1+1’i “10” yapmak için kurulan/ kurulması gereken birlikteliklerin, eksiye dönüşü…
Yüzyıllardır:
1 artı 1’i “5”, “10” yapabilmenin “tek yolu” olduğu için, bir araya geliniyor…
Ortaklıklar/birliktelikler kuruluyor…
* * *
Sadece, bilimsel arşivdeki teoriler değil… “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” gibi atasözleri; “imece” gibi yapılar/ yaşanmışlıklar da birliktelikle sağlanan/ sağlanabilecek “yüksek katma değer”e ışık tutuyor…
* * *
Son dönem mi?
Dünya 300, 500 veya 300 milyon kişiden oluşan ve “getirisi toplamı” eksi çıkan birlikteliklere sahne oluyor…
* * *
Nedeni:
Birlikteliklerin içerisinde yönetenler, başı çekenler, güçlüler gibi ayrıcalıklı grupların oluşmasına dayanıyor…
* * *
Basit anlatımla:
Birlikteliklerin gücünü birkaç kişi veya grubun kullanmasına evrilen yapı, “yükü çekenleri yoruyor” ve birlikteliğin getirisini eksiye düşürüyor…
* * *
Örneğin Avrupa Birliği…
Aynı birlik içinde birbirinin ayağına basan mı, birbirinin ayağını kaydıran mı, hatta kendinden de bişeylerin gideceğini bilerek/bilmeyerek birbirinin ayağını kesen mi (!)
* * *
Yöneten Almanya’nın daha da Almanlaştığı…
Çalışan Polonyalının daha da Polonyalılaştığı…
Tasarruf yapamayan, hatta siesta ile vakit geçiren İspanyol’un daha da İspanyollaştığı… Çalışırken tasarruf da yapan Hollandalının bu nedenle daha da Hollandalılaştığı…
Hatta İspanya içindeki Katalanların dahi, bu nedenle daha da Katalanlaştığı bir birliktelik…
VELHASIL
Aynı dili konuşmak/düşünmek birlikteliklerin temeliyken…
Örneğin AB:
İletişim dili, hatta yarı resmi dil olarak üye ülkelerden hiçbirinin olmayan dili (İngilizce) kullanıyor…
* * *
Ve…
AB örneğinde olduğu gibi:
Aynı dili konuşamamak..
Aynı dille düşünememek…
Ve sadece kendini düşünmek; bencilleşmek…
Genelin sorunlarını önemsememeyi/doğru anlamamayı/ anlatamamayı; Çözümün ise olmamasını/gecikmesini/büyümesini sağlıyor…
