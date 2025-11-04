1+1’i “10” yapmak için kurulan/ kurulması gereken birlikteliklerin, eksiye dönüşü…

Yüzyıllardır:

1 artı 1’i “5”, “10” yapabilmenin “tek yolu” olduğu için, bir araya geli­niyor…

Ortaklıklar/bir­liktelikler kurulu­yor…

* * *

Sadece, bilimsel arşivdeki teoriler değil… “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” gibi atasözleri; “ime­ce” gibi yapılar/ yaşanmışlık­lar da birliktelikle sağlanan/ sağlanabilecek “yüksek katma değer”e ışık tutuyor…

* * *

Son dönem mi?

Dünya 300, 500 veya 300 milyon kişiden oluşan ve “geti­risi toplamı” eksi çıkan birlik­teliklere sahne oluyor…

* * *

Nedeni:

Birlikteliklerin içerisinde yönetenler, başı çekenler, güç­lüler gibi ayrıcalıklı grupların oluşmasına dayanıyor…

* * *

Basit anlatımla:

Birlikteliklerin gücünü bir­kaç kişi veya grubun kullanma­sına evrilen yapı, “yükü çeken­leri yoruyor” ve birlikteliğin getirisini eksiye düşürüyor…

* * *

Örneğin Avrupa Birliği…

Aynı birlik içinde birbirinin ayağına basan mı, birbirinin ayağını kaydıran mı, hatta ken­dinden de bişeylerin gideceği­ni bilerek/bilmeyerek birbiri­nin ayağını kesen mi (!)

* * *

Yöneten Almanya’nın daha da Almanlaştığı…

Çalışan Polonyalının daha da Polonyalılaştığı…

Tasarruf yapamayan, hatta siesta ile vakit geçiren İspan­yol’un daha da İspanyollaştı­ğı… Çalışırken tasarruf da ya­pan Hollandalının bu nedenle daha da Hollandalılaştığı…

Hatta İspanya içindeki Kata­lanların dahi, bu nedenle daha da Katalanlaştığı bir birlikte­lik…

VELHASIL

Aynı dili konuşmak/düşün­mek birlikteliklerin temeliy­ken…

Örneğin AB:

İletişim dili, hatta yarı resmi dil olarak üye ülkelerden hiç­birinin olmayan dili (İngilizce) kullanıyor…

* * *

Ve…

AB örneğinde olduğu gibi:

Aynı dili konuşamamak..

Aynı dille düşünememek…

Ve sadece kendini düşün­mek; bencilleşmek…

Genelin sorunlarını önem­sememeyi/doğru anlamamayı/ anlatamamayı; Çözümün ise olmamasını/gecikmesini/bü­yümesini sağlıyor…