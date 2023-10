12.Kalkınma Planı’nda her maddede varız ama 3.2.2’de yokuz

12.Kalkınma Planı üzerinde kamu, sektör, stk ve akademisyenler ile uzun bir süre çalıştay formatında yoğun çalıştık ve plan TBMM’ye sunuldu. BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığını yürüttüğüm planın bilişim, yazılım, teknoloji ve dijitalleşme kapsamında kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım.Öncelikli gelişme alanları arasına yazılım da girmeli

Öncelikli Gelişme Alanları olarak Tarım ve Gıda, Enerji, Savunma Sanayii ve Turizmin yanında artık Yazılım da yer almalıdır. Planda da görüleceği üzere her sektörde, her alanda milli teknoloji hamlesinde ve bir çok stratejide, altyapıda bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılımlar, dijitalleşme önemli yer tutmaktadır. Teknolojiye, yazılıma yapılacak yatırımlarla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebiliriz. Planda yer alan her bir maddenin eylem planına dönüşmesine yönelik ilgili kurumlarla işbirliği yapıp, katkılarımızı sürdürecek, destekleyecek ve takip edeceğiz.

12. Kalkınma Planı ile dijitalleşiyoruz

Herseyin başına DİJİTAL geldi. Planda da yer aldığı üzere ekonomiden, paradan, vatandaşa, kimliğe, devlete, medya, eğitim, kültür ve sosyal altyapılara kadar her alanda herşeyde dijitalleşiyoruz.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörel politikaları

Amaç, Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerli katma değerin artırılması, bu teknolojilerin etkin ve yaygın kullanılması yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabetçiliğin sağlanması ve orta vadede ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığının azaltılması.

Yerli Yazılımın gelişimi, kamuda ve sektörlerde yerli yazılımların ve yerli bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojilerinin kullanımı.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Ekosistemi gelişimi, tanıtılması ve eğitimi, Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kümelenmesi kurulması, Türkiye Açık Kaynak Platformu.

Sektörel veri altyapısı oluşturulması.

Uzaktan çalışmanın kalıcı hale gelmesi.

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı, sabit ve mobil genişbant altyapılar, afet bölgelerinde kurulması ve hizmetlerin kesintisiz sunulması, 5G yetkilendirme, 6G çalışmalarına başlanması, uydu geniş- bant hizmetleri düzenlemeleri.

Kamu Bulut Stratejisi ve Eylem Planı, veri merkezlerinin desteklenmesi.

Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanması.

Sosyal medya ve sosyal ağlar düzenlemeler, engelli bireylerin kullanımına yönelik çalışmalar.

Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, siber tehdit istihbaratı, ekosisteminin gelişmesi, milli çözümlerin yaygınlaşması, yerli siber güvenlik ürünlerinin kullanımı, toplumsal farkındalık ve bilincin artırılması, nitelikli insan kaynağı, işgücü eğitimi ve yetiştirilmesi,

Blokzincir teknolojisinin veri koruması başta olmak üzere birçok alanda daha yaygın olarak kullanılması, blokzincir teknolojisine dayalı olarak gelişen dijital paraların kullanımının yaygınlaşması

Yapay zekâ alanındaki temel teknolojilerin geliştirilmesi, kullanımı, yaygınlaştırılması, hukuki düzenlemelerinin yapılması. KOBİ’lerin, Kamu Kurumlarının dijital dönüşümü, yazılım ihtiyaçlarının öncelikli olarak açık kaynak kodlu çözümlerle karşılanması, ortak ihtiyaçların merkezi çözümler ve veri paylaşım platformlarından karşılanması.

İnsan kaynağı ve niteliğini artırmaya yönelik kamu, üniversite ve STK iş birliği içerisinde programlar oluşturması, dijital okuryazarlık oranı artırılması ve dijital becerilerin geliştirilmesi, Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler.

Fintek ve dijital finans altyapısı güçlendirilmesi, İstanbul Finans Merkezi kapsamında yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir katılım finans ekosisteminin oluş- turulması.