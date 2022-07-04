10 milyar liralık viski içtik, Türkiye 80 ülke arasında ilk 10’a girdi

FRANSA merkezli global şirket Pernod Ricard’ın Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika Genel Müdürü Selçuk Tümay, şirketin Türkiye’ye yerleşmesinin 20’nci yılı vesilesiyle pazarın durumunu gözden geçirdi:

Votka: 2017-2020 döneminde yıllık ortalama tüketim yüzde 5 büyüdü.

2017-2020 döneminde yıllık ortalama tüketim yüzde 5 büyüdü. Bira: 2017-2020 döneminde bira pazarı sıfır büyüme yaşadı.

2017-2020 döneminde bira pazarı sıfır büyüme yaşadı. Rakı: 2017-2020 döneminde rakı pazarında yıllık yüzde 8 küçülme oldu.

2017-2020 döneminde rakı pazarında yıllık yüzde 8 küçülme oldu. Viski: 2017-2020 döneminde viski tüketimi yıllık yüzde 15 arttı.

Sonra pandemiden buyana duruma baktı:

Votka: Mart 2020-Mart 2022 döneminde yıllık yüzde 10 büyüme görüldü.

Mart 2020-Mart 2022 döneminde yıllık yüzde 10 büyüme görüldü. Bira: Mart 2020-Mart 2022 döneminde bira da yıllık yüzde 3’lük büyümeye geçti.

Mart 2020-Mart 2022 döneminde bira da yıllık yüzde 3’lük büyümeye geçti. Rakı: Mart 2020-Mart 2022 döneminde yıllık yüzde 16’lık büyümeye döndü.

Mart 2020-Mart 2022 döneminde yıllık yüzde 16’lık büyümeye döndü. Viski: Mart 2020-Mart 2022 döneminde yıllık yüzde 39 büyüme yakalandı.

Pandemiyle birlikte alkollü içki tüketiminin biraz evlere kaydığını gözlemledi:

- Restoran, bar ve otellere göre evde tüketim maliyet olarak daha uygun. Kimi mekanlarla karşılaştırınca evde tüketimin maliyeti 4’te bir dolayında seyrediyor. Ayrıca, evde tüketim alkollü araç kullanma riskini de ortadan kaldırıyor.

Selçuk Tümay ile Pernod Ricard’ın Türkiye’deki 20’nci yılı vesilesiyle buluştuk. Alkollü içkide ÖTV’nin Ocak 2022’de yüzde 50 arttığını anımsattı:

- ÖTV ile birlikte fiyatlar da arttı. Rakı tüketimi yeniden eksiye geçti. Viskide yıllık artış yüzde 7’ye geriledi.

Alkollü içkide ÖTV’nin 6 ayda bir gözden geçirildiğine işaret etti:

- Temmuz ayında yapılacak ÖTV artışı mayıs ayına çekildi. Mayıs 2022’de yüzde 25’lik ÖTV artışı devreye girdi. Bu artışın etkilerini yeni görmeye başlayacağız.

Haziran 2020’deki sohbetimizi anımsattım:

- Haziran 2020’de Türkiye’de yıllık viski tüketimi 10 milyon litre görünüyordu. Perakende cirosu da 3 milyar lira dolayındaydı. Şimdi durum nedir?

Önündeki bilgisayardan verilere bakıp yanıtladı:

- Türkiye’de yıllık viski tüketimi 20 milyon litreye ulaştı. Bu miktarın perakende cirosu da 10 milyar lirayı buldu. Bu artışta turizmin yeniden canlanmasının önemli etkisi ve rolü var.

Rakı verilerini de ortaya koydu:

- Tekel’in alkollü içki bölümü özelleştiğinde Türkiye’de yıllık rakı tüketimi 44 milyon litreydi. Bugün 37 milyon litreye gerilemiş bulunuyor. Rakının perakende cirosu da 15 milyar lira dolayında.

