15. İstanbul Bilişim Kongresi’nden notlar…

Türkiye Bilişim Derneği (TBD ) İstanbul Şubesi’nin 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak “Merkezi Olmayan Teknolojilerin Yükselişi; Teknoloji Tsunamisine Hazır Olun” temasıyla düzenlediği 15. İstanbul Bilişim Kongresi’ni ve Türkiye’nin en başarılı yerli ve milli/özgün projelerinin yarıştığı Bilişim Yıldızları Proje Yarışması’nda ödül törenini izleme olanağını buldum.

Kongreden ve ödül töreninden derlediğim bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.

TBD İstanbul Şube Başkanı Deniz Tiryakioğlu, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılış konuşmaları yapılan kongreyi edindiğim bilgilere göre kamu, üniversite, yerel yönetimler, özel sektör, akademisyenler, girişimciler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 1200 aktif katılımcı izlemiş durumda.

TBD İstanbul şube başkanı Deniz Tiryakioğlu konuşmasında; Hedeflerinin Sayısal (Dijital) dönüşümün hızlanması ile dünyada ve ülkemizde Merkezi Olmayan Teknolojilerin Yükselişi ve içinde bulunduğumuz teknoloji tsunamileri ile değişmekte olan iş, ticaret ve yaşam stillerinde farkındalık yaratmak, ülke ekonomisine katkı sağlayarak geleceğe ışık tutmak olduğunu belirterek konuşmasını şu sözleriyle sonlandırdı; Hepimiz şuan içinde bulunduğumuz durum itibariyle zor, değişik farklı zamanlardan geçiyoruz hiç alışık olmadığımız zamanlar.

İnsanlık tarihinde önemli yer tutacak bir deneyimi hep birlikte gün ve gün yaşıyoruz.

Gelecekte, “COVID öncesi” ve “COVID sonrası” olarak tanımlayarak değerlendireceğimiz bir dönem içindeyiz. .

Ekonomiler ve toplumlar dijital dönüşümde son 10 yıldır yepyeni bir rotada yol alırken pandemi bu süreci çok hızlandırdı.

Bu nedenle artık dijital sayısal dönüşüm, şirketler için bir tercih meselesi olmanın çok ötesine çıktı, hayatta kalma mücadelesinin ayrılmaz bir bileşeni oldu.

Teknoloji ile fırsatları yakalayamayan ayak uyduramayan kurumların önümüzdeki yıllarda gireceği çıkmazlar bugünden görüyoruz” diyor Deniz başkan...

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe konuşmasında; Halen yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını, küresel ekonomi ve toplumun tüm katmanlarında önemli belirsizlikler, yeni riskler ve yeni fırsatlar yarattı.

Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve dijital platformlar üzerinden alış veriş başta olmak üzere iş, ticaret ve yaşam alanlarında dijitalleşmenin hızla gerçekleşmesine, dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanımına ve yeni normal diye tanımlanan bu evrende yaşamaya bizleri zorladı. Bu dönemde veriye dayalı ekonomi daha ön plana çıktı.

Veri toplama, veri analizi, veriden değer yaratma ve veri güvenliği önemini bir kat daha arttırdı.

TBD olarak, mobil uygulamalar, yapay zekâ, işletme, sağlık ve organik tarım yazılımları, atık yönetimi telekomünikasyon, bilgi güvenliği, savunma, akıllı şehir sistemleri, e-oyunlar, nesnelerin interneti, büyük veri, e-öğrenme, benzetim ve yeşil çevre teknolojileri konularında fikir, ürün ve/veya proje geliştirmeyi hedefleyen genç girişimcilere yönelik Kuluçka Merkezleri’nin yerel yönetimler tarafından hayata geçirilmesini ve bu yapıların yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz ifadelerini kullandı.

Hepimizin bildiği üzere teknoloji hayatımızın her alanında var ve gün geçtikçe önemi büyüyor.

Hatta bulunduğumuz çağın yüksek teknoloji çağı olduğunu herkes kabulleniyor ve ülkeler buna göre atılımlarını projelerini hazırlıyor, şehirler ona göre yol alıyor strateji belirliyor.

İnsanlar da hedeflerini mesleklerini belirlerken bu çağa göre tercihlerde bulunuyor.

