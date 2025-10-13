15 yıl sonra yaşlı Türkiye

Birleşmiş Mil­letler 1 Ekim’i Dünya Yaşlılar Günü ilan etmiş. Ne zaman etmiş bilmiyorum. 65 ve üzeri yaşta bü­yük bir kalabalı­ğın pankartlarla Taksim’e sloganlar eşliğinde yürüdü­ğünü ne gördüm ne de duy­dum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere diğer si­yasal liderlerin bu mübarek günü kutlayan demeçler ver­diğine de hiç şahit olmadım.

Açıkçası yaşlıların günlerini kutlamamalarına da hiç şa­şırmadım. Kutlamalar yapıl­madığına göre 1 Ekim’in yaş­lılar günü olduğunu nerden öğrendin diye sorabilirsiniz. TÜİK’den öğrendim. Ney­se ki TÜİK var, böyle günle­ri hiç atlamayıp mutlaka gü­nün konusuna ilişkin ista­tistikler yayınlıyor. Yaşlılar günü için de “İstatistiklerle yaşlılar, 2024” başlığı altın­da bir dizi istatistik yayın­ladı. Bazı rakamlar beni şa­şırttı. Bu rakamları paylaşa­rak çok değil bugünden 15 yıl sonra (2040) nasıl bir yaşlı Türkiye fotoğrafı ile karşı­laşacağız üzerinde durmaya değer.

2040’da yaşlı nüfus sayısı

2024’te toplam nüfus yak­laşık 86 milyonmuş. Yaşlı nüfus (65+) miktarı yakla­şık 9 milyon. Yaşlı oranı da yüzde 10,6. TÜİK 2030’da bu oranının yüzde 13,5’e 2040’da yüzde 17,9’a yükse­leceğini tahmin ediyor. 2060 için de tahmin var (yüzde 27) ama 2040 çok uzak değil, ta­hayyül edilebilir bir gelecek. Bu nedenle 2040’ı mercek altına alıyorum. TÜİK nüfus projeksiyonu en son 2030 için mevcut: 88 milyon. Artış hızı hızla düşen nüfusun eği­limine bakarak 2040’da nü­fusu 90 milyon civarı, yaşlı nüfusu da yaklaşık 16 milyon tahmin edebiliriz.

Bu rakam kamusal alanda, yani parklarda, toplu taşıma­larda, alışveriş merkezlerin­de günümüze kıyasla çok da­ha fazla yaşlı varlığı ile kar­şılaşacağız demektir. Yaşlı Türkiye görüntüsünün mah­suru olmayabilir ama bazı sorunların da gündeme gele­ceğinden emin olabiliriz. Bu sorunların en azından biri­ni ele almadan önce Türkiye genelinde çektiğimiz fotoğ­rafın her zamanki gibi bula­nıklığını gidermek için illere bir göz atalım.

Tüm ekonomik ve toplum­sal göstergelerde olduğu gi­bi yaşlı nüfus oranında da il­ler arasında muazzam farklı­lıklar mevcut. En yüksek üç yaşlılık oranı yüzde 20,8 ile Sinop’ta, yüzde 20,2 Kasta­monu’da, yüzde 19,1 ile Gire­sun’da görülüyor. Daha şim­diden bu iller yaşlılığın baya­ğı görünür olduğu iller. Düz bir hesapla yaşlılık oranları bu illerde 2040’a kadar Tür­kiye ortalaması kadar arta­cak olursa (Yüzde 10,6’dan 17,9’a) yaşlılık oranı Sinop ve Kastamonu’da yüzde 35, Giresun’da yüzde 32 olacak­tır. Olur mu, bilmiyorum.

Bildiğim bu kadar yüksek yaşlılık oranlarının en az iki nedenden kaynaklandığı: Bu iller ciddi göç veriyor. Nü­fus azalma hızları Sinop’ta yüzde 12,1, Giresun’da yüz­de 12,6, Kastamonu’da yüz­de 18,2. İkinci neden Kara­deniz illeri olmaları: Genç­ler okuyup ayrılıyor, yaşlılar doğup büyüdükleri yurtları­nı çoğunlukla terk etmiyor. Nüfus dinamiği böyle işle­meye devam ederse yaşlılık oranları 15 yıl sonra yüzde 30’un üzerine çıkabilir. Bu­na karşılık yaşlıların küçük bir azınlık oluşturduğu üç il Şırnak (yüzde 3,7), Hakkâri (yüzde 4,3), Şanlıurfa (yüz­de 4,4). 15 yıl sonra da bu il­lerde yaşlılar nispeten küçük bir azınlık oluşturmaya de­vam edecek.

21. yüzyıl Türkiye’sinin yeni yüzü: Yalnız yaşayan yaşlılar

Yaşlı istatistiklerinde be­ni bir hayli şaşırtan tek ba­şına yaşayan yaşlıların sayı­sı oldu. TÜİK’e göre 2024’te en az bir yaşlı ferdin yaşadığı hane sayısı 6 milyon 727 bin. Şaşırtıcı olan bu hanelerin 1 milyon 751 bininde yaşlı bir ferdin (yüzde 74’ü kadın) tek başına yaşıyor olması. Ben­den tek başına yaşayan yaş­lı sayısını tahmin etmem is­tenseydi her halde 400-500 bin gibi bir rakam verirdim. Çocukluğumda hatta genç­liğimde tek başına yaşayan yaşlı bir fert görülmüş bir şey değildi. Yaşlılar çoğun­lukla aile içinde kalırlar az sayıda yaşlı da huzur/bakım evlerinde yaşamlarının son yıllarını geçirirlerdi.

40’lı yaşlarıma geldiğimde çevremde tek başına yaşayan yaşlı sayısı görünür olmuştu izleyen yıllarda da sayıları arttı. Ama sayılarının 2 mil­yona yaklaştığını tahmin et­mezdim. Aslında bu yaşlılar özellikle ileri yaşlarda olan­lar tek başına değil bir yar­dımcı ile yaşıyorlar. Kaçak çalıştıklarından TÜİK bu yardımcıları kayda almıyor. Bu yardımcıların çok büyük kısmı Türki Cumhuriyetler­den gelen kadınlar. Bu ülke­lerde yoksulluk had safhada olduğundan bu kadınlar nis­peten makul bir ücrete yaş­lıyla gece gündüz ilgilenebi­liyor.

Böyle bir hizmet arzı yer­li kadınlarda yok çünkü gece yaşlının evinde kalacak yük­sek bir ücrete dahi Türkiyeli kadın bulamazsınız. Bu hiz­meti veren yabancı kadın sa­yısı şahsi gözlemlerime gö­re şimdilik talebi az çok kar­şılıyor ama önümüzdeki 15 yıl boyunca tek başına yaşa­yan yaşlı sayısı arttıkça ne olacak? Yine düz hesapla tek başına yaşayan yaşlı sayısı­nın 2040’ta 2 milyon 900 bin olacağı kestirilebilir. Aslında ücret yükseleceğinden talep edilen yardımcı sayısı da­ha düşük olacaktır. Bugünkü sayının en az 1,5 katı olabi­lir. Bu kadar ilave arzın kay­nağı hangi coğrafya olacak? Doğrusu bilmiyorum. Büyük olasılıkla talep ücret yük­seldikçe kendini arza uydu­racaktır. İster istemez yaşlı akrabayı aileye alma, devle­tin makul fiyata çok sayıda huzur/bakım evi açması gibi başka çözümler devreye gir­mek zorunda olacaktır.