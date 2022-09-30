12 bin çalışan ordusuyla ekonomiye hizmet veriyor

Ülkemiz ile Yunanistan arasında yaşana gelen sayısız ada sorunu içinde kamuoyunda çok yakından takip edilen Kardak Krizi’nden iki hafta sonra görev dönüşü düşen helikopterde iyi yetişmiş 5 silahlı kuvvetler mensubu yaşamını yitirirken, hayata son anda tutunan SAT komando Ahmet Çetin için kaza sağ kalmanın ötesinde de anlamlar taşıyordu.

16 Şubat 1996’daki kazada aldığı ağır yaralar uzun süreli tedavilerle iyileşirken, harp gazisi Çetin çok sevdiği Türk Silahlı Kuvvetleri’yle geçeceğini sandığı ömründe keskin bir dönüş yaşayacaktı. Mesleğine ilişkin planları tamamen bozulmuştu. 11 yıldır görev yaptığı Deniz Kuvvetleri’nde sahada görev almasına darbeli vücudu izin vermeyecekti. Tedavi sonrası SAT eğitmenliği teklifini ise, “SAT büyük bir hizmet alanıdır. Öğretmen, öğrencisinin karşısında tam sağlıklı olarak çıkabilmelidir” düşüncesiyle kibarca reddedecek, gönülsüz de olsa TSK’dan ayrılacaktı.

Ahmet Çetin, aldığı kararların ardından sanayi şehri olan Çerkezköy’e yerleşti. Sıfırdan iş yaşamına atıldı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Ulusoy Holding’e ait dönemin en modern fabrikasında, Ulusoy Tekstil’de başladığı yeni işinde ilk işinin meziyetleri sayesinde hızla ilerledi. İdari müdür olarak girdiği Ulusoy Tekstil’de kısa sürede yükseldi, genel müdür yardımcısı oldu.

Ahmet Çetin o günlere ilişkin, “Yılmaz Ulusoy’un ve ekibinin çok desteklerini gördüm. Yılmaz Bey’in adeta manevi oğlu oldum. Zamanla ayrılma vaktinin geldiğini gördüm, izin istedim. Kurduğu işinde de desteklerini hep gördüm. Ulusoy Tekstil’in genel müdürlüğünü yürüten Can Yürüten’in hala daha büyük desteklerini görüyorum” diyor.

Kendi şirketini kurar, ilk adımı uzmanlık alanı olan güvenlik işi ile adım atar, ardından personel taşımacılığı ve temizlik alanlarında da hizmet sektöründe ticari faaliyetlere başlar, 1998 Haziran ayında adım attığı iş yaşamında hızlı yol alır.

Çetin Group, şimdi hizmet sektöründe Türkiye’nin en büyük yerli şirketlerinden biri olarak faaliyet yürütüyor. Güvenlik, temizlik ve taşımacılık alanlarındaki yarattığı istihdam 11 bini, toplam istihdamı ise 12 bini buluyor. Ailenin ikinci kuşağı Atakan Çetin’in de aşağıdaki satırlarda kariyer öyküsüne değineceğim şekliyle gruba katılmasıyla sanayi de de büyüyerek yola devam ediyor.

Atak Kozmetik, atağa kalkacak

Türkiye’nin en büyük ve başarı ile yönetilen sanayi bölgelerinden Çerkezköy OSB’deki işyerinde görüştüğümüz Ahmet Çetin’i bir hayli yoğun bir mesaide buldum. Kendi işlerinin yanı sıra seçim sürecindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda başkan adaylığından kaynaklandığını öğrendim bu yoğunluğun. Bir dönemi başkanvekili olarak geçen iki dönem meclisinde bulunduğu Çerkezköy TSO yönetimi adaylığından ziyade işleri odaklı sorduğum sorularıma samimi yanıtlar aldım kendisinden. 2004’te girdiği kozmetik alanında, biri Birleşik Arap Emirlikleri’nde olmak üzere 3 fabrikası var. Ödüllü bir ihracatçı; son iki yıl da üst üste yapmış oldukları oda kokuları ihracatı 20 milyon doların üzerine çıkan kozmetik şirketi kurucusu olduğu Atak Kozmetik. ABD’den, Avrupa’ya Hindistan’a uzanan pazar ağında büyük firmalara ve zincir mağazalara her türlü kozmetik ürünü satışı gerçekleştiriyor. Kozmetik sektörüne ve bu alandaki modern tesislerine çok güveniyor ve yeni yatırımlar devreye giriyor. 8,5 milyon dolarlık bütçe ile Atak Kozmetik’in kapasitesi iki katına çıkarılıyor. Mevcut kapasitenin artmasının yanı sıra krem ve güneş yağları üretimi yapılacak. Hedefini, 2023’te ihracat sıralamasında ilk sırada yer almak olarak koyuyor.

İkinci nesil Avrupa’da şirket satın alıyor

Ahmet Çetin, grupta yönetim kurulu başkanı, sözcü aynı zamanda satış ve pazarlama ağırlıklı işlerden sorumlu. Eşi Seval Çetin finansın ve mali işlerin başında. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde kısmi başarı burslu olarak lisans eğitimini tamamlayan, üzerine Köln Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler öğrenimi gören Atakan Çetin, kimya devi Alman Henkel’de başladığı iş deneyimini farklı alanda değerlendirmek için anne babasının kapısını çalar. Anne baba, grupta veliaht olarak gördükleri ve mevcut işlerin başına geçeceğini düşündükleri oğulları Atakan Çetin’den ‘yeni bir iş alanına yatırım yapma niyetim var. Ödemek koşuluyla sizden sermaye desteği bekliyorum” önerisiyle karşılaşır. Bu noktada devreye gireyim. Belki kendileri de hesaplamamış olabilir. Babasının kendi işini kurmasından tam 20 yıl sonra 2017’de Atakan Çetin de kendi işini kurmak için düğmeye basmıştır. Mobilya aksesuarları ve ekipmanları konusunda düşündüğü yatırım için istediği sermaye desteği de babasının Atak ‘ı kurarken yatırdığı miktar kadardır. 1.2 milyon dolarlık destek ile istediği alanda işe başlar Atakan Çetin. İspanya’dan, İtalya’dan danışmanlık destekleri alır, Ar-Ge odaklı yenilikçi ürünler yaratan bir fabrika kurar. Başa baş giden yüksek teknolojili fabrika, iki yılın ardından kar getirmeye başlar. 2021’den itibaren de Atakan Çetin, ailesinden aldığı maddi desteğin ödemesine başlar. Borç saydığı yatırım desteğinin ödemesini 2023 yılı temmuz ayına kadar bitirmeyi planlar.

Atakan Çetin’in 160 çalışana ulaşan Çemobsan şirketinin, ihracat odaklı başlayan iş serüveninde iç pazara da yöneldiğini, yanı sıra İtalya’da bir fabrika ve marka satın almak üzere olduğunu öğrendim. Yurt dışında Almanya başta olmak üzere yüksek kalite ve yenilik arayan ülkelerin iyi markalarına ihracat yapan Atakan Çetin ve ekibi, şimdi yurt içinde de aynı başarıyı göstermek için kolları sıvamış. Bana da hayallerinin peşinden koşan, kendi ayakları üzerinde duran ve aynı zamanda ‘borcuna sadık’ olan Atakan Çetin ve ekibine başarılar dilemek düşüyor.