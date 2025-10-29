102 yılda Türkiye ekonomisi: Cumhuriyet panoraması

29 Ekim 1923 tari­hinde kurulan Türkiye Cumhuriye­ti bugün 102 yaşına gi­rerken, bu süre zarfında ‘ekonomi’ alanında da sayısız kırılma, reform, kriz ve büyüme döne­mi yaşandı.

Bu makale­de, Cumhuriyet’in ku­ruluşundan itibaren ge­çen bu dönemi; makroekonomik göstergeler, üretim-yapısı dönü­şümleri, dış ticaret ve finansal kırılmalar açısından ekonomik verilerle değerlendirmeye çalı­şacağız. Amaç, sadece geçmişe dönük bir analiz değil; bugünün şartlarında, 102 yıllık birikimi göz önüne alarak Türkiye eko­nomisinin nerede durduğunu ve hangi yönlere doğru ilerlediğini anlamaktır. Kuruluşun 102. yıl­dönümünde, hem gurur verici başarıları hem de yapısal sorun­ları göstermek önemlidir.

Türkiye ekonomisini anlamak için, büyük ölçüde aşağıdaki dört tarihsel döneme ayırmak fayda­lıdır:

(i) 1923–1950 dönemi, (ii) 1950–1980 dönemi, (iii) 1980– 2000 dönemi ve (iv) 2000 son­rası dönem (özellikle 2001 krizi­ni izleyen ve küresel entegrasyo­nun arttığı dönem).

Temel ekonomik başarılar

102 yıllık süreçte Türkiye eko­nomisinde öne çıkan başarıları şöyle sıralayabiliriz:

-Kişi başına gelirde kayda değer artış: Yukarıda belirtil­diği gibi 1923’ten 1938’e dönem büyük bir başarı hikayesi iken, 1938 -1950 savaş döneminin et­kileri, 1950 sonrası dışa açılma sürecine bağlı toplumsal değişi­min başlamasıdır. 2000 sonrası ise global entegrasyonun en üst seviyeye çıkması dikkat çekici­dir. 1923 den 2024’e gelir yakla­şık 27 kat artmıştır. Bu toplumsal değişimin somut göstergesidir.

-Sanayileşme ve üretim yapısında dönüşüm: Tarım ağırlıklı yapıdan sanayi-hizmet ağırlıklı yapıya geçiş önemli bir başarıdır.

-Küresel ekonomi ile en­tegrasyon: İhracatın artma­sı, dış ticaretin artan payı, üre­tim-tedarik zincirlerine katılım bu sürecin bir parçasıdır.

-Altyapı yatırımları ve şe­hirleşme: Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren ulaştırma, enerji ve kamu hizmetleri yatı­rımları yapılmış, şehirleşme hız kazanmıştır.

-Kurumsal gelişim: Özel­likle 1980 sonrası serbestleş­me, özelleştirme, bankacılık ve finans sektörünün modernleş­mesi ve global sermayeyle ilişki kurulması ekonominin dinamiz­mini artırmıştır.

Yapısal zayıflıklar ve krizler

Her başarı kadar, Türkiye eko­nomisinin karşılaştığı yapısal zayıflıklar ve krizler de önemli. 102 yıl boyunca yaşanan başlıca sorunlar:

-Yüksek ve dalgalı enflas­yon: Fiyat istikrarının tam sağ­lanamaması, beklenmedik döviz kuru hareketleriyle birleştiğin­de ekonomik kararları belirsiz­leştirdi.

-Cari işlemler açığı ve dış borç bağımlılığı: Türkiye’nin dış ticaret açığı ile finansman ih­tiyacı zaman zaman artarak kı­rılganlık yaratmıştır.

-Düşük toplam faktör ve­rimliliği ve katma değeri yük­sek üretime geçişin gecik­mesi: Sanayi-rekabet gücünü yüksek teknolojiye taşıma konu­sunda hâlâ mesafe var.

-Gelir dağılımı eşitsizlik­leri, bölgesel farklılıklar ve yapısal işsizliğin devam etme­si: Ekonomik büyüme sağlanmış olsa da, bu büyümeden tüm ke­simler eşit pay alabilmiş değil. Örneğin, eşitsizlik üzerine yapı­lan bir çalışma Türkiye’de büyü­me-eşitsizlik ilişkisinin klasik kalıplardan farklı olduğuna işa­ret etmektedir.

-Kur politikalarının belir­sizliği, finansal piyasaların kı­rılganlığı: Döviz kuru şokları, bankacılık sektöründeki riskler ve makro-finansal istikrarsızlık­lar ekonomi üzerinde baskı oluş­turdu.

