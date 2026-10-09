100 dolarlık petrol, %5’lik faiz: Dünya ekonomisinin yeni risk denklemi

Dünya ekonomisinde bazen tek bir göstergenin seviyesinden çok, birkaç göstergenin aynı anda verdiği mesaj önemlidir. Bugün de tam olarak böyle bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafta yeniden 100 doların üzerine çıkan petrol, diğer tarafta yüzde 5 seviyesini aşan ABD tahvil faizleri ve bunlara eşlik eden güçlü dolar… Asıl risk bunların herhangi biri değil. Asıl risk üçünün aynı anda yükselmesi.

Son birkaç yıldır merkez bankalarının temel mücadelesi enflasyonla oldu. Faizler yükseltildi, finansal koşullar sıkılaştırıldı ve talep soğutulmaya çalışıldı. Piyasalar ise enflasyonun kontrol altına alınmasının ardından faizlerin yeniden düşeceği ve dünya ekonomisinin daha rahat bir finansman ortamına döneceği beklentisini satın aldı. Şimdi bu senaryo yeniden sorgulanıyor.

Petrolün 100 doların üzerine çıkması yalnızca enerji piyasasının problemi değil. Enerji, küresel üretim zincirinin neredeyse tamamının temel girdisi. Petrol pahalandığında taşımacılıktan tarıma, sanayiden havacılığa kadar maliyetler yükseliyor. Daha önemlisi, dünya ekonomisinin enflasyonla mücadelesi henüz tamamlanmamışken yeni bir enerji şokuyla karşı karşıya kalması.

Merkez bankalarını zor bir tercihle karşı karşıya

Faizleri yüksek tutarlarsa ekonomik büyümeyi daha fazla yavaşlatabilirler. Faizleri erken indirirlerse enerji kaynaklı enflasyonun ekonominin geneline yayılması riskiyle karşılaşabilirler. Fakat bugünkü risk denkleminin ikinci ayağı belki petrolden bile önemli: Tahvil piyasası.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5’in üzerine çıkması dünya ekonomisi açısından kritik bir eşik. Çünkü ABD tahvilleri yalnızca Amerikan devletinin borçlanma aracı değil, küresel finans sisteminin referans fiyatlarından biri. ABD’nin borçlanma maliyeti yükseldiğinde şirketlerin, hane halklarının ve gelişmekte olan ülkelerin finansman maliyetleri de bundan etkileniyor. Üstelik mesele artık yalnızca merkez bankalarının para politikası değil.

Dünyanın karşı karşıya olduğu devasa kamu borcu sorunu giderek daha fazla tahvil piyasalarının gündemine giriyor. ABD başta olmak üzere birçok gelişmiş ekonomi yüksek bütçe açıklarını finanse edebilmek için büyük miktarlarda tahvil ihraç etmek zorunda.

Yatırımcı ise bu tahvilleri taşımak için daha yüksek faiz talep ediyor. Ortaya oldukça ilginç bir durum çıkıyor: Merkez bankaları enflasyonu kontrol etmeye çalışırken hükümetlerin artan borçlanma ihtiyacı uzun vadeli faizlerin yüksek kalmasına neden oluyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin yeni problemi yalnızca paranın fiyatı değil, sermayenin fiyatı olabilir.

Yüzde 5’in üzerinde ABD tahvil faizi, şirket yatırımlarından konut kredilerine, özel sermaye fonlarından gelişmekte olan ülkelerin borçlanmasına kadar küresel ekonominin tamamında kullanılan iskonto oranını yukarı çekiyor. Buna 100 dolarlık petrol ve güçlü dolar eklendiğinde ortaya dünya ekonomisi açısından son derece zor bir üçlü çıkıyor: Bu üçlü dünya ekonomisine adeta görünmez bir faiz artırımı uyguluyor.

Burada gelişmekte olan ülkeler açısından ayrı bir risk bulunuyor. Enerji ithalatçısı ülkeler hem petrol için daha fazla dolar ödemek hem de uluslararası piyasalardan daha yüksek faizle borçlanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla yeni dönemde dünya ekonomisindeki ayrışmanın büyümesi şaşırtıcı olmayacaktır. Enerji üreten, cari fazlası bulunan ve güçlü mali yapıya sahip ülkeler bu ortamı daha rahat yönetebilirken; yüksek borçlu, enerji ithalatçısı ve dış finansmana bağımlı ekonomiler daha fazla zorlanabilir.

Dünya ekonomisi uzun yıllar ucuz paraya alıştı. Devletler düşük faizlerle borçlandı, şirketler ucuz sermayeyle büyüdü, yatırımcılar getiri bulabilmek için daha fazla risk aldı. Şimdi bu düzen değişiyor olabilir. Belki de önümüzdeki yılların temel ekonomik tartışması faizlerin ne zaman düşeceği değil, faizlerin eski düşük seviyelerine bir daha dönüp dönemeyeceği olacak.

Çünkü yüksek kamu borcu, artan savunma harcamaları, enerji güvenliği yatırımları, yapay zekâ altyapısı ve jeopolitik parçalanma sermayeye olan talebi artırıyor. Bunun anlamı oldukça basit: Dünya daha fazla yatırım yapmak istiyor ama bunu finanse edecek sermaye artık eskisi kadar ucuz değil.

Petrol 100 dolar, ABD tahvil faizi yüzde 5’in üzerinde kalmaya devam ederse küresel ekonominin önündeki asıl risk yalnızca enflasyon veya düşük büyüme olmayacak. Asıl mesele, yüksek enflasyon ile pahalı sermayenin aynı anda kalıcı hale gelmesi olacak.

Belki de dünya ekonomisinin yeni dönemini anlamak için merkez bankalarının açıklamalarından önce iki ekrana bakmak yeterli olacak: Petrol ve tahvil piyasası. Çünkü bugün bize geleceğin dünyasında paranın ne kadar pahalı olacağını en açık şekilde onlar anlatıyor.