123 ülkeden 2 bin 400 proje yarıştı, ‘Mobi’ Türkiye’yi birinci yaptı

2020’nin son günlerinde Batuhan Yıldırım’dan beni mutlu eden bir mesaj aldım. Yıldırım, mesajında 2014 yılına uzandı:

- 21 Nisan 2014 tarihli Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazınızda Otomotiv Tasarım Yarışması’nda “Mekanik/Fonksiyonellik” dalında ikincilik ödülü alan “Ön Cam Akıllı Trafik Lambası” projemizi kaleme almıştınız.

Yazının kendisini ve projedeki arkadaşını gururlandırdığını belirtti:

-Projemizin geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştınız. Daha sonra sizinle 2016 yılında İnovasyon Haftası’nda Temsa’nın düzenlediği “Geleceğin Ulaşımını Sen Şekillendir” yarışmasının ödül töreninde karşılaşmıştık.

Yazının özgüven sağlama ve kendilerini geliştirme konusunda motivasyon etkisi yarattığını vurguladı:

- Bu çabanın sonucunda “Kavi Tasarım ve Mühendislik Ajansı” isimli bir girişimi KOSGEB desteği ile kurduk.

Girişimin faaliyetlerine değindi:

-Girişimimizde yine Otomotiv Tasarım Yarışması’nda olduğu gibi günlük birçok soruna çözümler getiren, problemleri çözme odaklı tasarımlar yapıyor, fikirlerimizi ürünlere dönüştürüyoruz.

Ardından yeni kazandıkları ödülle ilgili bilgiyi paylaştı:

-Havacılık ve bagaj taşımacılığı hakkında geliştirdiğimiz projemiz ile “Toyota Material Handling ve Vanderlande” tarafından düzenlenen, 123 ülkeden 2 bin 400 projenin katıldığı “Toyota Logistic Design Competition 2020”de birincilik ödülü kazandık.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki öğrencilik günlerinden beri okuldan arkadaşı Sena Taşlı ile birlikte projeler geliştiren Batuhan Yıldırım, birincilik ödülü vesilesiyle kendileriyle yapılan röportajı da paylaştı:

• Yepyeni bir bavul.

Bu başlığın ardından röportajın girişinde şu cümle vardı:

- Batuhan ve Sena’nın yarattığı “Mobi” havaalanlarındaki bagaj işlemlerine bir alternatif sunuyor. Yolcuların bagaj taşımasına gerek kalmıyor.

“Mobi”modeli şöyle tanımlandı:

- “Mobi”, öncelikle yolcuya eşyalarını yerleştirmesi için boş bavul gönderiyor. Bavul servisle teslim alınıyor, yolcunun uçağına veriliyor. Bavul varış noktasında yolcunun adresine teslim ediliyor.

Batuhan Yıldırım, “Mobi” ile ilgili iddiasını şöyle ortaya koydu:

-Bavullar az kullanılmasına rağmen her evde çok yer kapılıyor. “Mobi” çözümüyle bavul satın alınmasına gerek kalmayacak.

Yıldırım, Toyota yarışması vesilesiyle yapılan söyleşide yeni tasarımlarından örnekler de verdi:

• Hedefimiz acil durumlarda insanların hayatlarını kurtaran ürünler geliştirmek. Bu amaçla bir deprem çantası tasarladık.

• Denizaltında kaptansız hareket eden bir araç tasarladık. Bu aracı tasarlamaktaki amacımız, deniz kazalarına hızlı müdahaleyle kazazedelerin hayatının kurtarılmasına yardımcı olmak.

• Mini rüzgar türbini tasarladık. Bunda da amaç elektrik olmayan yerlerde kampa gidenlerin elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi.

Yıldırım, söyleşinin sonunda şu noktanın altını çizdi:

- Şu ana kadar yaptığımız tasarımlar ticarileşmiş değil. Belki bu yarışmanın sonucu önümüzü açar.

Batuhan Yıldırım ve ekip arkadaşları benim tanık olduğum kadarıyla 6 yıldır tasarımlarıyla yarışmalarda öne çıkıyor…

123 ülkeden 2 bin 400 projenin katıldığı yarışmadan Türkiye’ye taşıdıkları birincilik, onların tasarımlarının artık ticarileşmesinin zamanının geldiğini göstermiyor mu?

‘Kırmızı ışığı görmedim’i bitireceklerdi

BATUHAN Yıldırım, gönderdiği mesajda 21 Nisan 2014 tarihli yazımdan söz edince arşivimden bulup okudum.

Dönemin Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile Bursa’da “Otomotiv Tasarım Yarışması” ödül törenine gitmiştim.

Dönemin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’la projelerin yer aldığı sergiyi gezmiştik.

“Ön Cam Akıllı Trafik Lambası” adlı projenin önünde durmuş, geliştiren TOBB ETÜ Malzeme Bilimi ve Nano Teknik Mühendisliği öğrencileri Batuhan Yıldırım ve Melis Dizdar’la konuşmuştuk:

- Araç kırmızı ışıkta durduğunda öndeki köşe direkleri bazen trafik lambası görüşünü kapatır. Bu sistem sürücünün gözünü yoldan ayırmadan trafik ışığını rahatlıkla izlemesini sağlar. Ayrıca kırmızı ışığa rağmen yavaşlamayan sürücüyü uyarır.

Yazıyı şöyle noktalamıştım:

İki öğrencinin, “Trafik lambasını ön cama yansıt, kırmızı ışık ihlali biter” hayali gerçek olur mu?

Tekel’in ‘rakı kapağı devrimi’ yapan genel müdürü vefat etti

1980’li yılların ikinci yarısıydı. Tekel Genel Müdürlüğü Basın Danışmanı Babür Ardahan aradı:

- Genel Müdürümüz Süreyya Yücel Özden sizleri Kumkapı’da toplantıya davet ediyor. Önemli açıklamaları olacak.

Buluşma mekanına gittiğimizde bir masaya dizilmiş mevcut rakı şişeleri ile yenilerini yan yana gördük. Süreyya Yücel Özden, boynu ve kapağı uzatılmış yeni şişeyi eline aldı:

- Mevcut kapak sistemi çok ilkeldi. Açmak da çok zordu. Şimdi çok daha iyi oldu.

2020’nin son günlerinde Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora aradı. Bora’ya sordum:

- Sizin işleriniz Afrika’nın en riskli bölgelerinde. COVID-19’dan korunabiliyor musunuz?

Selim Bora yanıtladı:

- Kardeşim Fatih, COVID-19 oldu ve atlattı çok şükür.

Ardından üzüntülü bir tonda bir vefat haberi verdi:

- Çok sevdiğimiz büyüğümüz, emekli bürokrat Süreyya Yücel Özden, COVID-19’u atlatamadı ve vefat etti.

Özden’i 1984-1990 yılları arasındaki Tekel Genel Müdürlüğü döneminde tanıdım. ODTÜ Mezunlar Derneği kurucularından olan Özden, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nde 9 yıl Başkanlık görevini yürüttü.

Uzun süredir Gama Holding’te Yönetim Kurulu Başdanışmanıydı…

Süreyya Yücel Özden’e Allah’tan rahmet diliyorum…