Dijital dönüşümün önemli olduğunu ifade etmeliyiz” dedi..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında özetle, Yaşam kalitesini artıran, kolaylaştıran dijital dönüşüm yaşanıyor.

Teknoloji şehirlerinin, akıllı şehir olarak tariflediğimiz ve hedefinin vatandaşlara dahi iyi daha hızlı bir şekilde hizmet sunması noktasında çok iyi bir unsur olduğunu da en iyi siz değerli katılımcılar biliyorsunuz.

Ayrıca yeni teknolojiler şehrin gerçek sahibi olan halkın da yönetimde olmasını, etkin bir şekilde katılım sağlamasını, karar alma süreçlerine kadar sürecin içerisinde olmasını sağlayan ve bizim de çok önem verdiğimiz yerel demokrasinin gelişmesine katkı sunan yeni bir dönemi var ettiğini, yeni teknolojilerin daha da geliştiğinde daha cesur bir demokrasi gereksiniminin olacağını bunun da toplumsal değişime katkı sunacağını öngörüyorum.” Diyor.

Konuşmalar sonrası paneller bölümüne geçildi.

İlk panel “Akıllı Şehirler İstanbul’ un Teknoloji Vizyonu” moderatörlüğünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner’in yaptığı “Akıllı Şehirler İstanbul’ un Teknoloji Vizyonu “ başlıklı panelinin konuşmacıları, İBB Teknoloji Koordinatörü Melih Gecek, BELBİM AŞ. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İSTTELKOM AŞ. Genel Müdürü Nihat Narin, İSBAK AŞ. Genel Müdürü Mesut Kızıl, UGETAM AŞ. Genel Müdürü İbrahim Edin, İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın yer almıştı.

İstanbul’da yaşayan biri olarak konuşmacıların dile getirdikleri uygulanmakta olan projeler Metroda İnternet- İBB WİFİ, Askıda Fatura, İstanbul Senin, İstanbul Kartın alış verişte ödemede kullanımı, gibi İstanbulluların kullandığı hizmetlerin yanı sıra, önümüzdeki günlerde yaşama geçirilecek projelere ilişkin verilen bilgileri ilgiyle ve beğeniyle izleme olanağını buldum.

Ödül töreni gala yemeğinde İBB’nin İstanbul halkına yaşamlarını kolaylaştıran akıllı şehir projelerine imza atanlardan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner, İBB Teknoloji Koordinatörü Melih Gecek, İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın ile çalışmalarına yönelik daha ayrıntılı konuşma olanağını buldum.

İBB’nin bilişim ve teknoloji yönetim kadrosu alanlarında en iyilerden oluşuyor..

Programda yer alan, Merkezi olmayan teknolojilerin yükselişi, Afet bilişimi ve kriz yönetimi başlıklı konuşması, “Teknolojik dip dalga ve yeni nesil girişimlerin tsunami etkisine hazırlıkları “başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Çağrılı konuşmacı Medikal Futurist Dr. Cenk Tezcan’nın “Dijital Sağlık Anayasal Hak mıdır? Başlıklı konuşması keyifle izlendi.

Bilişim Yıldızları Yerli ve Milli/Özgün Projeler Yarışması 9 Aralık Perşembe gecesi Dalyan Club’de düzenlenen coşkulu bir törenle sahiplerini buldu.

Özel Sektör, Yerel Yönetimler ve Üniversiteler kategorilerinde Türkiye’nin en iyilerinin ödüllendirildiği gecede Yerel Yönetimler Kategorisi’nde birincilik ve ikincilik ödüllerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyeti Pandemi Sonrası Trafik Yoğunluğunun Öngörülmesi Projesi ve İBS Smartus Projeleri ile almaya hak kazanırken 3. lük ödülü de Bizİzmir Projesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin oldu.

Özel sektör Kategorisinde ilk üç sırayı biOnay Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ve Kart Erişim Cihazı (KEC), Berqnet Firewall ve NLab Nara EdTech Projeleri aldı.

Üniversite kategorisinde birincilik ödülünü Atılım Üniversitesi Yapay Zekâ ile İşaret Dilini Farklı Dillerde Metne Çeviren Mobil Uygulama Projesi ile aldı.

15. İstanbul Bilişim Kongresi’nden ve ödül töreninden aktarabildiklerim özetle bunlar.

Başarılı kongrede emeği geçenleri, destek verenleri, panelistleri ve ödül alanları kutluyorum.