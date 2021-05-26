Polietilen atık ithalatının yasaklanmasını, “Uzun vadede, petro-kimya üretimini destekleyerek çevreye daha fazla zarar verebilir” diye yorumlayan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, doğaya bırakılan atıkların takibinin yapılması gerektiğini söyledi. Eroğlu, “Türkiye’de gümrükten itibaren atık girişleri takip edilmeli. Gerekirse 1100 geri dönüşüm lisansı iptal edilip, yeniden denetim yapılsın” dedi.

Plastik mamul ihracatçıları, geçen hafta polietilen atık ithalatına getirilen yasaklama üzerine harekete geçti. Türkiye’nin geçen yaptığı 700 tonluk atık ithalatının yarısından fazlasını (400 bin ton) polietilen atıkların oluşturduğunu belirten Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Katma değer üretilen bir alanda ‘çöp’ adıyla kıymetli bir atık girdisi engelleniyor. Bunun yerine doğada terk edilmiş atıkların takibi yapılıp, kimlere ait olduğu tespit edilmeli. Gerekirse 1100 geri dönüşüm lisansı sıfırlansın. Yetkinliklere göre yeniden denetimler, kontroller yapılarak hak edenlere lisans verilsin. Bu işin gümrükten üretime denetimi yapılmazsa Türkiye çok şey kaybeder” diye konuştu.

8.5 milyon ton plastik ham madde ihtiyacı var

Dünyada gittikçe büyüyen “döngüsel ekonomi” trendinin sonuçları itibarıyla sanayide kullanılabilir plastik atıkların ticaretinin son dört yılda hızlandığını söyleyen Eroğlu, yılda 10 milyon ton plastik mamul üreten Türkiye’nin, AB’de Almanya’dan sonra ikinci büyük üretici olduğuna dikkat çekti. “Bu üretimde 8.5 milyon tonluk hammaddeye ihtiyaç var” diyen Eroğlu, bunu iç kaynaklarla elde etmenin mümkün olmadığını belirtti. Eroğlu, “Döngüsel ekonominin getirdiği kurallar var. Renault’tan Zara’ya, Unilever’den Pepsi’ye kadar büyük üreticiler tedarikçisine yaptığı alımda geri dönüşümlü hammadde kullanmak istediğini söyledi. Dolayısıyla biz bu firmalara mal satmak için plastik atık kullanmak zorundayız. Polietilen ise yıllık atık hammadde ithalatımızın yarısından fazlasını oluşturuyor. Kilogramını 2 TL’ye alıp işleyip 6 TL’ye satıyoruz. Katma değer yaratıyoruz” dedi.

İç kaynaklar yeterli değil

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de yılda tüketici kaynaklı olarak nitelendirilen 31-32 milyon ton çöp çıkıyor. Bunun yüzde 8’i, yaklaşık 2.5 milyon tonunun plastik atık olduğunu belirten Yavuz Eroğlu, söz konusu polietilen miktarının ise sadece 1.7 milyon ton olarak hesaplandığını ifade etti. PETKİM’in polietilen üretiminin de ihtiyacı karşılamadığını söyleyen Eroğlu, şu bilgileri verdi: “PETKİM’in toplam üretiminin yüzde 40’ı polietilen. Bu da sanayinin ihtiyacının sadece yüzde 20’sini karşılıyor. Üstelik ithal gelen atıktan daha pahalıya mal oluyor. Bu da fiyat artışı anlamına gelir. Bunları gerekli kuruluşlara anlattık. Bizi dinlediler. Çözümü için bekliyoruz.”

Yakında istesek de AB’den atık alamayacağız

Polietilen ithalatına getirilen yasağı değerlendiren ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, Türkiye’nin değerli atık ihtiyacını mümkün olduğunca içeriden temin etmesi gerektiğinin altını çizdi. “Yerli atıkların toplanmasına ağırlık vermeliyiz. Bir de sanayiden atıklar var. Bunları yeterince yaptığımız halde hala endüstrinin ihtiyacı karşılanamıyorsa elbette ithalat yapılabilmeli” diyen İmer, polietilen atıklarında ithalat yasaklamasından yana olmadığını söyledi. İmer şu değerlendirmeyi yaptı: “Bütün mesele ithal gelen atığı iyi denetlemekte. Gümrükten, tesise kadar kontrol etmek gerekiyor. Ben yasaklanmasından yana değilim, denetimler iyi yapılmalı. Ve iç kaynaklara odaklanılmalı. Zaten AB’de bu atıkları içeride değerlendirmek üzere yasal düzenlemeler var. Yakında AB, istesek de değerli plastik atıkları bize göndermeyecek. Gelişmiş ülkeler bu kaynağın farkında.”