150 bin bakkalla ayda 2 milyon kez ‘dijital’ buluşuyor dünyaya örnek oluyor

PHILIP Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, 2021’in son ayında pandemiyle geride kalan 20 aylık süreci gözden geçirdi:

- Türkiye’deki 150 bin bakkal ile şirketimizin ticari faaliyetlerinin yüzde 95’inden fazlası dijital platformlar üzerinden gerçekleşiyor. Philip Morris/Sabancı, ayda 2 milyon kere bakkal esnafıyla dijital platformda buluşuyor.

2016 yılına döndü:

- 2016 yılında iş modelimizi tamamen dijitale dönüştürmek üzere yola çıkmıştık. Son 4 yılda toplam dijital etkileşim 10 katına çıktı. Bu gelişme, start-up’larla ve bünyemizdeki “Dijital Strateji Departmanı”nın ortak çalışmasıyla gerçekleşti.

Bu dönüşüm için bakkal esnafının akıllı telefon, internet gibi imkanlarla avantajlı şekilde buluşmasının sağlandığını irdeledi:

- TOBB Üniversitesi destekli hazırlanan dijital okuryazarlık eğitimleri, bakkal esnafını dijital dünyaya hazırlamak ve dijital teknolojileri kullanarak iş geliştirmelerini sağlamak için tasarlandı. Bugüne kadar 40 bin bakkal esnafı üniversiteden sertifika aldı.

150 bin bakkalla geleneksel modelde iletişime geçmenin en iyi ihtimalle 1 ay zaman aldığını düşündü:

- Philip Morris/Sabancı, FMCG dünyasında bir ilke imza atarak 3 günden az bir sürede 150 bin bakkal esnafıyla iletişime geçme imkanı yakaladı. Bu şekilde bakkalların iş ihtiyaçları çok daha hızlı sağlanabiliyor.

Günde 75 bin bakkalın Philip Morris/Sabancı dijital platformuyla etkileşim halinde olduğunu gördü:

- Sahadan gelen iş geliştirme ihtiyaçlarına yönelik verilere en fazla 2 saatte ulaşılabiliyor. Veriler görsel tanıma teknolojileri ile toplanıyor. Yapay zeka, verileri analiz ediyor. Böylece bakkal esnafına kişiselleştirilmiş hizmet sunulması olanağı sağlanıyor.

Philip Morris International’ın 150 milyon dolar fonla oluşturduğu PM Equity Partner’ı anımsadı:

- Dijital dönüşüm ajandamızın önemli ayağını start-up’larla işbirlikleri oluşturdu. PM Equity Partner desteği ile geleneksel satış kanalının dijitalleşmesi projesinde Türk start-up’larla çalıştık. O start-up’larda ikisi bugün uluslararası ölçekte hizmet veriyor.

Geliştirdikleri iş modelinin Philip Morris dünyasında yarattığı etki üzerinde durdu:

- Geliştirdiğimiz dijital iş modeli, Philip Morris International’ın faaliyet gösterdiği ülkelerde örnek alınıyor.

Bakkal esnafıyla sahada yüz yüze görüşme konusu üzerinde durdu:

- Bakkal esnafıyla yüz yüze görüşme frekansını haftada 3 gün olarak belirledik. Yani, satış elemanları haftanın iki günü işlerini evden yürütebiliyor. Oluşturduğumuz dijital platform, Türkiye’nin önde gelen bazı FMCG firmalarıyla da paylaşıyoruz.

Philip Morris/Sabancı’nın kendi işi için de olsa dijital dönüşüm desteği sağlaması, 150 bin bakkal esnafının yeni döneme uyum sağlamasının yolunu açtığı anlaşılıyor.

Bakkal esnafı, dev marketleri en azından “dijital yarış”ta yakalama şansı bulmuş görünüyor…

500 kişiden 17’si ofis ortamına dönmek istedi, biri de benim

PHILIP Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, yönetim ekibiyle birlikte yeni dönem çalışma modelini belirlemek üzere 500 beyaz yakalı personelle anket yaptırdı:

- Aranızda kaç kişi yüzde 100 ofise dönmek istiyor?

Filiz Yavuz Diren, kendisi ankete şu yanıtı verdi:

- Ben ofise dönme taraftarıyım.

Anket sonuçlarına baktı:

- Ben dahil, “ofise dönelim” diyen 17 kişi var.

Bunun üzerine yeni iş modeli şöyle belirlendi:

- Ofis çalışanlarımızın yüzde 90’I istediği yerden çalışabilir. Yeter ki işinizi konulan hedefler doğrultusunda yapın. Çalışma arkadaşlarını özleyenler zaman zaman ofise gelebilir.

Bu kararı alırlarken yönetim ekibinin kafasında şu soru oluştu:

- Acaba yeni çalışma düzeni kurum kültüründen kopma gibi bir sonuca yol açar mı?

Buna çözüm için formüller geliştirildi:

- Kurum kültürü için çalışma arkadaşlarımızla özel buluşmalar organize edebiliriz.

Yeni çalışma modeli, sahada görevli pazarlama-satış ekibi için de devreye alındı:

- Philip Morris/Sabancı saha teşkilatının 4’te 3’ü hibrit çalışabilecek.

Filiz Yavuz Diren, yeni çalışma modeline geçiş kararı sırasında şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Hibrit çalışma modeline geçişe kesinlikle tasarruf penceresinden bakmıyoruz. Önemli olan çalışma arkadaşlarımızın memnuniyeti.

Yeni modelde kKadınlar da saha işini düşünüyor

PHILIP Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, yeni çalışma modeline geçişle birlikte ilk aşamada şu değişimi gözlemledi:

- Satış-pazarlama ekibinde kadınlar pek görev almak istemezdi. Çünkü, haftanın 5 günü saha turunu kendileri için uygun görmüyorlardı. Şimdi pazarlama ekibi haftanın iki günü evden çalışabiliyor. Böylece kadın çalışma arkadaşlarımız pazarlama işini düşünmeye başladı.

Bu durumu şöyle yorumladı:

- Dijitalleşmenin verimlilik ve esneklik kadar kapsayıcılık ve çeşitlilij tarafında da önemli katkıları olacak. İş modellerinin, tanımlarının dijitalleşmesi ile kadınlar cam tavanlarını daha kolay yıkacak.

Bizde kadın-erkek ücret eşitliği var

PHILIP Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, ILO’nun son raporunu inceledi:

- COVID-19 sonrası toparlanma döneminde daha az sayıda kadın işlerine geri dönebilecek. Küresel salgın döneminde kadınların uğradığı orantısız iş ve gelir kayıpları yakın gelecekte de sürecek.

Rapordaki projeksiyon dikkatini çekti:

- Bu yıl kadın istihdamı küresel olarak 2019’a göre 13 milyon azalmış olacak. Erkek istihdamı ise 2019 düzeylerini yakalamış olacak.

Raporu okurken düşündü:

- Veriler COVID-19 salgınının kadın istihdamında zorluklarla elde edilen kazanımları yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada riske attığını gösteriyor.

ILO’nun Global Ücret Raporu’na da baktı:

- Dünya genelinde kadınlar emekleri karşılığında erkeklere göre yüzde 20 daha az ücret alıyor. Ülkemizde cinsiyetler arası ücret eşitsizliği yüzde 15.6 seviyesinde.

Philip Morris/Sabancı’daki uygulamayı irdeledi:

- Biz “Eşit işe eşit ücret” politikası uyguluyoruz. Bu konuda uluslararası sertifikamız da var.