ gibi bir durumun söz konusu olmadığını duyurdular. Cumhurbaşkanı da onlar için “istenmeyen adam” söyleminden vazgeçti. Dolar 9.56’ya geriledi, dün de öğle saatlerinde de 9.47 seviyesindeydi.

Kavala’nın avukatı Prof. Köksal Bayraktar’a 26 Kasım’a ertelenen duruşmasından beklentilerini sorduğumda aldığım yanıt şu oldu: -Osman Kavala duruşmalara katılmayacağını açıkladı. 20 Ekim 2017’de gözaltına alınıp tutukluluğu 4 yılı aştı. Davası, Beşiktaş Çarşı Grubuyla birleştirildi. Onların sorguları zaman alacak, biz tahliye talebinde bulunacağız. Ama Mahkeme heyeti bu gelişmelerin olduğu bu dönemde katiyen lehimize karar vermez, maalesef durum bu...”

10 liranın kapısını çalan dolar kuru, diplomasinin etkisiyle ‘aklıselim’in gündem gelmesi sonrası düştü. Şimdiki, beklentim Osman Kavala davasında da aklıselimin işleyerek 4 yılı aşan cezaya dönüşen tutukluluk sürecinin sona ermesi. Olur mu?

Siyaset bunu gerektiriyor...

GÜNÜN NOTU:

Cumhuriyet 98. yaşına basıyor. Beklentim, O’na uygun daha adil, daha demokrat bir Türkiye’de yaşamak…