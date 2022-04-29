100 milyon dolarlık ‘Sosyal Hizmet Köyü’nde temel 20 Mayıs’ta atılıyor

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın ev sahipliğindeki sahur buluşmasında sohbetin moderatörü Celal Toprak, mikrofonu konuklardan Hasan Cebeci’ye uzattı.

Cebeci, kendini şöyle tanıttı:

- Ben “son durak”tan bir önceki durakta görevliyim. Yani, Darülaceze’nin Başkanlığını yürütüyorum.

Ardından şu bilgiyi paylaştı:

- Arnavutköy’de inşa edilecek “Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri”nin temeli 20 Mayıs 2022’de atılacak. Tören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Darülaceze Vakfı Başkanvekili Kemal Akar’a “Sosyal Hizmet Şehri”için ne kadar yatırım yapılacağını sordum, Hasan Cebeci’den bilgiyi aldı:

- 100 milyon dolara mal olması bekleniyor.

Arşive girip 14 Nisan 2019 tarihli yazımı buldum. Başlığı şöyleydi:

Darülaceze, 600 milyon liraya “Sosyal Hizmet Şehri” kuruyor…

Darülaceze Başkanı Hasan Cebeci, o günlerde şöyle bir programa davet etmişti:

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İdare Meclisi Üyemiz Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek “Dünü, Bugünü ve Yarını ile Darülaceze” programı ve “Sosyal Hizmet Şehri” projesinin tanıtımına bekliyoruz.

Program çerçevesinde ekrana yansıtılan kısa filmlerde Darülaceze’nin öyküsünü izlemiştik:

- Darülaceze, 1895’te II. Abdülhamit tarafından kuruluşundan bugüne 30 bini çocuk, 100 bin kimsesizi ağırladı.

Ardından “Sosyal Hizmet Şehri” projesi ekrana yansıtılmıştı:

- İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşecek 150 bin metrekarelik şehir “3Y” olacak. Yani, “yavaş, yatay, yaşanabilir” şehir şeklinde planlandı. Yüzde 80’i yeşil alana ayrıldı. 1500 kişiyi ağırlayabilecek.

Darülaceze Vakfı Başkanvekili Kemal Akar, projenin bedeliyle ilgili şu hesabı ortaya koymuştu:

- Projenin inşaatı 600 milyon lirayı bulacak. Biz de Vakıf olarak kaynağın sağlanmasına yardım edeceğiz.

Hasan Cebeci’ye sahur buluşmasında “Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri” yatırımı için kaynağı nasıl bulacaklarını sordum, anlattı:

- Altınova’daki Hersek Gölü’nün tapusu Darülaceze’de idi. Onu devlete devrettik. Yatırım yüzde 70’ini devlet karşılayacak. Toplu Konut İdaresi de işin inde olacak. Kalanı için de zamanla formülü bulacağız.

Nisan 2019’daki hesaplara göre “Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri”600 milyon liraya mal olacaktı. O günlerdeki kurlarla bu rakam 105 milyon dolara denk geliyordu.

Bugün yine 100 milyon dolarlık bir yatırım hesabı yapılıyor. Ancak, Türk Lirası karşılığı 2019’daki planlananın 2 katını aşmış bulunuyor.

Yani, “Sosyal Hizmet Şehri”ne yapılacak yatırım 1.5 milyar lirayı bulacak gibi görünüyor…

Dudullu’ya 35 milyon dolara taşındı, ihracatı 55 milyon doları buldu

UĞUR Balkuv Triko’nun patronu Uğur Balkuv, fabrikada iftara davet etti. Adrese baktım, Dudullu’daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) görünüyordu.

Fabrikaya biraz erken gittim, Uğur Balkuv’la üretim alanını gezip, sohbet ettik:

- Güngören’deki fabrika ne oldu?

Yanıtladı:

- Göngören’deki yerimiz 9 bin metrekare idi. Bina depreme dayanıksız çıktı. Yer ararken, Sarıtaş Paslanmaz Çelik’in sahibi arkadaşlarımız, “Bizim Dudullu’daki yere gel” dediler.

Sarıtaş Ailesinin Dudullu OSB’deki yeri bir yabancı şirketle anlaşmalarına dayanarak yaptığını bildirdi:

- O yabancı şirket, binayı kiralamaktan vazgeçmiş. Bize kısmet oldu.

Hemen yeri kiraladıklarını belirtti:

- Dudullu’daki yeni üretim merkezimize 30 milyon dolar dolayında yatırım yaptım. Yeni makineler aldım. Kapasiteyi artırdım. 26 bin metrekarelik alanda full entegre bir tesis oldu. İplikten trikoya uzanan üretimimiz var.

Bir taraftan İkitelli’de de kendilerine ait arsada 6 bin metrekare inşaat yaptığını kaydetti:

- İkitellli’deki yerimiz zamanla 12 bin metrekareye çıkacak. Orası da yıkama, ürün geliştirme ve lojistik ağırlıklı olacak.

Geyve’de de yatırım yaptıklarını bildirdi:

- Geyve’deki arsa bizim. 35 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Boyahane de kuruyoruz.

Samsun’da da bir yatırımın gündeme geldiğini vurguladı:

- Samsun’da kısa elyaf iplik tesisi kuruyoruz. Boyahane de olacak. İleride trikoyu da düşünebiliriz.

İhracatını merak ettim, paylaştı:

- 2021’i 55 milyon dolarlık ihracatla kapatmıştık. Bu yıl 65 milyon doları yakalamayı bekliyoruz. Ciromuzun yüzde 99’u ihracattan oluşuyor.

Kilo başına ihracat gelirini sordum, hesapladı:

- Aslında ürüne göre fiyat değişiyor ama ortalama kilo başına ihracat gelirimiz 20 dolar dolayında bulunuyor.

Toplam istihdamı da aktardı:

- 1600 kişilik istihdamımız var.

BTM, yılda 5 bin girişimciye kucak açacak boyuta ulaşır

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Odanın 5 yıl önce kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) yönetim kurulu, mütevelli heyeti ve merkezdeki girişimcilerle buluştuğu iftarda yeni adresle ilgili bilgiyi verdi:

- Sirkeci’de bir otopark alanı vardı. Bir süredir çana harcıyorduk. Sonunda arsa İTO’ya geçti. Şimdi o arsada hayata geçecek güzel bir proje hazırlıyoruz.

Proje tamamlandıktan sonra BTM’yi oraya taşımayı planladıklarını belirtti:

- BTM, yeni yerinde seviye atlayacak. Burası start-up’ların yoğunlaştığı bir teknoloji merkezi olacak.

BTM’nin 5 yılda 5 bin girişimciye kapılarını açtığını vurguladı:

- Yeni merkezde belki de BTM, yılda 5 bin girişimciye, start-up’a kucak açabilecek kapasiteye ulaşacak.

BTM gibi merkezlerin Türkiye için önemini ortaya koymak için bir veriye dikkat çekti:

- 2021 yılında ülkemize giren yabancı sermayenin 3’te 2’si, faaliyetlerine start-up olarak başlayan teknoloji şirketlerimize geldi.

İTO, BTM’yi rahmetli İbrahim Çağlar’ın başkanlığı döneminde kurdu… Sonraki yönetimler çıtayı yukarı taşımayı sürdürdü.

BTM’nin bugün ulaştığı nokta Çağlar ve o günlerdeki İTO yönetimi ile mevcut yönetimin vizyonunu ortaya koyuyor.