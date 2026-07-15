+13 yaş sınırlaması
Avrupa Birliği’nde (AB) bundan tam bir yıl önce, sosyal medya ve video paylaşım platformlarına “+16 uygulaması” getirdi. Strasburg’da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP), “16 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sosyal medya, video paylaşım platformları ve yapay zekâ sohbet botlarına erişiminin engellenmesini öngören” bir öneriyi kabul etti.
AB bir yıl sonra yaş sınırını 16’dan 13’e indirmeyi hedefliyor. Uygulamanın yılsonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. AB’nin görüş istediği bilirkişi heyeti sosyal medya platformlara erişim için “+13 yaş sınırlaması” önerdi.
AB genelinde “13 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanması” önerisini içeren bilirkişi raporu bu hafta AB Komisyonu’na ulaştırıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaz sonunda AB genelinde uygulanacak yeni düzenleme için önerisini sunacağını açıkladı.
AB’nin görüş istediği uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti, 13 yaşına kadar sosyal medya ve diğer dijital hizmetlerin kullanımına yalnızca ebeveyn gözetiminde izin verilmesi gerektiğini önerdi. Uzmanlar, ayrıca pedagojik bir bağlamda ve eğitim amaçlı olarak da bu yaşın altındaki çocuklara, süre kısıtlaması şartıyla, erişim istisnası tanınabileceği görüşüne yer verdi.
AB’ye sunulan raporu kaleme alan uzmanlardan Ulm Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği Direktörü Jörg Fegert’e göre, 13 yaşından itibaren çocukların yaşlarına uygun sosyal medya platformlarına erişim sağlamasına izin verilebileceğini, ancak bu erişimlerde “standart güvenlik önlemlerinin” gözetilmesi gerektiğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, bilirkişi heyetinin raporunun dikkatle inceleneceğini, önerilerin dikkate alınacağını belirtirken, farklı yaş grupları için kademeli bir erişimin değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Reşit olmayanların sosyal medya kullanımına daha sıkı kurallar getirilmesini savunan Başkan von der Leyen, katı düzenlemelerin gerekli olduğunun giderek daha net hâle geldiğini ifade etti.
AB ülkelerinde, dijital politikanın bazı alanlarında öncelikli yetkiye sahip kurum AB Komisyonu. Teknoloji devlerinden, yaş sınırlamalarının teknik olarak uygulanmasını talep etme yetkisine sahip olan AB Komisyonu, hazırlanacak düzenlemeyi ise ebeveynlerin denetlemesini isteyecek.
Mevcut kurallar uygulanmalı
AB genelinde yaş sınırları, çocuklar ve gençleri koruma önlemleri bir yılda düşürdü. Bir yılda sosyal medyayı kullanma yaşını üç yaş aşağı çeken uzmanlar, hazırladıkları raporda, mevcut kurallar ve düzenlemelerin uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı. YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat gibi özellikle gençler arasında popüler olan platformlar AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında. DSA’nın, reşit olmayanların çevrimiçi korunmasına ilişkin 28’inci maddesi, sosyal medya şirketlerini “küçükleri korumak için uygun ve orantılı önlemleri almakla” yükümlü kılıyor aslında.
Sosyal medya devlerinin kuralları da yaş sınırlaması öngörüyor. Bu kurallarda, veri koruma gerekçesiyle platformlara erişimin ancak 13 yaşından itibaren mümkün olduğu belirtiliyor. Facebook ve Instagram’ın sahibi olduğu Meta’ya karşı yürütülen soruşturmayı hatırlatan AB Komisyonu, bu nedenle sosyal medya platformlarının kendi kurallarını uygulamasını talep ediyor.
Prof. Şelçuk Şirin: Sınırlamalıyız
TUİK’in 2025 yılı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmakta. Bu sayı toplam nüfusun yaklaşık yüzde 71’ine (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na göre ise yüzde 88) denk geliyor. Türkiye’de bireylerin günlük ortalama internet kullanım süresi 7 saat 13 dakika. Yine TÜİK verilerine göre, çocuklarda internet kullanım oranı yüzde 91,3’e ulaşmış.
Ünlü eğitimci Prof. Dr. Selçuk Şirin birkaç yıl önce Brüksel’de verdiği konferansta, “bilgisayar ve sosyal medyanın hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu, bundan kaçınılamayacağını ancak sınırlayabileceğimizi” anlattı özetle. Çocuk gelişimi ve eğitim politikaları üzerine uluslararası çalışmalarıyla tanınan New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Prof. Selçuk Şirin’e “sınırlamamız gerektiğini” söylese de Türkiye’de sosyal medyayı kullanım yaşı düşüyor, kullanım süresi artıyor maalesef…
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