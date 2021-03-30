100 bin buzdolabıyla 1 milyon üretene bedel değer yaratıyor

BSH Ev Aletleri CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher, geçen yıl Şubat ayında İstanbul’da göreve başlarken Çerkezköy’ün grup için önemini irdeledi:

- Çerkezköy’de 5-6 fabrikadan oluşan tesisimiz dünyadaki en büyük üretim merkezlerimiz arasında. Türkiye, BSH Grubu için çok önemli.

Nisan 2020’de BSH Grubu bir karar aldı:

- Dünyayı BSH haritasında 5 bölgeye ayırmıştık. Bölge sayısını 4’e düşürüyoruz. İki bölgeyi birleştiriyoruz. Birleşmeden oluşan 130 ülkeyi kapsayan bölgenin yönetim merkezi Türkiye’de olacak.

Böylece oluşturulan Region Emerging Markets (REM) Başkanlığına da Rudolf Klötscher getirildi:

- Bölgemiz Güney Afrika’dan Japonya’ya kadar uzanıyor. 4.6 milyar nüfustan oluşuyor. 11 zaman dilimini kapsıyor. 80’den fazla dil konuşuluyor, 60 dolayında farklı dini inanç söz konusu.

Geçen hafta bir grup meslektaşımla BSH’nın Çerkezköy’deki üretim üssüne gittik. Klötscher, önce grupla ilgili verileri paylaştı:

- BSH Grubu 2020’yi 13.9 milyar Euro ciroyla kapattı. COVID-19 sürecine ve fabrikalarımızın birkaç hafta kapalı kalmasına rağmen, 2020 bizim için 50 yılın “en iyi yılı” oldu.

REM’in cirosuna işaret etti:

- REM, geçen yılı 1.5 milyar Euro ciroyla tamamladı. Bu yıl 1.6 milyar Euro’luk ciro hedefimiz var.

Sektördeki canlılık üzerinde durdu:

- İnsanlar evlerine kapanınca ev eşyalarını yenilemeye başladı. Seyahate, dışarıda yemek yemeye harcadıkları paraları, eşya değiştirmeye yönlendirdi. Yani, “Cocooning” (kozalaşma) yaşandı. Aileler içe kapanıp, önlem alıp, hayattan zevk almaya çalıştılar.

Ardından Rudolf Klötscher ve BSH Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı ile birlikte fabrika turuna çıktık. Soğutucu 1” olarak adlandırılan bölümü Fabrika Direktörü İrfan Akın rehberliğinde gezdik. “Soğutucu 2” olarak adlandırılan bölümde bize Fabrika Direktörü Hüseyin Kasırga rehberlik etti:

- Burada yılda 100 bin buzdolabı üretiyoruz. Yüzde 95’i ihracata gidiyor. Ürettiğimiz üst sınıf buzdolaplarının başında Gaggenau ve Thermador geliyor. BSH Grubu’nda bu üst sınıf buzdolaplarının üretildiği tek fabrika burası.

Gaggenau’nun üretildiği fabrikada yaratılan katma değeri merak ettim, Hakan Mandalı şu yanıtı verdi:

- Buradaki üst sınıf ürünler, normal buzdolaplarını 5’e, 6’ya katlar.

Hüseyin Kasırga, yönettiği fabrikanın iddiasını şöyle ortaya koydu:

- Buradaki 100 bin adetlik üretim, 1 milyon normal buzdolabı üretimine bedel.

Hakan Mandalı, fabrikanın tam kapasiteyle çalıştığını bildirdi:

- Talebe yetişemiyoruz. Üretim, talebin 5 bin adet gerisinden geliyor.

Hüseyin Kasırga, şu detayın altını çizdi:

- Standart buzdolabında 800 kalem parça kullanılır. Gaggenau’da kullanılan parça 3 bin 500 kalemi bulur.

