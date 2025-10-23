14 milyon yaşlımıza, 14 milyon çalışan mı bakacak?(!)

2026 bütçesindeki bir madde dikkatimi çekti:

Üniversitelerin yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik gibi bölümlerin­den mezun ve yaşlı bakım sektörüne işgücü ola­bilecek kadınların kayıtlı istihdamının artırıl­ması için ödenek ayrılmış…

***

Bu ödenek:

Yaşlı bakım sektörüne nitelikli işgücü oluştur­mak amacıyla sertifika desteği ve istihdam teş­viklerinde kullanılacakmış…

***

Neden dikkat çekici?

***

Kreş arzındaki eksiklik biliniyor…

Kreşlerdeki “fahiş fiyat” uygulaması da bilini­yor…

Bu tablonun, kadınların ekonomik aktivi­teye katılması ve ekonomiye katkı sunması için, en büyük engel olduğu da biliniyor…

***

Diğer engel de yaşlı bakımı…

Yaşlı bakımevlerinin sayısındaki azlık, kalite sorunu ve bu alandaki “yüksek fiyat” politikası, kadınlar başta olmak üzere çalışan bireyle­rin çoğunluğunu, yaşlı bakımı konusunda zor­luyor…

Ve işgücüne katılımı ve işgücünde verimli­liği olumsuz etkiliyor…

***

Dahası:

65 yaş üstü nüfus hızla artıyor…

Bu nüfusun 2025 yılında 10 milyonu, 2030 yı­lında ise 14 milyonu aşması bekleniyor…

***

Ve…

Bakıma muhtaç yaşlı nüfusun 3 milyona yak­laşacağı hesaplanıyor…

Yanısıra, tek başına yaşayan 65 yaş üstü nüfu­sun, bugün 2 milyonu aştığı biliniyor…

VELHASIL

Yaşlı nüfusumuzla birlikte, bakıma muhtaç nü­fusumuz da hızla artıyor…

Bu: İş ve çalışma hayatına, dolayısıyla ekonomi­ye darbe vurabilecek, “büyük bir tehdit” anlamı taşıyor…

***

Aynı zamanda…

Bilim, yaşlılarımızın sağlığını koruyabilme­si için en etkin yolu, “sosyal, kültürel ve eko­nomik aktiviteye katılım” olarak tarif ediyor…

Tersi durum, 2030 yılında 14 milyona ulaşacak yaşlımıza bakması için (aylık, ilaç, bakım hizmet vb…) 14 milyon, belki de daha fazla kişinin çalış­ması anlamına geliyor…

***

Sıraladığım birçok neden:

Yaşlı ve çocuk bakımı için kamunun mutlaka devreye girmesini, ayrılan ödenekleri doğru kul­lanmasını, arzı/verimliliği/niteliği artırmasını, fi­yatları düşürmesini (vb) “zorunluluklarımız ara­sında” başa çıkarıyor…