15 Temmuz’un yıldönümünde siyasiler ne dedi? 

15 Temmuz’un 5. yıldönümünü nedeniyle yaptığı açıklamada CHP’yi eleştiren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Zillet İttifakı 15 Temmuz hain darbe girişiminin rövanşını almaya çalışıyor” dedi. Akçay, “FETÖ’cü hainler Türkiye’nin varlığını, milli birliği ve bütünlüğünü, demokrasiyi hedef alırken FETÖ’nün kaset kumpasıyla CHP’nin başına gelen Kılıçdaroğlu, bu terör örgütüne açıkça destek vermektedir. 15 Temmuz darbe girişimine ‘tiyatro’ ‘kontrollü darbe’ diyerek FETÖ terör örgütünü aklamaya çalışmış, terör örgütüyle mücadele için çıkartılan OHAL yasasına ‘sivil darbe’ diyerek FETÖ’cü hainlere sahip çıkmış, cezaevindeki FETÖ’cü hainleri miting meydanlarında alkışlatmıştır” dedi. Akçay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, CHP ve HDP’nin yörüngesine girmekle eleştirerek, “İP Başkanı ‘bütün ağababaları uçup gitti, ne kadar gariban varsa içeride’ diyerek 15 Temmuz kalkışmasını idare eden hainlere, Gazi Meclis’i bombalayan şerefsizlere, vatandaşlarımızın üzerine bomba atan soysuzlara, kumpasçı polislere, vicdanını satan savcı ve hâkimlere sahip çıkmıştır” açıklaması yaptı.

“Bazı ittifaklar o günü doğum günleri olarak ilan ettiler”

CHP Milletvekilleriyle Meclis’teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bırakan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz’dan sonra gelinen sürecin, Türkiye siyasetinde 15 Temmuz’u siyasi açıdan araçsallaştırma sürecine evrildiğini belirtti. Özel, “Bazı ittifaklar, o günü kendi doğum günleri olarak ilan ettiler. 15 Temmuz'u hep birlikte sahiplenmek yerine, ‘Bizim 15 Temmuz’umuz ve siz yoktunuza dönüştürmeye çalışan bir anlatı içine girdiler. Bugün Meclis’te özel oturum yapılmamasının başka bir sebebi başka bir izahı yoktur. Meclis’te daha önce yapılan özel oturumları iki yıldır yapmıyorlar. Burada törenler düzenleyip, o törende sadece bir partinin genel başkanının ve Meclis Başkanı’nın konuşmacı olmasının bir başka izahı yoktur. Bugün yaratılmaya çalışılan, dayatılan tek seslilik, tek partililik, bugün bu ders çıkarılması gereken olayda ortaklaşamamak gerçekten Türkiye’yi yönetenlerin nasıl bir yanlış içinde olduğunu göstermektedir” dedi. Özel, CHP Grubu olarak demokrasinin yanında, her türlü darbenin, vesayetin karşısında olduklarını söyledi.