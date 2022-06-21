“15 Temmuz sonrası TMSF’ye devredilen şirket ve gayrimenkul sayısı kaç?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 15 Temmuz sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen şirket ve gayrimenkul sayısı ile kayyumlara ödenen ücretleri, verdiği soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

CHP’li Öztunç, “15 Temmuz sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen şirket ve gayrimenkul sayısı kaçtır? Bu şirket ve gayrimenkuller hangileridir? Bu şirketlere TMSF tarafından atanan kayyumlara ödenen ücretler ne kadardır? Bir kayyumun birden fazla şirketin yönetiminde olduğu şirket sayısı kaçtır? Bir kayyumun en fazla kaç şirketin yönetiminde bulunmaktadır? Birden fazla şirkette kayyum olarak atanan kişiler kimlerdir? Birden fazla şirket yönetiminde olan kayyumların yönetiminde bulundukları şirketlerin her birinden aldıkları aylık toplam ücret nedir? Bir kayyum en fazla ne kadar ücret almaktadır? TMSF’nin 15 Temmuz sonrası TMSF’ye devredilen şirket ve gayrimenkullerden kaçı satılmıştır? Satılan şirket ve gayrimenkul satışından elde edilen gelir ne kadardır? Bu şirket ve gayrimenkulleri alanlar kimlerdir? TMSF’nin kayyum olarak atadığı şirket yöneticilerinden adli veya idari soruşturma geçiren yönetici var mıdır? Var ise kimlerdir? Herhangi bir suçlama nedeniyle görevden alınan kayyum var mıdır? Var ise kimlerdir? TMSF’nin kayyum olarak atadığı şirket yöneticilerinden siyasi parti üyesi olan var mıdır? Var ise bu kişiler kimlerdir ve siyasi partilere göre dağılımı nasıldır?” sorularına yanıt istedi.

Karma Komisyon bu hafta toplanıyor

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nun Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in İstanbul Kadıköy’de düzenlenen gösteride polise yumruk atması üzerine dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi görüşmek üzere 23 Haziran Perşembe günü toplanması bekleniyor. Karma Komisyon bünyesinde kurulacak ‘Hazırlık Komisyonu' bir ay içerisinde dosyayı karara bağlayacak. Aydeniz’in, sözlü ya da yazılı savunması istenecek. Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra Karma Komisyon toplanacak, Komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi halinde dosya, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai karar verilecek.