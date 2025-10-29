102 yılda Türkiye ekonomisi: Cumhuriyet panoraması
29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti bugün 102 yaşına girerken, bu süre zarfında ‘ekonomi’ alanında da sayısız kırılma, reform, kriz ve büyüme dönemi yaşandı.
Bu makalede, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren geçen bu dönemi; makroekonomik göstergeler, üretim-yapısı dönüşümleri, dış ticaret ve finansal kırılmalar açısından ekonomik verilerle değerlendirmeye çalışacağız. Amaç, sadece geçmişe dönük bir analiz değil; bugünün şartlarında, 102 yıllık birikimi göz önüne alarak Türkiye ekonomisinin nerede durduğunu ve hangi yönlere doğru ilerlediğini anlamaktır. Kuruluşun 102. yıldönümünde, hem gurur verici başarıları hem de yapısal sorunları göstermek önemlidir.
Türkiye ekonomisini anlamak için, büyük ölçüde aşağıdaki dört tarihsel döneme ayırmak faydalıdır:
(i) 1923–1950 dönemi, (ii) 1950–1980 dönemi, (iii) 1980– 2000 dönemi ve (iv) 2000 sonrası dönem (özellikle 2001 krizini izleyen ve küresel entegrasyonun arttığı dönem).
Temel ekonomik başarılar
102 yıllık süreçte Türkiye ekonomisinde öne çıkan başarıları şöyle sıralayabiliriz:
-Kişi başına gelirde kayda değer artış: Yukarıda belirtildiği gibi 1923’ten 1938’e dönem büyük bir başarı hikayesi iken, 1938 -1950 savaş döneminin etkileri, 1950 sonrası dışa açılma sürecine bağlı toplumsal değişimin başlamasıdır. 2000 sonrası ise global entegrasyonun en üst seviyeye çıkması dikkat çekicidir. 1923 den 2024’e gelir yaklaşık 27 kat artmıştır. Bu toplumsal değişimin somut göstergesidir.
-Sanayileşme ve üretim yapısında dönüşüm: Tarım ağırlıklı yapıdan sanayi-hizmet ağırlıklı yapıya geçiş önemli bir başarıdır.
-Küresel ekonomi ile entegrasyon: İhracatın artması, dış ticaretin artan payı, üretim-tedarik zincirlerine katılım bu sürecin bir parçasıdır.
-Altyapı yatırımları ve şehirleşme: Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren ulaştırma, enerji ve kamu hizmetleri yatırımları yapılmış, şehirleşme hız kazanmıştır.
-Kurumsal gelişim: Özellikle 1980 sonrası serbestleşme, özelleştirme, bankacılık ve finans sektörünün modernleşmesi ve global sermayeyle ilişki kurulması ekonominin dinamizmini artırmıştır.
Yapısal zayıflıklar ve krizler
Her başarı kadar, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı yapısal zayıflıklar ve krizler de önemli. 102 yıl boyunca yaşanan başlıca sorunlar:
-Yüksek ve dalgalı enflasyon: Fiyat istikrarının tam sağlanamaması, beklenmedik döviz kuru hareketleriyle birleştiğinde ekonomik kararları belirsizleştirdi.
-Cari işlemler açığı ve dış borç bağımlılığı: Türkiye’nin dış ticaret açığı ile finansman ihtiyacı zaman zaman artarak kırılganlık yaratmıştır.
-Düşük toplam faktör verimliliği ve katma değeri yüksek üretime geçişin gecikmesi: Sanayi-rekabet gücünü yüksek teknolojiye taşıma konusunda hâlâ mesafe var.
-Gelir dağılımı eşitsizlikleri, bölgesel farklılıklar ve yapısal işsizliğin devam etmesi: Ekonomik büyüme sağlanmış olsa da, bu büyümeden tüm kesimler eşit pay alabilmiş değil. Örneğin, eşitsizlik üzerine yapılan bir çalışma Türkiye’de büyüme-eşitsizlik ilişkisinin klasik kalıplardan farklı olduğuna işaret etmektedir.
-Kur politikalarının belirsizliği, finansal piyasaların kırılganlığı: Döviz kuru şokları, bankacılık sektöründeki riskler ve makro-finansal istikrarsızlıklar ekonomi üzerinde baskı oluşturdu.
102.yılda ‘durum değerlendirmesi’
Kuruluşun 102. yılı olan bugün geldiğimiz noktada Türkiye ekonomisi nicelik açısından kayda değer bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Ancak kalitenin artırılması, kırılganlıkların azaltılması ve dönüşümün derinleştirilmesi için önemli adımlar bekliyor.
