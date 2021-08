129 yangının en büyük hasarı turizmde

Ormanlarımıza çöken yangın afeti, en çok turizm beldelerini vurdu. Yeşil, doğal güzelliği ile turist çeken beldelerimizi… Ülkede aynı zaman aralığında çıkan 129 yangın ile bacasız sanayimiz alevler içinde kalıverdi.

Afet bölgesinde Cumhurbaşkanı çay dağıttı, Orman Bakanı; “orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumakta birinci derecede sorumluluk, belediyelerindir” dedi. Medya; ; “bakanlar bölgeye intikal etti” müjdesini (!) verdi. Ve ormanlarımızı söndürmeyi hala başaramadık.

Turizm yangın alevinde kavruluyor

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor sürmesine de kamuoyu olan bitenden son derece tedirgin… 28 Temmuz-1 Ağustos aralığında Antalya’da 2 (Manavgat, Gündoğdu), Muğla 3 (Marmaris, Köyceğiz, Milas) toplam 5 yangını söndürememe çalışmalarını dehşetle izledik.

Felaketlere önceden hazırlıklı olmalıydık

Türkiye; gerek coğrafi, gerekse ekonomik bağımlılıkları sebebiyle mevcut kaynaklarını her an her durumda korumak ve ayakta durmak zorunda… 83 milyon 614 bin nüfusu, resmi rakamlara göre %17,53 olan enflasyonu, %19 faiz oranı ile yıllık 30-35 milyar $ gelir sağlayan bir sektörü; ne yangına, ne teröre, ne depreme, ne sele bırakabilme lüksü yok. Yangın sadece bölge hasarı ile gelmiyor; gelecek hasarı ile de geliyor. Sadece düştüğü yeri yakmıyor. Bütün Türkiye’yi yakıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Yangın söndürüldüğünde ne kadar gündemde kalır?

Söndürüldüğü gün, gündemden düşecektir. Türkiye’de en önemli ekonomik ve sosyal olayların doğal afetlerin gündemde kalması en uzun 1 haftadır. Sonrasında aklımıza dahi getirmeyiz, hatırlamayız bile…

Ekonomideki riskler için yeterince önlem alıyor muyuz?

Türkiye’nin mevcut sorunlarını görmezden gelmesi, kabul edip üzerinde yoğunlaşmasına engel teşkil ediyor. 27 ülke arasından beş yıllık kredi risk primi en yüksek ülke Türkiye. Kredi risk primi gelişmiş ülkelerde 9-10, gelişmekte olan ülkelerde 90-175. Türkiye’de ise 373. Bu risk primi son 4 yıldır 250 ile 600 arasında dalgalanıyor. Bu da son 5 yıldır yeterince önlem almadığımızın bir başka göstergesi…

SEN SU DÖKTÜKÇE YANGIN BÜYÜYOR

Yangınla mücadele araçsal ve bilinçsel mücadele ile gerçekleşir. Avrupa ülkelerindeki yangın uçak filolarına bakıldığında: Yunanistan; 38 uçak, Fransa; 26 uçak, İtalya; 19 uçak, İspanya; 17 uçak, Türkiye; 3 uçak ile sıralanıyor.

Yeterli donanımın yoksa bir sorunla başa çıkamazsın. Yangını söndürme işini ihaleyle yandaşa verirsen söndüremezsin. Bizim yangınla mücadelemiz depodaki yangın için su gibi… Deponda yangın için şu var... Yangın çıkıyor, suyun bir kısmını kullanıyorsun, fayda etmiyor, biraz daha su kullanıyorsun. Sen su döktükçe, yangın büyüyor. İtfaiyeyi aramamakta ısrar ediyorsun. Sonunda su tükeniveriyor. Orman varlığın da tükeniyor.