Alkollü içkide tüketim oranlarını da değerlendirdi:

- Türkiye alkollü içki pazarında viskinin payı yüzde 9’a çıktı. Bira yüzde 50’ye geriledi. Rakıda da gerileme oldu. Şarap pazarı da 70-80 milyon litreye çıktı.

Selçuk Tümay, Pernod Ricard’ın 80 ülkede faaliyette olduğunu aktarınca Türkiye’nin sıralamadaki yerini merak ettim, paylaştı:

- Türkiye, ilk 10’a girdi.

Türkiye, yetişkinler arasında kişi başına yıllık 2.5-3 litrelik tüketimle alkolizm riskinin çok uzağında bulunuyor.

Yalnız, yükselen vergiler özellikle rakıda kayıt dışı üretimi tırmandırıyor. O nedenle alkollü içkide vergi dengesini iyi kurmak gerekiyor.

Ayrıca rakı ve şarapta ihracatı artıracak adımlar bekleniyor…

Bir şişede 240 lira vergi var

PERNOD Ricard Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Selçuk Tümay’a alkollü içkilerde vergi düzeyi açısından Türkiye’nin dünyadaki yerini sordum, sıraladı:

- Alkollü içkide en yüksek vergi sıralamasında İsveç, Finlandiya ve Norveç, ilk 3’te yer alıyor. İngiltere ve Türkiye, 4 ve 5’inci sırayı paylaşıyor. Yani, Türkiye’nin arada İngiltere’yi aşıp 4’üncü sıraya yükselmesi söz konusu oluyor.

Perakende fiyatı 600 lira olan bir viski üzerinden vergi hesabını ortaya koydu:

- Söz konusu viskide 170 lira ÖTV, 70 lira da KDV var. Yani, toplam 240 liralık vergi söz konusu. Bazı eklerle birlikte vergi oranı yüzde 50’yi aşıyor. Rakıda vergi yüzde 70 dolayında seyrediyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bandrol almak için ÖTV’yi peşin ödüyoruz. Bandroller 1-2 ay sonra teslim ediliyor. Bu da sektöre bir fonlama maliyeti yansıtıyor.

Alexandre Ricard Avrupa toplantısı için İstanbul’a geliyor

PERNOD Ricard Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Selçuk Tümay, grubun 11 kişilik Avrupa yöneticiler toplantısının 3 ayda bir gerçekleştiğini belirtti:

- Toplantıyı bu hafta İstanbul’da yapacağız.

Pernod Ricard’ın Türkiye’deki 20’nci yılına girdiğini anımsattı:

- Pernod Ricard CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Alexandre Ricard, bu hafta 12 saatliğine İstanbul’a gelecek. 20’nci yıl etkinliğimize de katılacak.

150 kişi çalışıyor yılda 6 milyon Euro yatırıyor

PERNOD Ricard Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Selçuk Tümay, 2004-2007 dönemini anımsadı:

- Pernod Ricard, o dönemde yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle Türkiye’den tamamen çıkma noktasına gelmişti. Türkiye ekibi olarak Pernod Ricard global yönetimini ikna ettik ve kalmasını sağladık.

Pernod Ricard Türkiye’de 150 kişinin çalıştığını belirtti:

- Pazarlamaya da olsa Türkiye’de yıllık yatırımımız 6 milyon Euro’yu buluyor.

Bakkallara işaret etti:

- Türkiye’de 45 bin bakkal, alkollü içki ve sigara satış noktası olarak hizmet veriyor. Söz konusu bakkalların ana gelir kaynağını alkollü içki ve sigara oluşturuyor.

Paris’ten Londra’daki Nusr’et’e gidenler var

PERNOD Ricard Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Selçuk Tümay, sohbet sırasında Türkiye’nin yurt dışında öne çıkan markalarıyla ilgili şu izlenimini paylaştı:

- Pernod Ricard’ın Paris’teki merkezindeki bir yönetici arkadaşımız oğluna, “Doğum günün için ne istersin?” diye sormuş. Oğlu, “Beni Londra’daki Nusr’et’e yemeğe götür” demiş. Bunun üzerine Paris’ten sadece Nusr’et’te yemek yemek için Londra’ya gitmişler.