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“15 sektörde kurulan teknik komiteler kimin için kuruldu?“

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

25 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğleri ile Basınçlı Ekipmanlar Sanayi, Deniz Teknolojileri ve Sanayisi, Deri ve Deri Ürünleri Sanayi, Elektrik-Elektronik Sanayi, Gaz Yakan Cihazlar Sanayi, İklimlendirme Sanayi, Makine Sanayi, Asansör Sanayi, İlaç Sanayi,  Kimya Sanayi, Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi, Toprak Ürünleri Sanayi, Orman Ürünleri, Kağıt ve Mobilya Sanayi, Metal Sanayi ve Raylı Sistemler Sanayi olmak üzere 15 ayrı teknik komite oluşturuldu, bu komitelerde 421 üye görevlendirildi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, kurulan teknik komitelere ilişkin olarak, ‘sanayicinin yeni komitelere değil önünü görmeye ihtiyacı var’ değerlendirmesi yaparken “Bu komiteler ham madde fiyatlarındaki artışa bugüne kadar bir çözüm bulamadı, artan girdi maliyetlerine bir çare olamadı. Bu durumda Komiteler sanayiciler için mi kuruluyor yoksa 421 kişiye daha huzur hakkı verilerek çift maaş imkanı mı getiriliyor?” diye sordu.

“Hangi kriterler esas alınacak?”

CHP‘li Tarhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın cevaplaması için verdiği soru önergesinde, kamuoyunda son dönemde bürokratlara ve yönetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı iyileştirmelerinin sıklıkla yer aldığına dikkat çekerek, şu sorularına yanıt istedi: “Teknik komitelerde görev yapmak üzere temsilci görevlendirecek kurum ve kuruluşlar hangi kriterler esas alınarak belirlenmiştir? Teknik komitelerde görev yapmak üzere temsilci görevlendirecek kurum ve kuruluşlardan talep edilecek temsilcilerin seçim kriterleri ne olacaktır? Teknik komitelerde görev yapan kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşları temsilcilerine katıldıkları toplantılar için huzur hakkı ödenecek midir? Ödenecek ise ödeme tutarı ne olacaktır? Teknik komitelerde görev yapan kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşları temsilcilerine bu görevleri kapsamında yapacakları seyahatler için huzur hakkı ödenecek midir? Ödenecek ise ödeme tutarı ne olacaktır? Bu ödemelerin yasal dayanağı nedir? Bu ödemelerin bütçeye yüküne dair bir çalışma yapılmış mıdır?”

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