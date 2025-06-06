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112 milyon Euro'luk finansman sağlandı: Çalık’tan Kosova’nın rüzgarına dev yatırım

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Kosova’da 2012 yılından bu yana elektrik dağıtım işini üstlenen Çalık Grubu şimdi de yenilenebilir alana yoğunlaştı. Güneş enerjisi için başvuran Çalık, rüzgarda da 73 MW’lık projeyi hayata geçiriyor. Projenin 112 milyon Euro'luk finansmanı sağlandı.

Türk enerji şirketlerinin gözde pazarı Eski Yugoslavya ülkeleri olmaya devam ediyor. 2012 yılında Limak Grubu ile Kosova’nın ana elektrik dağıtım şirketi KESCO’yu devralan ve bu ortaklığını da ‘Kosova Çalık Limak Energy Sh.A. (KEDS)’ adıyla sürdüren Çalık Holding, Kosova’ya dev bir rüzgar santrali kuruyor. Holdinge ait Çalık Enerji’nin kuracağı santral 73 MW’lık kapasiteye sahip olacak. Rahovec-Orahovac belediyesindeki Zatriq köyünde kurulacak santral, rüzgarda ülkenin en büyüğü olacak. 112 milyon Euro'luk finansmanı sağlayan Çalık Enerji’nin finansmanını Almanyalı Deutsche Bank ile merkezi Frankfurt'ta bulunan Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) oldu.

Güneşe de başvurdu

Çalık Enerji’nin Türkiye dışındaki ilk yenilenebilir enerji yatırımı olan santral, İsviçre İhracat Risk Sigortası (SERV) tarafından destekleniyor. Projedeki rüzgar türbinleri de ABD’li rüzgar türbini üreticisi GE Vernova oldu. Çalık ve Kosova’daki ortağı Limak yöneticileri, geçtiğimiz yıl başkent Priştina’ya giderek yöneticilerle görüşmüş, ülkedeki ilk güneş enerjisi ihalesine katılmıştı.

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