Sonra ekledi:

- Üst sınıf buzdolabı üretiminde daha az robot, daha çok insan emeği vardır.

BSH Grubu’nun dünyadaki 38 fabrikası arasından üst sınıf buzdolabı üretimi için Çerkezköy’ü seçmesi Türkiye’ye verdiği önemi gösteriyor.

Bu seçim Türkiye’nin üretim gücünü, insan kaynağının kalitesini de ortaya koyuyor…

10 yılda 30.2 milyon lira Ar-Ge teşviki aldık

BSH Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı, Çerkezköy’deki Ar-Ge Merkezi’nin 2008 yılında 87 kişilik kadrosuyla faaliyete geçtiğini belirtti:

- 2008’de master ve doktoralı 12 kişi vardı Ar-Ge Merkezimizde. Bugün 318 kişilik Ar-Ge kadromuzun 118’i master ve doktoralı.

Çerkezköy’deki Ar-Ge Merkezinin BSH’nın dünyadaki diğer fabrikaları için de ürün geliştirdiğini bildirdi:

- Patent sayımız 800’e yaklaştı. 2018 yılı itibariyle 10 yılda 30 milyon liralık Ar-Ge teşviki aldık.

İhracat yüzde 70’e çıktı, Çin de ilk kez alıcılar arasına girdi

BSH Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı, Çerkezköy’deki fabrikalarının 280 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 550 bin metrekarelik alana yayıldığını vurguladı:

- Geçen yıl buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırınların toplam üretim adedi 5.8 milyonu buldu. Bu yıl toplam üretimin 6.5 milyon adede çıkacağını öngörüyoruz.

BSH Türkiye’de satış-pazarlama dahil 8 bin 200 kişinin çalıştığını kaydetti:

- Çerkezköy’deki kampüste 7 milyon adetlik üretime kadar kapasitemiz var. 7 milyon adedi aşacak üretim için başka fabrika yeri bulmak gerekecek. Ancak, şu anda gündemimizde yeni fabrika yeri arayışı yok.

2018’e kadar üretimin yüzde 50’sinin ihracata gittiğini belirtti:

- Şimdi üretimin yüzde 70’i ihracata gidiyor. Bu, Avrupa’da bizim ürünlerimizin pazarının daha fazla canlanmasından kaynaklandı. Bu arada geçen yılın sonlarına doğru ilk kez Çin’e ihracat yaptık.

Parçaların yüzde 49.6’sı Türkiye’den

BSH Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı, üretimde kullandıkları parçaların tedarik adreslerini şöyle açtı:

- Malzemenin yüzde 49.6’sını Türkiye’den sağlıyoruz. Yüzde 41.7’sini de Avrupa’dan alıyoruz. Malzemelerin yüzde 7.5’ini de Çin’den ithal ediyoruz. Yüzde 0.4’ü de ABD’den geliyor.

Fabrikaların su tüketimi yıllık 150 bin tona inecek

BSH Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı, Trakya Bölgesi’ndeki su sıkıntısına işaret etti:

- Çerkezköy’deki üretim üssünde su tüketimini 2025’te yüzde 58 aşağı çekmek için çalışıyoruz. 2010 yılında 350 bin ton olan su tüketimimiz 2020’de 300 bin tona indi.

Bulaşık Makinesi Fabrikası Direktörü Serkan Öztürk, başında bulunduğu fabrikanın su tüketiminin azalmasından örnek verdi:

- Makine testi için 4.3 litre su kullanırdık. Bunu 3.5 litreye indirdik. Yıllık su tasarrufumuz 1.4 milyon litreyi buldu.

Hakan Mandalı, su tasarrufunu kullanılanı geri kazanma ve yağmur suyunu arıtma yöntemiyle artıracaklarını kaydetti:

- 2025’te üretimde kullandığımız su miktarını yıllık 150 bin tona indireceğiz. Daha sonraki hedefimiz 50 bin tona çekmek olacak.