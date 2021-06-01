100 yazılım robotu çalışıyor, saniyede 5 bin emir veriliyor

1991 yılında kurulan, Korhan Kurdoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Ata Yatırım, kendi dijital altyapısını oluşturmak üzere 1997 yılında önemli bir adım attı:

-Sermaye piyasalarına yön veren kurumsal çözümleri geliştirmek üzere Tradesoft’u kurduk.

Ata Yatırım’ın dijital altyapısı için yola çıkan Tradesoft, zamanla sektöre hizmet veren bir yazılım şirketine dönüştü:

-Tradesoft platformları Borsa İstanbul işlem hacminde kendi altyapısını kullanan 3 finans kurumu haricinde kalan ve rekabete açık pazarda yüzde 44 pazar payına sahip.

Tradesoft’un geliştirdiği çözümlerle hizmet verdiği kurumların sayısı da arttı:

-Tradesoft’un çözümleri halen Türkiye’de 16 aracı kurum, 11 portföy yönetim şirketi, 3 banka, 2 yatırım ortaklığı ve 2 emeklilik şirketi tarafından kullanılıyor.

Ata Yatırım, Tradesoft’un ardından yazılım ve dijital hizmetler tarafını geliştirdi. İki platform daha kurdu:

-ATP Dijital ve Zenia…

2008 yılında bu şirketler tek çatı altında toplandı:

-Ata Teknoloji Platformları (ATP)

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali ile geçenlerde görüntülü platformda buluştuk. Göreve 2014 yılı sonunda başladığını belirtti:

-Yaptığımız işle, verdiğimiz hizmetle milyonlarca kişiye dokunuyoruz ama bizi görmüyorlar. Biz, arkada çalışan sistemiz.

Grubun Ar-Ge’ye ciddi yatırım yaptığını belirtti:

-Kendi yazılımlarımızla geliştirilen 100’ü aşkın işlem robotu hizmet veriyor. Saniyede 5 bin işlem emri verilebiliyor.

Ata Teknoloji Platformları’nı şöyle özetledi:

-Tradesoft, Zenia, ATP Dijital Dönüşüm ve ATP Ar-Ge, yenilikçi teknolojileri müşterileri için rekabet ve maliyet avantajına dönüştürüyor. Bilgiyi çok boyutlu işleyen ve anlamlandıran teknolojilerle doğru kararların alınmasına destek sağlıyor.

ATP’nin yurt dışında da hizmet verdiğinin altını çizdi:

-Türkiye, Çin ve EMEA Bölgesinde 450’den fazla müşterimiz var. Tasarlanan ürünler, uygulanan projeler ve sunulan hizmetlerle kurumların dijital dönüşüme uyum sağlamalarına ve değişime öncülük etmelerine yardımcı oluyoruz.

ATP’nin 250 olan çalışan sayısının 280’e çıktığını kaydetti:

-Personelin 40’ı Çin’de görev yapıyor. Personelimizin yüzde 85’i mühendis. 118 Ar-Ge personelimiz var. Tradesoft, İTÜ Arı 2’deki merkezde çalışıyor. Diğer Ar-Ge ekibi de Ata Grubumuza ait Atakule’de görev yapıyor.

Ar-Ge ekibinin çalışmalarıyla bilimsel literatüre katkıda bulunduğunu vurguladı:

-Ar-Ge ekibimiz yürüttüğü yapay zeka, büyük veri, makine öğrenimi ve derin öğrenme yatırımları ile kurumların değişimin getirdiği riskleri yönetmelerine ve inovasyon fırsatlarını dönüştürmelerine yardımcı oluyor.

Şirketin halka açılma çerçevesinde geçen hafta talep toplamasından bir süre önce görüştüğümüz Cinali, son 5 yıllık büyümenin altını çizdi:

-5 yıl önce ciromuz 30 milyon lira dolayındaydı. Son 5 yıldır güzel bir büyüme yakaladık. 2020’de de yüzde 21 büyüdük ve ciromuz 211.6 milyon lira oldu. Kârlılık yüzde 47 arttı.

Ar-Ge yatırımlarına işaret etti:

-Son 3 yılda 71 Ar-Ge projesine 24.8 milyon lira yatırım yaptık. Ar-Ge ekibimiz 2016-2020 döneminde 8 TÜBİTAK ve 16 teknokent projesini de başarıyla tamamladı.

Korhan Kurdoğlu ve ekibinin, “kendi dijital altyapımız” niyetiyle çıktığı yolculuk Ata Holding’e önemli bir “teknoloji grubu” kazandırmış görünüyor…

Çin’deki restoran yazılımını devşirdik

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, hızlı restoran zincirleri sektörüne “Zenia Hero” ile çözümler sunduklarını belirtti:

-Ata Holding’in kendi içinde TAB Food Investments gibi bir müşterisi vardı. Hızlı restoran zincirlerinin dijitalleşmesi için tekerleği yeniden keşfetmeye de gerek yoktu.

Brezilya’da Mc Donald’s, Çin’de Kentucky Fried Chicken’ın (KFC) kullandığı yazılımları incelediklerini bildirdi:

-Çin’de KFC’nin kullandığı yazılımı alıp devşirdik. Yazılımın Çin dışındaki pazarlama hakkını da aldık. Çin’de de istediğimize satabiliyoruz.

Tüm yazılımın “bulut”ta olduğunu kaydetti:

-Çin’de “Alicloud”da, Türkiye’de de IBM’de…

2020 başında Zenia Hero’nun sunduğu çözümlerin geçen yıl sonu itibariyle 2 bin 601 restoranda kullanıldığını bildirdi:

-Zenia, söz konusu restoranlara satış, restoran yönetimi ve çok kanallı sipariş-teslimat çözümleri sunuyor. Çözümler restoranlara maliyet ve verimlilik avantajı sağlıyor.

Zenia ile ilgili şirket yapılanmasını da şöyle anlattı:

-ATP olarak 2020 yılında Çin’deki teknolojilere ve Asya Pasifik ülkelerindeki fırsatlara erişimi sağlayacak bir platform oluşturmak üzere Shanghai merkezli TC China’nın yüzde 51’ini satın aldık. ATP, ayrıca Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited’in (Malta) de sahibi.

Zenia’nın önündeki fırsatlara dikkat çekti:

-Zenia Hero yazılımlarını Türkiye ve Çin’de kullanan 4 küresel markanın, Burger King, Popeyes, Arby’s ve Sbarro’nun dünyadaki 27 bin restoranı da ATP için pazar oluşturuyor.

Cironun yüzde 49’u yurtdışından geliyor

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali’ye, grup şirketlerine hizmet de olsa Zenia Hero’nun Çin’e yönelik işlemlerin yazılım ihracatı sayıldığını anımsattım, şu bilgileri paylaştı:

-ATP’nin 211.6 milyon liralık cirosunun yüzde 49’u yurtdışındaki satış ve faaliyetlerden elde ediliyor.

Zenia üzerinde ayrıca durdu:

-Toplam gelirlerimizde yüzde 73 paya sahip olan Zenia’nın cirosunun yüzde 91’i yabancı para birimleri üzerinden gerçekleşti.