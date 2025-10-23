14 milyon yaşlımıza, 14 milyon çalışan mı bakacak?(!)
2026 bütçesindeki bir madde dikkatimi çekti:
Üniversitelerin yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik gibi bölümlerinden mezun ve yaşlı bakım sektörüne işgücü olabilecek kadınların kayıtlı istihdamının artırılması için ödenek ayrılmış…
***
Bu ödenek:
Yaşlı bakım sektörüne nitelikli işgücü oluşturmak amacıyla sertifika desteği ve istihdam teşviklerinde kullanılacakmış…
***
Neden dikkat çekici?
***
Kreş arzındaki eksiklik biliniyor…
Kreşlerdeki “fahiş fiyat” uygulaması da biliniyor…
Bu tablonun, kadınların ekonomik aktiviteye katılması ve ekonomiye katkı sunması için, en büyük engel olduğu da biliniyor…
***
Diğer engel de yaşlı bakımı…
Yaşlı bakımevlerinin sayısındaki azlık, kalite sorunu ve bu alandaki “yüksek fiyat” politikası, kadınlar başta olmak üzere çalışan bireylerin çoğunluğunu, yaşlı bakımı konusunda zorluyor…
Ve işgücüne katılımı ve işgücünde verimliliği olumsuz etkiliyor…
***
Dahası:
65 yaş üstü nüfus hızla artıyor…
Bu nüfusun 2025 yılında 10 milyonu, 2030 yılında ise 14 milyonu aşması bekleniyor…
***
Ve…
Bakıma muhtaç yaşlı nüfusun 3 milyona yaklaşacağı hesaplanıyor…
Yanısıra, tek başına yaşayan 65 yaş üstü nüfusun, bugün 2 milyonu aştığı biliniyor…
VELHASIL
Yaşlı nüfusumuzla birlikte, bakıma muhtaç nüfusumuz da hızla artıyor…
Bu: İş ve çalışma hayatına, dolayısıyla ekonomiye darbe vurabilecek, “büyük bir tehdit” anlamı taşıyor…
***
Aynı zamanda…
Bilim, yaşlılarımızın sağlığını koruyabilmesi için en etkin yolu, “sosyal, kültürel ve ekonomik aktiviteye katılım” olarak tarif ediyor…
Tersi durum, 2030 yılında 14 milyona ulaşacak yaşlımıza bakması için (aylık, ilaç, bakım hizmet vb…) 14 milyon, belki de daha fazla kişinin çalışması anlamına geliyor…
***
Sıraladığım birçok neden:
Yaşlı ve çocuk bakımı için kamunun mutlaka devreye girmesini, ayrılan ödenekleri doğru kullanmasını, arzı/verimliliği/niteliği artırmasını, fiyatları düşürmesini (vb) “zorunluluklarımız arasında” başa çıkarıyor…
