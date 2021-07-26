13 evladımızı gruptaki görevlerinden alalım

SABANCI Holding yönetimindeyken iş hayatının önemli bir bölümünü Almanya ve İngiltere’de geçiren Şevket Sabancı, 1990’lı yıların ikinci yarısında aile şirketleri konusuna odaklandı.

Babaları Hacı Ömer Sabancı, holdingin temellerini atmış ikinci kuşağın temsilcileri olarak Sakıp Sabancı, Hacı Sabancı, Erol Sabancı ve Özdemir Sabancı ile birlikte işleri adım adım büyütmüşlerdi. Abileri İhsan Sabancı genç yaşta vefat etmişti.

Şevket Sabancı, aile şirketlerinin 2’nci kuşaktan sonra sıkıntı yaşaması üzerine kafa yordu. 1800’lü yılların sonlarında Avrupa’da bankacılıkta öne çıkan Rothschild ailesinde geçmişte yaşanan parçalanmayı yakından inceledi.

Bu çalışmalar sonrasında şu kanıya vardı:

- Şirket ve grupların geleceğe dönük istikrarı için 3’üncü kuşağı işlerin içine sokmamakta yarar var.

Hemen Sabancı Holding ve bağlı şirketlerdeki duruma baktırdı:

- Bir de baktım ki ne göreyim, biz “sorunu” içimize almışız arkadaş. 3’üncü kuşaktan 13 evladımız Sabancı Grubu’nda görev yapmaya başlamış bile.

O dönemki yönetim kurulu toplantılarından birinde başta Sakıp Sabancı olmak üzere düşüncesini kardeşlerine açtı:

- Ailemizin 3’üncü kuşağının Sabancı Grubu’nda görev almalarını doğru bulmuyorum. Şu anda 13 çocuğumuz görevde. Bunların sayısını ilk aşamada 5’e indirelim. Her birimizin birer çocuğu grupta kalsın. Zamanla sayılarını 2-3’e, sonra da“sıfır”a indirelim.

Önerisi kardeşleri arasında kabul görmedi. Bunun üzerine zamanla farklı bir adım attı:

- Madem öyle, ben çocuklarımla birlikte Sabancı Grubu’ndan ayrılayım. Kendi çekirdek ailemle ayrı işler yapayım.

Şevket Sabancı’yla 2016 yılı Ocak ayında Esas Sosyal’in “İlk Fırsat” adlı sosyal sorumluluk projesiyle ilgili buluşmasında sohbet etmiş, 3’ün kuşak ve Esas Holding’in temellerini atma öyküsünü dinlemiştik:

- Esas Holding’in temellerini çocuklarım Emine Sabancı Kamışlı ve Ali Sabancı ile birlikte bu şekilde attık. İkisi de çok başarılı işler yapıyor.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020’de oğlu Ali Sabancı’ya bırakmıştı…

Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü sabah saatlerinde bir arkadaşımdan mesaj geldi:

- Şevket Sabancı vefat etti…

Şevket Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun…

Şevket Sabancı, eşi Hayırlı Sabancı ile birlikte Esas Sosyal’in “İlk Fırsat” adlı sosyal sorumluluk projesinin Ocak 2016’daki buluşmasına katılmıştı

Sabancı’da yönetim katmanı 22’ye kadar çıkmıştı, 10’a indirdik

ŞEVKET Sabancı, 20-25 yıl önce yurt dışında bir konferansa katıldı. Konferansta şirket ve kurumların yönetim katmanları, bunun verimliliğe etkisi irdelendi. Öğrendiği bir ayrıntı, hiç aklından çıkmadı:

- Japon şirketlerinde yönetim kademesi sayısı 5’i geçmez.

Konferans sonrası o dönem yönetiminde bulunduğu Sabancı Holding ve bağlı şirketlerdeki durumu inceledi:

- Bazı şirketlerimizde yönetim kademesi, katmanı sayısı 22’ye kadar çıkmıştı.

Şevket Sabancı, Esas Sosyal’in Ocak 2016’daki “İlk Fırsat” buluşmasında Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve Prof. Erhan Erkut’la sohbet ederken verimliliğin önemi üzerinde durdu, 20 yıl önceki deneyimini anlattı:

- Gerek devlet kurumlarında, gerekse özel sektörde orta kademe yönetim basamağı sayısı fazlaysa verimliliği olumsuz etkiliyor. Orta kademe yönetici, kendini önemsetmek için önüne giden evrakları gereğinden uzun bekletebiliyor.

O dönemde Sabancı Holding ve şirketlerinde yönetim katmanı sayısını azalttıklarını kaydetti:

- Katman sayısı şirketten şirkete değişse de 8-10’a kadar indirmiştik.

Batının teknolojisini al, kendi kimliğini ve kültürünü kaybetme

DUAYEN bankacı, Herkese Kitap Vakfı Kurucu Başkanı Bülent Şenver, Şevket Sabancı’nın vefat ettiği gün bir mesaj gönderdi:

- Şevket Bey, “Kulağınıza Küpe Olsun” kitabımda gençlerle tecrübelerini paylaşmıştı.

Şenver, Şevket Sabancı’nın kitaptaki mesajlarını da iletti:

- Muhtelif okumalarımdan not ettiğim – bende iz bırakan – bazı bölümleri sizlerle bu kitapta paylaşmak istedim:

● Batının teknolojisini al ancak kendi kültür ve kimliğini asla kaybetme.

● Başarılı olmak için illa iddialı, dahi, süper zekalı, meraklı olmanız gerekmez. Perde arkasında kalıp iyi ilişkiler kurmanız, güçlü iletişim ile insanları harekete geçirmeniz yeterlidir.

● Şirketinizde disiplin kurun. Disiplini korkuyla değil yumuşak ve akılcı bir yöntemle oluşturun.

● Kişisel ve müteşebbis sorumluluğuna inanın. Birinin çıkıp kendisini kabul ettirebileceğine herkesi inandırın.

● İyi şirketlerin başına niçin kötü şeyler gelir? Çok basit nedenlerden. Piyasa şartları değişir, yapılan işlerin modası geçer, organizasyonlar çürür veya liderler hata yapar.

● Etkili ve başarılı lider, henüz gerek görülmezken kaynakları harekete geçirmesini, stratejileri değiştirmesini ve organizasyonu değiştirmesini bilirler.

● Bir işi başarıyla yapabilmenin sırrı o işi yaşayarak, hissederek, duyarak, benimseyerek yapmaktır. Şevket Sabancı, liderlikle ilgili ayrıca şu noktanın altını çizdi: - Liderler hem dışarıya, hem aşağıya, hem de ileriye bakabilirler.

● Dışarıya, müşterilere ve rakiplere bakarlar, çünkü onlar şirketin kaderini belirler.

● Aşağıya organizasyonlarına bakarlar, çünkü değerler orada yaratılır, işler orada yapılır.

● İleriye bakarlar, çünkü gelecek ileridedir, başarı geleceğe ayak uydurmaktır.