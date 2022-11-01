100. yılda 60 bin çalışanla 81 ilde sahada olacağız

Bir çalışan gönüllülüğü programı olarak geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatılan Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, bu yıl Çanakkale ile devam etti. Çanakkale Pazarlı Köyü Bal Ormanı’nda arıcılarla birlikte lavanta ve biberiye fidanları diken Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “İlk ateşi topluluğumuzun kurulduğu Adana’da yaktık. Şimdi de Cumhuriyet’in kuruluşunda önemli rol oynayan Çanakkale’deyiz. Bir ulusun bağımsızlığını, var olma mücadelesini dünya literatürüne sokan; inancın ve adanmışlığın imkansızlıklara karşı zaferini temsil eden Çanakkale gibi bir yerde, böylesine anlamlı bir tarihte, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçirmekten büyük gurur” dedi.

16 şirket, 15 bin çalışan, 120 etkinlik

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin kapsamını bu yıl daha da genişleterek Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğine imza attıklarını belirten Cenk Alper, çalışmaları 2022 çalışmalarını şöyle özetledi: “Topluluk çatısı altındaki 16 şirketten 15 bini aşkın gönüllü ile sahadaydık. 41 ilde 120 etkinlik gerçekleştirdik.”

Seferberlik kapsamında topluluk çalışanlarının odaklanacağı dört ana başlık belirlenmiş. Bunlar; “Gençlerin geleceğe hazırlanması”, “Kadınların iş gücüne katılımı”, “İklim acil durumu ile kalıcı mücadele” ve “Biyoçeşitliliğe destek”. Bu başlıklarda 32 sosyal projeyi hayata geçirirken bir yandan Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına destek verdiklerini, bir yandan da gönüllülük konusunda farkındalık oluşturduklarını ifade eden Cenk Alper, Cumhuriyet’in 100’üncü yaşının kutlanacağı 2023’te çok daha büyük bir hedef belirlediklerinin altını çizdi. Alper, “Cumhuriyet değerlerini, dünyanın içinden geçtiği zorluklardan bağımsız düşünmek mümkün değil. Bugün insanlık olarak yeni bir var olma mücadelesinin içindeyiz. Sabancı Topluluğu olarak, ortaya koyduğumuz tüm sürdürülebilirlik taahhütlerimiz, tüm proje ve uygulamalarımız, Cumhuriyet Seferberliği kapsamında yaptığımız tüm etkinliklerimiz, Hacı Sabancı’dan bizlere miras kalan, ‘Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşma’ ilkemizin vazgeçilmez bir parçası. Bunun yanında insanlığın geleceğini ilgilendiren bu var oluş mücadelesinde, sürdürülebilir yaşama sahip çıkma kararlılığımızın da bir göstergesi. Biz de 100’üncü yılda 60 bin 81 ile Sabancı gönüllüsüyle sahada iyilik yapmaya devam edeceğiz. Ülkemiz dünyanın en iyi ülkelerinden; halkımız dünyanın en lider halklarından olmayı sonuna kadar hak ediyor.”

Çanakkale’deki 22 bal ormanına destek sözü

Cumhuriyet Seferberliği’nin ikinci yılında Çanakkale Pazarlı Köyü Bal Ormanı’na arıların su ihtiyacını karşılamak üzere su depoları ve arı üreticilerinin ihtiyaçları doğrultusunda kamelya yapıldı. Kovanların konulması için orman içerisinde 2 bin 500 adet kovan sehpası yerleştirildi, bölgedeki arı üreticilerine kovan desteği sağlandı. Bal ormanı ile birlikte bölge halkına ekonomik gelir sağlamak için arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve bal üretiminde de önemli artışlar sağlanması planlanıyor. Hedef, bal ormanıyla birlikte 200 milyon arı için yaşam alanı oluşturmak ve ekosistem için onarıcı dönüşler elde etmek.

Törende konuşan Çanakkale Arıcılar Birliği Başkanı Cahit İleri’nin “Çam balı üretmek çileli bir iş. Bölgede 22 bal ormanı var. Bunların hepsinde Sabancı mührünü görmek isteriz” çağrısına VEO Cenk Alper’den açık çek geldi: “Üretmenin ne olduğunu iyi biliriz. Siz üretmeye devam ettikçe biz size destek vermeyi sürdüreceğiz.”

‘Japonya’da 220 CEO ile sürdürülebilirliği konuştuk’

Seferberlik için Japonya’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin (WBCSD) yıllık toplantısından ayağının tozuyla gelen Cenk Alper, 220 CEO ile daha iyi bir dünya için gönüllü olduklarını ifade etti. Şu an yaşanan enerji krizinin iklim mücadelesinde yavaşlamaya neden olduğu gibi algı oluştuğunu söyleyen Alper, “Ancak durum öyle değil. Tam tersine yöneticiler, şirketler daha fazla yenilenebilir enerji yatırımları yapılmasının zorunlu olduğu bilincindeler. Biz de Sabancı olarak yatırımlara odaklandık. Kayseri, Çanakkale, Aydın, Muğla, Balıkesir’de rüzgar enerjisi yatırımı yaptık. Halen 3,7 GW’lık kapasite var, hedef bunu 5 bin MW’a çıkarmak. Amaç enerji güvenliği sorununu ortadan kaldırmak. ABD’de de güneş enerjisi yatırımı yaptık. İki önemli çözüm var; biri füzyon teknolojisi, diğeri de derin termal. Şu anda bunlar startup yatırımları üzerinden ilerliyor. Olgunlaştıkça yatırıma ortak olacağız” ifadelerini kullandı.

Alper, şu anda CEO’ların gündemindeki ilk üç maddeden birinin gezegenin iyiliği olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Bu artık zorunlu, başka çare kalmadı. Raporlama standartları değişiyor. IFRS gibi kuruluşlar iki yıldır harıl harıl bir derecelendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Artık karbon ayak izi, eşitsizlik, topluma katkı gibi konular finansal performansınızı doğrudan etkileyecek. İki yıla kalmaz, bu başlıklarda olumsuz adım atan şirketler cezalandırılacak.”