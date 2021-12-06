12 gün sürecek bütçe mesaisi başlıyor, liderler bugün kürsüde olacak  

Meclis Genel Kurulu’nda bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunumu ve bütçenin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerle, 2022 yılı bütçe görüşmeleri başlayacak. Hafta sonları da dahil kesintisiz 12 gün sürecek bütçe maratonu, 17 Aralık’ta sona erecek. TBMM Genel Kurulu’nda bugün önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesini sunacak. Daha sonra bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere geçilecek. AK Parti Grubu adına Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Grubu adına Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar kürsüye gelecek. MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül, İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta konuşacak. Gruplar adına yapılan değerlendirmeler ile muhalefet partilerinden gelen eleştirilere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verecek. Bugün başlayacak bütçe görüşmelerinde AK Parti’nin uygulamaya koyduğu yeni ekonomi modeli, ekonomide yaşanan sıkıntılar, yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanma, fiyat artışları ana başlıkları oluşturacak. Muhalefet partileri bütçe görüşmelerinde bir kez daha erken seçim çağrısı yapacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’e alınmaması da bütçe görüşmelerinde muhalefetin gündeminde olacak.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bütçe sunumu yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini geçtiğimiz hafta üstlenen Nurettin Nebati, 9 Aralık Perşembe günü Meclis’te olacak. Plan Bütçe Komisyonu’na Lütfi Elvan’ın sunduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesini, görev değişikliğinin ardından yeni Bakan Nurettin Nebati Genel Kurula sunacak. Düşük faize dayalı yeni ekonomi modelini anlatarak muhalefet partilerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayacak. Aynı gün Ticaret Bakanlığı bütçesi de görüşülecek. 7 Aralık Salı günü TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay; 8 Aralık Çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. 10 Aralık Cuma, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 11 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Aralık Pazar, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.