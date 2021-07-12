14’e 4 STLA-e

PSA ve FCA'nın 2021'in başında Stellantis Grubunu oluşturmak üzere birleşmesinden sonra CEO Carlos Tavares, mega şirketi geleceğe sağlıkla taşımak için 14 markanın 110'dan fazla modelini “akraba” yapmaya çalışıyor ve yepyeni nesil ilk modellerin iki yıl sonra yollara çıkacağı, aşırı hızlı fakat titizlikle bir elektrik stratejisi geliştirdiklerini, açıklıyor.

Hatta, 2022'den itibaren mikro, küçük ve kompakt modellerde kullanılacak olan yeni geliştirilmiş eCMP2 platformunu bile, sadece dört yıl sonra aşamalı olarak programdan çıkarılmasına bile razı oluyor…

Gelecekte, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM ve Vauxhall’un modelleri, tümü tam elektrikli veya Plug-in Hybrid olan yalnızca dört STLA (Stellantis Architecture) platformunda tasarlanacaklar.

Spesifik olarak, A/B/C segmentlerindeki mikro ve kompakt otomobiller için 2026’da (2022’de modifiye edilecek eCMP2 platformunun yerini alacak) “STLA Small”, C/D segmentindeki kompakt ve orta sınıf modeller için STLA Medium, 2023’ten itibaren D/E segmenti orta ve üst orta sınıftaki modeller için STLA Large, 2024’te büyük SUV'lar ve merdiven çerçeveli PickUp’lar için ayrıca elektrikli ve içten yanmalı motorlar da taşıyacak STLA Frame olarak dört platform geliştiriliyor.

STLA Small'daki elektrikli modellerin yaklaşık 500, STLA Medium'un 700 ve STLA Large'ın 800 kilometrelik menzile sahip olacağı planlanmış. STLA Frame üzerinde üretilecek büyük SUV'ler ve PickUp’lar da 800 km menzillere sahip olacaklarmış. STLA hedefleri arasında dakikada 32 kilometrelik hızlı şarj ve 100 kilometrede 120 kWh tüketim de açıklandı.

Standartlaştırılacak batarya paketleri ve OTA yazılım güncellemeleriyle platformların uzun süre güncel kalabileceği de belirtildi.

2024’e kadar şehir otomobillerinden ekstrem sportif modellere ve ticari araçlara kadar değişen modeller için iki yeni batarya tipi devreye alınacak. Ekonomik modeller için nikel kobaltsız bir batarya ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip başka bir batarya daha da ayrıca hazırlanırken, 2026 yılında ilk “solid state” batarya piyasaya sürülecekmiş.

Motor, şanzıman ve invertörü içeren küçük yapılı ve esnek kullanım sunan, önden, arkadan ve dört tekerlekten çekişin yanı sıra 4xe’de de kullanılabilecek kolayca ölçeklenebilen EDM yani elektrik tahrik modülleri olarak da üç seçenekten bahsediliyor.

Ancak, benim çok hoşuma giden; DNA’ları çok farklı 14 markanın tamamının elektriklenmesi tek tip olarak düzenlenmemiş. Stellantis’in elektrikli geleceği için sloganları da farklı:

● Abarth - "İnsanları Isıtıyor, Ama Gezegeni Değil"

● Alfa Romeo - "2024'ten itibaren Alfa, Alfa e-Romeo Oluyor"

● Chrysler - "Yeni Nesil Aileler için Temiz Teknoloji"

● Citroën - "Citroën Electric: Herkese Esenlik!”

● Dodge - “Yolları Ağlatın, Gezegeni Değil"

● DS Automobiles - “Abartılmış, Seyahat Sanatı"

● Fiat - "Yeşil, Herkes İçin Olduğunda, Yeşildir"

● Jeep - "Sıfır Emisyon Özgürlüğü"

● Lancia - "Gezegeni Korumanın En Zarif Yolu"

● Maserati - "En İyi Performans Lüksü, Elektrikli"

● Opel / Vauxhall - "Yeni Nesil Havalı Olma, Yeşildir"

● Peugeot - "Sürdürülebilir Mobiliteyi Kaliteli Zamana Dönüştürmek"

● Ram - "Sürdürülebilir Bir Gezegene Hizmet Etmek İçin Üretildi"

● Ticari Araçlar - “Elektrikli Ticarilerde Dünya Lideri"

2023'te kuzey Fransa'daki Douvrin'de, 2025'in sonunda da Almanya Kaiserslautern'de üretimine yılda 50 GWh kapasiteyle başlanacak bu yeni platformların bataryaları, Stellantis ve Saft ortak girişimi Automotive Cell Co. ACC'den gelecek. 2030 yılına kadar 260 GWh'nin üzerinde küresel EV batarya tedarik stratejileri de, Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki beş "giga fabrika" tarafından desteklenecek.

Elektrik motorları için Japon Nidec ve şanzımanlar için Punch Powertrain ile büyük bir ortaklık yapılsa da; batarya paketleri ve batarya kontrol sistemleri, Stellantis içinde geliştirilip üretilecek.

Böylece 2023’te ilk STLA platformuyla birlikte Stellantis’in Avrupa'daki elektrikli otomobil kotasının yüzde 14'ten yüzde 70’e, ABD için ise yüzde 4'ten yüzde 30'a çıkarılacağını öğreniyoruz. 2030'dan itibaren de tüm dünyada tüm modeller için elektrikli bir versiyon olacağı garanti ediliyor.