102.yılda ‘durum değerlendirmesi’

Kuruluşun 102. yılı olan bu­gün geldiğimiz noktada Türki­ye ekonomisi nicelik açısından kayda değer bir büyüklüğe ulaş­mış durumda. Ancak kalitenin artırılması, kırılganlıkların azal­tılması ve dönüşümün derinleş­tirilmesi için önemli adımlar bekliyor.

Özetle şöyle diyebiliriz: Tür­kiye, 100 yılı aşkın sürede ‘mik­tarsal olarak’ büyük bir yol kat etti; ancak ‘nitel olarak’ yani ve­rimlilik, teknoloji, sürdürülebi­lir eşitlik gibi alanlarda hâlâ kat edilmesi gereken mesafe var.

Öne çıkan riskler ve fırsatlar

Fırsatlar

-Genç ve dinamik nüfus ya­pısı, işgücü potansiyeli ve iç pa­zar büyüklüğü Türkiye’ye avan­taj sağlıyor.

-Coğrafi konumun lojistik ve üretim üssü vizyonuyla değer­lendirilmesi.

-Dijital ekonomi, yeşil dö­nüşüm, savunma sanayi gibi ön­celikli alanlarda Türkiye’nin re­kabet şansı var. Örneğin, 100. yı­la özel savunma sanayi alanında yerlileşme hedeflerinden bahse­dilmiştir.

-Küresel tedarik zincirlerin­de yön değişimi/fırsatları (örne­ğin Asya-Amerika merkezli teda­rik alternatifleri, Türkiye’nin ko­numu) değerlendirilebilir.

Riskler

-Yüksek enflasyon ve döviz kuru oynaklı­ğı: Bu iki unsur yatırım kararlarını, tüketici gü­venini ve finansal istik­rarı olumsuz etkiliyor. Ayrıca gelir dağılımı­nı bozucu etki yaratarak Cumhuriyetin ortak duy­gularını zedeliyor.

-Dış açık ve borçlanma bağımlılığı: Cari açık ve dış fi­nansman ihtiyacının artması, küresel likidite değişimlerinden ciddi biçimde etkileniyor.

-Verimlilik artış hızının yavaşlığı: Yapısal reformlar ile insan sermayesi, teknoloji ve makina-teçhizat yenilenmesin­deki gecikmeler büyüme potan­siyelini sınırlandırıyor.

-Küresel belirsizlikler: Enerji fiyatları, jeopolitik riskler, küresel faiz çevrimi gibi faktörler Türkiye gibi gelişmekte olan eko­nomiler için dışsal şok riski oluş­turuyor.

Sonuç ve yol haritası

102 yıllık bu ekonomik yolcu­luk, Türkiye için büyük bir başarı hikâyesi olarak okunabilir; ancak aynı zamanda ‘yeni yüz yıl’ açı­sından bir uyarı ve çağrıdır. Şunu vurgulamak gerekir: Geçmiş ba­şarılar geleceğe otomatik olarak aktarılmaz; dönüşümün dinamik ve sürekli olması gerekir.

Önerilen yol haritası özetle şöyle olabilir:

-Verimlilik odağında sa­nayi ve hizmete geçiş: Türkiye, artık sadece büyümeyi hedefle­memeli; büyümenin kalitesini, sürdürülebilirliğini ve kapsayı­cılığını da hedeflemelidir.

-İnovasyon ve teknoloji ekosistemi: Ar-Ge, yüksek tek­noloji üretimi, markalaşma, diji­talleşme üçgeninde hız kazanıl­malıdır.

-Makro ekonomik istik­rar: Fiyat, kur, faiz gibi makro göstergelerde istikrar sağlanma­lı; kırılganlık azaltılmalıdır.

-Eşitsizliklerin giderilme­si ve sosyal kapsayıcılık: Büyü­menin tüm kesimlere yayılması için eğitim-beceri, kadın işgücü, bölgesel gelişmişlik farkları, hu­kuk ve adalet sistemi gibi dina­mikler öncelikli olmalıdır.

-Dış açılımı stratejik avan­taj haline getirme: Coğrafi ko­num, altyapı bağlantıları, lojistik ve üretim üsleri açısından Tür­kiye avantajlıdır; bunu üretim ve ihracat kapasitesine dönüştür­mek kritik.

-Yeşil ve dijital dönüşümle adaptasyon: Küresel ekonomi­de “yeşil dönüşüm” ve “dijital­leşme” hızlanırken, Türkiye’nin bu dönüşüme entegrasyonu bü­yüme motoru olabilir

SON SÖZLER: “ Ahlakı za­yıf, terbiyesi kıt toplum; içindeki zorba ve soygunculara hayranlık duyar” Andre Maurois

“Cumhuriyetimiz demokrasi­mizle taçlandıkça aklın, bilimin ve emeğin aydınlığında daha adil, daha güçlü, daha gelişmiş bir ülke olacaktır, Yaşasın Cum­huriyet…” Şevket Sayılgan