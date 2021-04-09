10 yılda 63 milyon doz aşı üreten işbirliği

Tarih boyunca milyonlarca kişinin ölümüne neden olan enfeksiyonlarla savaş, aşının keşfiyle boyut değiştirdi. Uzmanlar, aşı sayesinde bugüne kadar 12’den fazla hastalığın neredeyse yüzde 100 oranında ortadan kalktığını belirtirken, son olarak COVID-19 salgınında da bütün umutlar aşılamaya bağlanmış durumda. Milyarlarca dolarlık aşı endüstrisi, enfeksiyonlar boyut değiştirdikçe teknolojiye daha fazla yatırım yapmak zorunda kalıyor. Adı aşıyla özdeşleşmiş global oyuncular arasında yer alan Sanofi Pasteur’un bilimsel teknolojideki önemli yatırımlarından biri de 10 yıl önce Türkiye’de yapıldı. 209’da yerli Birgi Mefar işbirliğiyle teknoloji transferi yapan şirket, gerekli hazırlıkların ardından 2011’de Türkiye’de önce 5’li karma, ardından da 4’lü karma aşıların üretimine başladı. Çocukluk çağı hastalıklarını önlemede hayati değere sahip bu aşılar için şirket Türkiye’de 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.

Sanofi Pasteur’ün dünya ilk teknoloji transferi olan Birgi Mefar işbirliğinin 10’uncu yıl değerlendirme toplantısı dün gerçekleşti. Sanofi Pasteur Türkiye Levant ve İran Genel Müdürü Karine Labaky ev sahipliğinde, Birgi Mefar Grup CEO’su Faik Somer ile birlikte düzenlenen basın toplantısına Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem ve Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal da katıldı.

22 milyon çocuk aşılandı

10 yıl önce Türkiye ve Sanofi Pasteur adına önemli bir adım atıldığını belirten Türkiye Levant ve İran Genel Müdürü Karine Labaky, gerçekleştirilen teknoloji transferiyle Ar-Ge'den istihdama, üretimden halk sağlığına kadar birçok alanda katkı sağlayan başarılı bir işbirliği yürüttüklerini söyledi. Sanofi Pasteur’ün Türkiye'de aşı üretimine yatırım yapan ilk şirket olduğunu ifade eden Labaky, “Sanofi Pasteur ve Birgi Mefar Grup işbirliği ile 10 yılda 63 milyon doz aşının üretimini Türkiye’de gerçekleştirdik. Bu sayede 22 milyondan fazla çocuğun bağışıklanması salandı. Önceliğimiz halk sağlığına katkıda bulunmak. Aşı ile önlenebilir bir hastalıktan kimsenin zarar görmediği ya da ölmediği bir dünya yaratmak amacıyla çalışıyoruz. 100 yılı aşkın süredir bu amaca tutkuyla bağlıyız. Bu adanmışlığın sonucu olarak dünya çapında günde 2,5 milyon dozdan fazla aşı üretiyoruz” dedi.

Türkiye bizim için önemli

Türkiye’nin Sanofi dünyasında önemli bir yeri olduğuna da değinen Labaky, önümüzdeki süreçte yeni yatırımlar ve işbirliğinin sürekliliğini hedeflediklerini ifade etti. “Türkiye, kritik ülkelerden biri. Bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. İlk teknoloji transferi yapılan ülke olması da önemini ortaya koyuyor” diyen Lübnanlı yönetici, şöyle devam etti: “Lüleburgaz’daki fabrikamız dünyada üçüncü sırada. Buradaki yatırımlarımızı önemsiyoruz. Birgi Mefar ile de gelecekte klinik araştırmalar alanında işbirliğimizi artırmayı planlıyoruz. Ayrıca karşılanmamış halk sağlığı ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları da birlikte yürütebiliriz.”

Dünyadaki COVID-19 aşı üreticileriyle temastayız

Birgi Mefar Grup CEO’su Faik Somer, Sanofi Pasteur işbirliği ile ulusal aşı takviminin kapsamındaki hastalıklara karşı koruma sağlayan çocukluk çağı aşılarının Türkiye'de ilk kez üretilmeye başlandığını belirtti. Proje kapsamında 75 kişilik özel bir ekip kurulduğunu belirten Somer, “Bu ekip Lyon’daki Sanofi Pasteur Üretim Tesisleri’nde eğitim aldı. Takip eden süreçte edinilen tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde ülkemize özellikle aşı konusunda farklı teknoloji transferlerinin de önü açılarak hayata geçirildi. Bu sayede Birgi Mefar Grup üretim tesislerinde, Sanofi Pasteur için ürettiğimiz 63 milyon doz aşının yanı sıra, diğer kurumlar için de 10 yılda 130 milyon dozdan fazla aşı üretimi gerçekleştirdik” dedi. Türkiye’de COVID-19 aşı üretim ruhsatı alan şirketlerden biri olduklarının da altını çizen Somer, yerli ve yabancı bütün aşı üreticileriyle temas halinde olduklarını ifade etti. Somer, “Biz COVID-19 aşısı üretebilecek kapasite ve teknolojiye sahibiz. Tüm aşı geliştiren gruplarla da görüşüyoruz” diye konuştu.