129 ülkede 340 noktaya uçtu, 6 ayda 737 milyon dolarla kâr rekoru kırdı

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, bu yılın ilk 6 ayını kapsayan bilanço verilerini incelerken şöyle düşündü:

- THY çatısı altında bir araya gelen 65 bin kişi başta pandemi olmak üzere krizlerle omuz omuza mücadele etti. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde 4.5 milyar dolarlık toplam gelir ve 737 milyon dolar net kâra ulaşmamız, 65 bin kişinin özveriyle çalışması sayesinde oldu.

THY’nin mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Murat Şeker, bilanço verilerini Prof. Bolat’a anlatırken şu noktanın altını çizdi:

- Yılın ilk 6 ayındaki 737 milyon dolarlık net kâr ile rekor kırmış olduk. THY, 6 aylık dönemde böyle bir kâr düzeyine ilk kez ulaştı.

Prof. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcıları Kerem Kızıltunç, Abdulkerim Çay, Levent Konukçu, Mehmet Kadaifçiler, Ahmet Olmuştur, Turhan Özen, Kerem Sarp, Kurumsal İletişim Başkanı Mehmet Fatih Özgür ve Basın Müşaviri Yahya Üstün’le birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin verileri paylaşmak üzere sohbet toplantısı düzenledi.

Prof. Bolat, dünyada öne çıktıklarını ortaya koyan bazı verileri paylaştı:

- THY, 2020 ve 2021 yılında network taşıyıcıları arasında Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştiren, en çok kapasite sunan havayolu oldu. 8 Ağustos itibariyle 2022 yılında ortalama 1206 günlük uçuş sayısı ile network taşıyıcıları arasında 1’inci sıradayız.

İkinci çeyrekte pandemi öncesi, yani 2019 yılı performansının üzerine çıktıklarını belirtip, sıraladı:

• Toplam yolcu talebi 2022’nin ikinci çeyreğinde, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 12 üzerinde gerçekleşti.

• Doluluk oranları 2019’u yakaladı.

• Uluslararası direkt yolcu sayımız 2019’a göre yüzde 8.3 arttı.

• Haziran ayında 2019’a göre uluslararası direkt yolcu artışı yüzde 39, Temmuz ayında yüzde 44 oldu.

• Biz misafirlerimize sunduğumuz kapasiteyi bu yılın 2’nci çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 12 artırdık. İngiltere ve Almanya’da bayrak taşıyıcılar aynı dönemde yüzde 35’ten fazla eksideler.

Koltuk kapasitesiyle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Şu anda dünyada en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan 3’üncü havayoluyuz. Avrupalı havayolları 2019 kapasitesinin yüzde 81’ine, global havayollarının ise ancak yüzde 65’ine ulaştığı bu dönemde büyük fark ortaya koyuyoruz.

Bu aşamada şu noktaya dikkat çekti:

- Pandemi tedbirleri nedeniyle havayolu şirketleri çalışan sayısı ortalama yüzde 10, havalimanlarında yer hizmetlerinde ise yüzde 29 azaldı. Bu oran THY’de yüzde 1’in altında kaldı. THY’deki bu ayrılıkların temel nedeni emeklilik ve çalışanların kendi tercihleri oldu.

Akaryakıt fiyatlarının da tarihi rekorlar kırdığını anımsatıp, giderler üzerinde durdu:

- Jet yakıtı daha da fazla yükseldi. Akaryakıt giderimiz yüzde 51 arttı. Toplam giderlerimiz aynı dönemde yüzde 13 artış gösterdi.

Maliyet tarafındaki baskıya rağmen gelirlerde ulaşılan noktaya işaret etti:

- Yılın ilk yarısında yolcu gelirlerimiz 2019’un aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 5.4 milyar dolara ulaştı. Kargo gelirleri ise 2.5 katına çıkarak 2 milyar doları aştı.

Prof. Bolat, filo ve destinasyon verilerini de paylaştı:

- Filomuzdaki 386 uçakla 129 ülkede 340 noktaya uçuyoruz.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklardaki ortalama dolulukta yüzde 86.1’e ulaştıklarını vurgulayıp, ekledi:

- Uluslararası havayolu otoriteleri sektörün pandemi öncesi canlılığına ve verilerine 2023-2024’te ulaşabileceği beklentisi içindeydi. Biz, 2019’u bu yıl yakaladık, hatta geçtik. Bunda pandemide çalışma arkadaşlarımızı muhafaza etmemizin rolü de var.

6 ayda 737 milyon dolarlık net kâr, THY’nin pandeminin etkilerini üzerinden attığını, dünyada çıtayı daha da yükseltme yolunda olduğunu gösteriyor…

THY hissesi değerinin çok altında, bana göre 6 dolar olmalı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, şirketin maddi duran varlıklarına işaret etti:

- İstanbul Havalimanı’ndaki yatırımlar da dahil THY’nin maddi duran varlıkları 15 milyar dolar civarında bulunuyor.

Ardından THY’nin hisse fiyatları üzerinde durdu:

- THY hisseleri bana göre değerinin çok altında seyrediyor, işlem görüyor. Bana göre THY hissesinin minimum 6 dolar olması gerekiyor.

THY’nin mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Murat Şeker, THY hissesinin mevcut değerini paylaştı:

- Şu anda THY hissesi 3.2 dolar düzeyinde seyrediyor. Toplam piyasa değerimiz ise 4.6 milyar dolar düzeyinde.

Prof. Bolat sürdürdü:

- THY’nin elde ettiği başarılı sonuçlar ortada. Yani, hisse fiyatı bu performansı yansıtmıyor. Önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcılara THY’nin performansını daha iyi anlatmak için road show’a çıkacağız.

Doç. Şeker, soru üzerine THY hisselerindeki yabancı payını paylaştı:

- THY hisselerinde yabancı yatırımcı payı yüzde 40’larda iken yüzde 20’lere indi. Uzun vadeli yabancı yatırımcıların bizi dinledikten sonra yeniden THY hissesine yöneleceğine inanıyoruz.

5 milyar dolar borç vardı, 2 milyar dolar düzeyine düşürdük

THY’nin mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Murat Şeker, pandemi döneminde toplam borçlarının 5 milyar dolara ulaştığını belirtti:

- THY, başarılı performansıyla borç ödeme gücünü de ortaya koydu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat ekledi:

- Kârlılığımıza yansıyan güçlü performans, nakit üretimimize önemli katkı sağladı. Net borçluluğumuzu yılın ilk yarısında 2.8 milyar dolar azaltmamıza imkan tanıdı.

İstanbul’da zamanında hareket yüzde 76

THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp, uçakların zamanında kalkış oranları konusunda şu verileri paylaştı:

• THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki “on time” oranı yüzde 76.

• Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki “on time” oranı yüzde 75.

• Londra’da “on time” oranı yüzde 63.

• Amsterdam’da yüzde 62.

• Roma’da yüzde 73.

Ardından ekledi:

- Avrupa ülkelerindeki operasyonlarda yaşanan gecikmeler, THY’de de rötarlara yol açıyor. Uçaklarımızın gittikleri destinasyonlardan dönüşlerinin gecikmesi rötarları beraberinde getirebiliyor.

İstihdam artıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, bu yıl gündeme gelen personel alımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

• Bu yıl ana markamız THY’ye ilk 6 ayda 963 yeni çalışma arkadaşımız katıldı. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 2 bin 600’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

• Uçak bakım onarım tarafında da ilk 6 ayda 498 yeni arkadaşımız çalışmaya başladı. İkinci 6 ayda bu rakamı 1000’in üzerine taşıyacağız.