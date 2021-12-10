1.1 milyar dolar fonun rüzgarıyla Avrupa ve ABD pazarına uzandık

GETİR Kurucu Ortakları Tuncay Tütek ve Nazım Salur’un oğlu Mert Salur’la birlikte New York’ta aynı anda açtıkları 9 “GStore”dan birindeyiz.

Tütek ve Mert Salur, heyecanla ilk siparişleri izliyor, daha önce açıldıkları Chicago ile karşılaştırma yapıyordu. Tütek, siparişlerden birini şöyle tanımladı:

- Bakın, bir “balina” geldi.

Yaptığı tanımı açıkladı:

- Şu anda ortalama sepet büyüklüğü 20-30 dolar arasında değişiyor. Bir Türk müşteriden gelen bu sipariş 60 doların üstünde. Büyük siparişleri “balina” olarak tanımlıyoruz.

Meslektaşım Mete Belovacıklı ile birlikte, Tütek ve Mert Salur’un rehberliğinde depoyu gezerken sohbet ettik.

Tütek, New York’ta aynı anda 9 ayrı noktada depo açmalarının nedenini anlattı:

- İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa’da da aynı şekilde yol aldık. Chicago’da da böyle davrandık. Tek noktadaki depodan dağıtımla ilk aşamada hedeflediğimiz tempoyu yakalamak mümkün olmuyor.

New York’ta ilk aşamada 15 depoya çıkma planı yaptıklarını belirtti:

- Önümüzdeki hafta Boston’da da faaliyete geçeceğiz. Depo sayısının artışı biraz da kiralama temposuna bağlı. Örneğin İngiltere’de 4 ay sadece 10 depo ile faaliyet gösterebildik. Şimdi 12 şehirde 100 depoya ulaşmış bulunuyoruz.

ABD’nin 10-20 milyon dolarlık yatırımla girilecek bir pazar olmadığını vurguladı:

- Son 1 yılda toplam 1.1 milyar dolarlık fon geldi. Getir’in değeri 7.7 milyar dolara çıktı. Gelen fonun gücünü, rüzgarını arkamıza alarak Avrupa’da 8 ülkenin ardından 9’uncu pazar olarak ABD’ye açıldık.

Bunun üzerine yurt dışına yatırımlarının boyutunu merak ettim, İngiltere’yi örnek verdi:

- İngiltere’de yaptığımız yatırım 100 milyon poundu buluyor.

Dışa açılmada ilk adımı Londra’dan atmalarının nedenine işaret etti:

- Londra, dünyanın ikinci en önemli vitrini. O günlerde gücümüz Londra’ya açılmaya yetti.

Getir’i 2015 yılında Nazım Salur’un liderliğinde kurduklarını kaydetti:

- Kendimizi önce teknoloji, sonra da bir perakende ve lojistik şirketi olarak konumlandırıyoruz. En önemli ayırıcı özelliğimiz market ürünlerini 10 dakikada tüketicilerle buluşturmak. 1500 ürünü haftanın 7 günü gece-gündüz tüketiciye ulaştırıyoruz.

Türkiye’deki son durumu özetledi:

- Kasım ayı sonu itibariyle hizmet verdiğimiz il sayısı 81’e çıktı.

Ardından yurtdışına döndü:

- Yurt dışına açılma adımlarını pandemi ortamında başlattık. İngiltere’nin ardından Nisan 2020’de Hollanda, Mayıs 2020’de Almanya, sonrasında Fransa’ya açıldık. İspanya’da bizi taklit eden Blok adlı şirketi satın aldık, 3 şehirde 25 depoya ulaştık.

İngiltere’de de bir şirket almak üzere olduklarını bildirdi:

- İngiltere’de Weezy’yi almak üzere görüşmelerimizi yaptık. Ülkedeki Rekabet Kurumu’nun incelemesinin tamamlanmasını bekliyoruz.

Büyüme konusunda şu mesajı verdi:

- Getir’in kadrosu 25 bin kişiyi buldu. Elimizi korkak alıştırmıyoruz. 120 kilometre ile araba kullanır gibi bir tempoda büyüyoruz. Arkadan gelenler yetişemesin diye hızlı büyümemiz gerekiyor.

Ardından ekledi:

- Kurulduğumuz günden buyana en büyük hedeflerimizden biri de “Getir” adıyla yurtdışında faaliyet göstermek oldu.

Bu noktada şunu anımsadı:

- Şirketimizin çoğunluğunu almak isteyenler, “Çoğunluk bizde olsun, sizi uçuralım” diyenler oldu. Biz, “Getir”in çoğunluk hisselerinin Türkler’de olmasına özen gösterdik. Eğer çoğunluğu yabancılara versek belki yurtdışına “Getir” adıyla açılamazdık.

Nazım Salur, Serkan Borançlı ve Tuncay Tütek’in 2015’te kurduğu “Getir”, inovatif iş fikriyle kısa sürede Türkiye’nin ilk unicornları arasına girdi.

7.7 milyar dolarlık değeriyle “decacorn” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor…

2016’da Silikon Vadisi’nde kapılar yüzümüze kapanmıştı

GETİR’in Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, 2016 yılını anımsadı:

- Getir’i kurduktan bir yıl sonra ABD’ye, Silikon Vadisi’ne gittik. Kurduğumuz modele çok inanmıştık, büyümek için fon bulmak istiyorduk. Modelimizi değiştirmemizi önerenler, “Sizin model tutmaz” diyenler oldu.

2016’da Silikon Vadisi’nde kapıların yüzlerine kapandığını belirtti:

- Derken 2020 yılının Ocak ayında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcı Seri A turunda Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Ocak 2021’de ikinci yatırım turunda 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldıklarını kaydetti:

- Mart 2021’de tamamladığımız 3’üncü yatırım turunda 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin unicorn’u olduk.

Haziran 2021’de 4’üncü yatırım turunda 555 milyon dolarlık yatırım aldıklarını bildirdi:

- Sadece 2021 yılında gelen yatırım tutarı 1.1 milyar dolara, şirket değerimiz de 7.7 milyar dolara ulaştı.

Getir’e yatırım yapan fon sayısını merak ettim, paylaştı:

- Getir’de yatırımcı konumunda olan toplam 17 farklı fon var.

1000 çalışanımız hissedarımız oldu

GETİR Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, genel merkezde 3 bin 700’ü aşkın kişinin çalıştığını belirtti:

- Türkiye dahil 64 farklı ülkeden çalışanımız var. Bayilerimize bağlı saha çalışanlarımızla birlikte yaklaşık 25 bin kişilik bir ekibiz.

1000 dolayında çalışanlarının para koyarak Getir’e ortak olduğunu bildirdi:

- Ailesinden, akrabalarından, arkadaşlarından para bulup Getir’e ortak olan arkadaşlarımız var. Ayrıca, opsiyon olarak hisse verdiğimiz çalışma arkadaşlarımız da söz konusu.

Türkiye’nin Getir’in ana vatanı olduğunun altını çizdi:

- Yurtdışına açılmış olmakla birlikte bizim en büyük iş alanımız kendi ülkemiz, Türkiye. Zaten yatırıma gelen fonlar da öncelikle Türkiye’deki işlerimizin durumuna bakıyor.

Getir şemsiyesi yeni alanlara açılımla büyüyor

GETİR Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, iş modellerini zaman içinde genişlettiklerini belirtti:

- GetirYemek, GetirBüyük, GetirSu ve GetirÇarşı hizmetlerini başlattık. Son olarak BiTaksi’yi hizmetlerimiz arasına kattık.