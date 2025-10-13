15 yıl sonra yaşlı Türkiye
Birleşmiş Milletler 1 Ekim’i Dünya Yaşlılar Günü ilan etmiş. Ne zaman etmiş bilmiyorum. 65 ve üzeri yaşta büyük bir kalabalığın pankartlarla Taksim’e sloganlar eşliğinde yürüdüğünü ne gördüm ne de duydum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere diğer siyasal liderlerin bu mübarek günü kutlayan demeçler verdiğine de hiç şahit olmadım.
Açıkçası yaşlıların günlerini kutlamamalarına da hiç şaşırmadım. Kutlamalar yapılmadığına göre 1 Ekim’in yaşlılar günü olduğunu nerden öğrendin diye sorabilirsiniz. TÜİK’den öğrendim. Neyse ki TÜİK var, böyle günleri hiç atlamayıp mutlaka günün konusuna ilişkin istatistikler yayınlıyor. Yaşlılar günü için de “İstatistiklerle yaşlılar, 2024” başlığı altında bir dizi istatistik yayınladı. Bazı rakamlar beni şaşırttı. Bu rakamları paylaşarak çok değil bugünden 15 yıl sonra (2040) nasıl bir yaşlı Türkiye fotoğrafı ile karşılaşacağız üzerinde durmaya değer.
2040’da yaşlı nüfus sayısı
2024’te toplam nüfus yaklaşık 86 milyonmuş. Yaşlı nüfus (65+) miktarı yaklaşık 9 milyon. Yaşlı oranı da yüzde 10,6. TÜİK 2030’da bu oranının yüzde 13,5’e 2040’da yüzde 17,9’a yükseleceğini tahmin ediyor. 2060 için de tahmin var (yüzde 27) ama 2040 çok uzak değil, tahayyül edilebilir bir gelecek. Bu nedenle 2040’ı mercek altına alıyorum. TÜİK nüfus projeksiyonu en son 2030 için mevcut: 88 milyon. Artış hızı hızla düşen nüfusun eğilimine bakarak 2040’da nüfusu 90 milyon civarı, yaşlı nüfusu da yaklaşık 16 milyon tahmin edebiliriz.
Bu rakam kamusal alanda, yani parklarda, toplu taşımalarda, alışveriş merkezlerinde günümüze kıyasla çok daha fazla yaşlı varlığı ile karşılaşacağız demektir. Yaşlı Türkiye görüntüsünün mahsuru olmayabilir ama bazı sorunların da gündeme geleceğinden emin olabiliriz. Bu sorunların en azından birini ele almadan önce Türkiye genelinde çektiğimiz fotoğrafın her zamanki gibi bulanıklığını gidermek için illere bir göz atalım.
Tüm ekonomik ve toplumsal göstergelerde olduğu gibi yaşlı nüfus oranında da iller arasında muazzam farklılıklar mevcut. En yüksek üç yaşlılık oranı yüzde 20,8 ile Sinop’ta, yüzde 20,2 Kastamonu’da, yüzde 19,1 ile Giresun’da görülüyor. Daha şimdiden bu iller yaşlılığın bayağı görünür olduğu iller. Düz bir hesapla yaşlılık oranları bu illerde 2040’a kadar Türkiye ortalaması kadar artacak olursa (Yüzde 10,6’dan 17,9’a) yaşlılık oranı Sinop ve Kastamonu’da yüzde 35, Giresun’da yüzde 32 olacaktır. Olur mu, bilmiyorum.
Bildiğim bu kadar yüksek yaşlılık oranlarının en az iki nedenden kaynaklandığı: Bu iller ciddi göç veriyor. Nüfus azalma hızları Sinop’ta yüzde 12,1, Giresun’da yüzde 12,6, Kastamonu’da yüzde 18,2. İkinci neden Karadeniz illeri olmaları: Gençler okuyup ayrılıyor, yaşlılar doğup büyüdükleri yurtlarını çoğunlukla terk etmiyor. Nüfus dinamiği böyle işlemeye devam ederse yaşlılık oranları 15 yıl sonra yüzde 30’un üzerine çıkabilir. Buna karşılık yaşlıların küçük bir azınlık oluşturduğu üç il Şırnak (yüzde 3,7), Hakkâri (yüzde 4,3), Şanlıurfa (yüzde 4,4). 15 yıl sonra da bu illerde yaşlılar nispeten küçük bir azınlık oluşturmaya devam edecek.
21. yüzyıl Türkiye’sinin yeni yüzü: Yalnız yaşayan yaşlılar
Yaşlı istatistiklerinde beni bir hayli şaşırtan tek başına yaşayan yaşlıların sayısı oldu. TÜİK’e göre 2024’te en az bir yaşlı ferdin yaşadığı hane sayısı 6 milyon 727 bin. Şaşırtıcı olan bu hanelerin 1 milyon 751 bininde yaşlı bir ferdin (yüzde 74’ü kadın) tek başına yaşıyor olması. Benden tek başına yaşayan yaşlı sayısını tahmin etmem istenseydi her halde 400-500 bin gibi bir rakam verirdim. Çocukluğumda hatta gençliğimde tek başına yaşayan yaşlı bir fert görülmüş bir şey değildi. Yaşlılar çoğunlukla aile içinde kalırlar az sayıda yaşlı da huzur/bakım evlerinde yaşamlarının son yıllarını geçirirlerdi.
40’lı yaşlarıma geldiğimde çevremde tek başına yaşayan yaşlı sayısı görünür olmuştu izleyen yıllarda da sayıları arttı. Ama sayılarının 2 milyona yaklaştığını tahmin etmezdim. Aslında bu yaşlılar özellikle ileri yaşlarda olanlar tek başına değil bir yardımcı ile yaşıyorlar. Kaçak çalıştıklarından TÜİK bu yardımcıları kayda almıyor. Bu yardımcıların çok büyük kısmı Türki Cumhuriyetlerden gelen kadınlar. Bu ülkelerde yoksulluk had safhada olduğundan bu kadınlar nispeten makul bir ücrete yaşlıyla gece gündüz ilgilenebiliyor.
Böyle bir hizmet arzı yerli kadınlarda yok çünkü gece yaşlının evinde kalacak yüksek bir ücrete dahi Türkiyeli kadın bulamazsınız. Bu hizmeti veren yabancı kadın sayısı şahsi gözlemlerime göre şimdilik talebi az çok karşılıyor ama önümüzdeki 15 yıl boyunca tek başına yaşayan yaşlı sayısı arttıkça ne olacak? Yine düz hesapla tek başına yaşayan yaşlı sayısının 2040’ta 2 milyon 900 bin olacağı kestirilebilir. Aslında ücret yükseleceğinden talep edilen yardımcı sayısı daha düşük olacaktır. Bugünkü sayının en az 1,5 katı olabilir. Bu kadar ilave arzın kaynağı hangi coğrafya olacak? Doğrusu bilmiyorum. Büyük olasılıkla talep ücret yükseldikçe kendini arza uyduracaktır. İster istemez yaşlı akrabayı aileye alma, devletin makul fiyata çok sayıda huzur/bakım evi açması gibi başka çözümler devreye girmek zorunda olacaktır.
