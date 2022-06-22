103.5 milyon lira yatırdık, 7 yılda amorti etmiş oluruz

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, ofis satın almayı ilk gündemlerine koyduklarında 2016’daki Avustralya seyahatini anımsadı:

- Sidney’de muhatabımız sivil toplum örgütü 18-20 bin üyeli idi. Tarihçesi 100 yılı aşıyordu. Örgütün başkanı, “Yıllık gelirimiz 125 milyon dolar. Hiçbir hizmetimiz ücretsiz değildir” demişti.

Aynı sohbetten şu ayrıntı da aklına geldi:

- Söz konusu sivil toplum örgütü sahibi olduğu sigorta şirketini kısa süre önce 300 milyon dolara satmıştı.

Bu sohbeti yönetimdeki ekibiyle paylaşırken şu noktanın altını çizdi:

- Sivil toplum örgütleri para kazanmak amacıyla faaliyet göstermez. Ancak, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin önemli bir bölümü kaynak yetersizliği yaşıyor.

O sırada bir iş insanının yorumunu aktardı:

- Yönetilemeyen düzeyde borcu olan şirketin patronu, yöneticisi verimli çalışamaz. Borcu düşünmekten işlerini geliştirmeye hedeflenen ölçüde kafa yoramaz.

Bunu DEİK’e uyarladı:

- DEİK gibi kurumlarda kaynak meselesi asıl işin önüne geçerse benzer etki yaratır.

Nail Olpak, dün DEİK’in Skyland’daki yeni merkezinde bir sohbet toplantısı düzenledi. Meslektaşlarımla birlikte DEİK’in Skyland’ın 21 ve 22’nci katlarındaki toplam 3 bin 550 metrekarelik alanını gezdik.

Olpak, ofisi geçen yıl eylül ayında 75 milyon lira artı KDV (13.5 milyon lira) düzeyinde bir değerle satın aldıklarını belirtti:

- Yeni ofisimizin açıldığı gün Skyland’ı inşa eden Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ile konuştuk. Fiyatın 3’e katlandığını öğrendik. Yükselen gayrimenkul fiyatları oluşan değer açısından da doğru adım attığımızı ortaya koydu.

İçini kaba inşaat şeklinde satın aldıkları iki katı DEİK merkez ofisine dönüştürmek için 15 milyon lira harcadıklarını kaydetti:

- DEİK ve çatımız altındaki iş konseylerinin etkinliklerinin, toplantılarının yüzde 90’ı burada yapılabilecek.

Bunun ne anlama geldiğini şöyle örnekledi:

- Finlandiya İş Konseyi, 100 kişinin katıldığı, yabancı konuklarının olduğu toplantısını yeni merkezimizde gerçekleştirdi. Burada yemek dahil, kendilerinden talep edilen bedel150 bin lira oldu.

DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak’a döndü:

- Türkiye-Finlandiya İş Konseyi toplantısını eskisi gibi bir otelde yapsa maliyeti ne kadar olurdu?

Çolak, yanıtladı:

- 750 bin lirayı bulurdu.

Olpak, yeni merkezin avantajını bu örnekle ortaya koydu:

- Artık toplantılarımızı, etkinliklerimizi 5’te 1 maliyetle gerçekleştirme imkanına kavuştuk.

Levent’teki Özdilek İş Merkezi’ne işaret etti:

- Orada kiracı olarak kalsaydık, yıllık giderimiz 10 milyon lira dolayında olacaktı.

Yeni merkezlerinde 8 ayrı toplantı odası olduğunu bildirdi:

- Ana salonumuzda 250 kişilik toplantı yapabiliyoruz.

Ofisle ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

- Hesaplarımıza göre burası 7 yılda kendini amorti etmiş olacak. Ofisi alırken bizi eleştiren üyelerimiz oldu. Şimdi durum değişti, övgüler alıyoruz.

Yükselen kurlar ve enflasyon, Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarını da kentine, yerine, bölgesine göre 3’e, 4’e katladı.

Bu ortam, Skyland konusunda DEİK yönetiminin elini rahatlattı…

İhracat 260 milyar doları yakalayack

DEİK Başkanı Nail Olpak, Skyland’daki ofis turu sırasında soruları yanıtlarken ihracatın geçen yıl 225 milyar dolarla rekor kırmasını şöyle değerlendirdi:

- Bu başarının arkasında Türkiye’nin pandemi ortamında tedarik zincirini kırmamış olmasının önemli etkisi var.

İhracatım temposunun bu yıl da iyi seyrettiğini vurguladı:

- Türkiye’nin lojistik üstünlüğü bu dönemde de etkisini gösterdi. Bu yıl 250 milyar dolarlık hedefi aşacağımızı, ihracatta 260 milyar doları yakalayabileceğimizi düşünüyoruz.

Bizi en çok bilinmezlik zorluyor

DEİK Başkanı Nail Olpak, makro ekonomik gelişmeleri değerlendirirken şu noktanın altını çizdi:

- Biz iş insanları olarak yüksek döviz kurunu da, yüksek faizi de arzu etmiyoruz.

Ardından ekledi:

- Ekonominin bir bölümü kurallardan, kalan kısmı ise beklenti yönetiminden oluşuyor. Bizi en çok zorlayan, öngörülemezlik, bilinmezlik… Yani, belirsiz ortamı hiç arzu etmeyiz.

Almanya ya da ABD’deki iş insanlarının Türkiye’deki durumu anlamasının zor olduğunu vurguladı:

- Çünkü, bizdeki gibi yüksek enflasyona alışık değiller. Türkiye’yi tüm dinamikleriyle iyi bilmek, iyi okumak gerekiyor. Biz Türk iş dünyası olarak yüksek enflasyon canımızı yaksa da üstesinden gelmeyi biliyoruz.

Suudi Arabistan heyeti çok isabetli, 10 milyar dolarlık potansiyel var

NAİL Olpak, bugün Türkiye’ye gelecek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’a eşlik edecek iş insanı heyetini şöyle değerlendirdi:

- Heyet listesini hazırlama görevini DEİK’e verselerdi aynı isimlerin yer almasını isterdik. Aralarında ülkemizle ticarette, işbirliğinde çok etkili rol oynamış isimler var.

Suudi Arabistan’a ihracatta yaşanan dramatik düşüşe işaret etti:

- 7.3 milyar dolarlık ihracatımız vardı. Sorunlu dönemde 200-300 milyon dolara kadar geriledi.

Beklentisini paylaştı:

- İlişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suudi Arabistan’a ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarabilecek bir potansiyel görünüyor. Ayrıca, müteahhitlerimizin işleri de yeniden açılabilir.