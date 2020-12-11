140 yıllık projeyle, Karadeniz ile Akdeniz bağlanıyor

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid Han zamanında projesi Fransız mühendislere çizdirilen 818 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Karadeniz etabının yüzde 90’ı tamamlandı. Karadeniz başta olmak üzere tüm Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan 140 yıl öncesine dayanan döneminin asrın projesi, Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı yapacak.

Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak, toplam bedeli yaklaşık 1,5 milyar TL olan ve 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren proje sayesinde, Karadeniz’in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi’ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere Ordu üzerinden yapılacak ithalat ve ihracatta önemli rol üstlenecek.

1882-1885 yılları arasında Sivas Valiliği yapan Halil Rıfat Paşa’nın çabalarıyla gündeme getirilen toplam 28 tünelin bulunduğu, 818 kilometre uzunluğa sahip ‘Dereyolu’ olarak adlandırılan proje; 1885-1890 yılları arasında Mühendis Çıngıryan Efendi’nin, 1908 yılında Erkan-ı Harp Yüzbaşısı Şevki Efendi’nin ve son olarak 1926-1928 yılları arasında dönemin hükümet programına alınmıştı. Karadeniz-Akdeniz Yol Projesi’nin ilk temeli, 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. Güzergah tartışmaları yüzünden 1933 yılında çalışmaları bir kez daha durduruldu. 1970’li yıllarda tekrar gündeme getirildiyse de olası bir Sovyet işgalinde tankların Karadeniz’den İç Anadolu’ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, bir kez daha çalışmaları durduruldu. Son olarak 2004 yılında Ordu’nun Mesudiye İlçesi Topçam’da Melet Irmağı üzerinde yapımına başlanılan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla gündemde yerini aldı. ‘Dereyolu’ olarak da bilinen Topçam Barajı ulaşım yollarının yapılmasıyla genişletilen proje değiştirilerek Karadeniz-Akdeniz Bölünmüş Yol Projesi olarak devam etti.

Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi kapsamında; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay hattında toplam uzunluğu 818 kilometre olan yol projesinde çalışmalar yürütülüyor. Sona gelinen ve 50 ilin faydalanacağı 818 kilometrelik yol, Karadeniz’den Akdeniz’e ulaşımı 6 saate indirecek. Yüzde 90’ı tamamlanan Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun geriye kalan yüzde 10’luk kısmındaki çalışmanın 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi’nin 50 ili ilgilendirdiğini belirterek, “Projenin bu yıl tamamlanmasıyla büyük avantaj sağlanacak. Sivas’tan Ordu’ya ulaşım daha kolay olacak. Akdeniz ve İç Anadolu’dan kara yoluyla Ordu’ya ulaşan ürünler sanayicilerimiz tarafından Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılmış olacak. Günümüzde ticarette en önemli şey ulaşım. Bizim için Ordu-Giresun Havalimanı’ndan sonra en önemli proje. Bu yol bittiğinde Sivaslı Ordu’da denize inecek. Daha önce 12 saat gidilen yol 6 saatte Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak. Çalışmalarda Ordu-Mesudiye arasında 10 kilometrelik bir alan kalmıştı, tünelde çalışma sürüyor. Çalışmalar inşallah yılsonuna tamamlanacak” dedi.