Özetle şöyle diyebiliriz: Türkiye, 100 yılı aşkın sürede ‘miktarsal olarak’ büyük bir yol kat etti; ancak ‘nitel olarak’ yani verimlilik, teknoloji, sürdürülebilir eşitlik gibi alanlarda hâlâ kat edilmesi gereken mesafe var.
Öne çıkan riskler ve fırsatlar
Fırsatlar
-Genç ve dinamik nüfus yapısı, işgücü potansiyeli ve iç pazar büyüklüğü Türkiye’ye avantaj sağlıyor.
-Coğrafi konumun lojistik ve üretim üssü vizyonuyla değerlendirilmesi.
-Dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, savunma sanayi gibi öncelikli alanlarda Türkiye’nin rekabet şansı var. Örneğin, 100. yıla özel savunma sanayi alanında yerlileşme hedeflerinden bahsedilmiştir.
-Küresel tedarik zincirlerinde yön değişimi/fırsatları (örneğin Asya-Amerika merkezli tedarik alternatifleri, Türkiye’nin konumu) değerlendirilebilir.
Riskler
-Yüksek enflasyon ve döviz kuru oynaklığı: Bu iki unsur yatırım kararlarını, tüketici güvenini ve finansal istikrarı olumsuz etkiliyor. Ayrıca gelir dağılımını bozucu etki yaratarak Cumhuriyetin ortak duygularını zedeliyor.
-Dış açık ve borçlanma bağımlılığı: Cari açık ve dış finansman ihtiyacının artması, küresel likidite değişimlerinden ciddi biçimde etkileniyor.
-Verimlilik artış hızının yavaşlığı: Yapısal reformlar ile insan sermayesi, teknoloji ve makina-teçhizat yenilenmesindeki gecikmeler büyüme potansiyelini sınırlandırıyor.
-Küresel belirsizlikler: Enerji fiyatları, jeopolitik riskler, küresel faiz çevrimi gibi faktörler Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için dışsal şok riski oluşturuyor.
Sonuç ve yol haritası
102 yıllık bu ekonomik yolculuk, Türkiye için büyük bir başarı hikâyesi olarak okunabilir; ancak aynı zamanda ‘yeni yüz yıl’ açısından bir uyarı ve çağrıdır. Şunu vurgulamak gerekir: Geçmiş başarılar geleceğe otomatik olarak aktarılmaz; dönüşümün dinamik ve sürekli olması gerekir.
Önerilen yol haritası özetle şöyle olabilir:
-Verimlilik odağında sanayi ve hizmete geçiş: Türkiye, artık sadece büyümeyi hedeflememeli; büyümenin kalitesini, sürdürülebilirliğini ve kapsayıcılığını da hedeflemelidir.
-İnovasyon ve teknoloji ekosistemi: Ar-Ge, yüksek teknoloji üretimi, markalaşma, dijitalleşme üçgeninde hız kazanılmalıdır.
-Makro ekonomik istikrar: Fiyat, kur, faiz gibi makro göstergelerde istikrar sağlanmalı; kırılganlık azaltılmalıdır.
-Eşitsizliklerin giderilmesi ve sosyal kapsayıcılık: Büyümenin tüm kesimlere yayılması için eğitim-beceri, kadın işgücü, bölgesel gelişmişlik farkları, hukuk ve adalet sistemi gibi dinamikler öncelikli olmalıdır.
-Dış açılımı stratejik avantaj haline getirme: Coğrafi konum, altyapı bağlantıları, lojistik ve üretim üsleri açısından Türkiye avantajlıdır; bunu üretim ve ihracat kapasitesine dönüştürmek kritik.
-Yeşil ve dijital dönüşümle adaptasyon: Küresel ekonomide “yeşil dönüşüm” ve “dijitalleşme” hızlanırken, Türkiye’nin bu dönüşüme entegrasyonu büyüme motoru olabilir
SON SÖZLER: “ Ahlakı zayıf, terbiyesi kıt toplum; içindeki zorba ve soygunculara hayranlık duyar” Andre Maurois
“Cumhuriyetimiz demokrasimizle taçlandıkça aklın, bilimin ve emeğin aydınlığında daha adil, daha güçlü, daha gelişmiş bir ülke olacaktır, Yaşasın Cumhuriyet…” Şevket Sayılgan
