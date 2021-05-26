1.6 trilyon dolar bir tweetin sırtında

Dünya; dijital paraların ışıltısı ile sarsılıyor. Süper şirketler yeni iletişim kanalları ile güç merkezinde… Tesla CEO'su Elon Musk, Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle, madencilik faaliyetinde daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı konusunda görüştüğünü açıkladı.

Bitcoin Madencilik Konseyi kurulacağı da duyuruldu. Musk’ın açıklamaları kripto paraları yükselişe geçirdi. 1,6 trilyon $ bir tweetin sırtında; bir yükseliyor, bir düşüyor. Elon Musk’un bu adımları her ne kadar da bir şov gibi algılansa da küresel sermaye hareketinin yeni odağını anlatıyor.

Covid 19 sonrası dünya; sürdürülebilirlik, yeşil enerji ve etik değerleri yükseltme telaşında... Salgının insanlara saldığı büyük korku; bir kez daha gezegenimizin yaşanabilir bir yer olup olmayacağını sorgulattı. Kripto paralar içerisinde geleceğin enerjileri öne çıkmaya başlayacak ama gezegenin sağlığı dikkate alınarak…

KRİPTO PARA SAYISI 10 BİN KALAMAZ

Dünya genelinde kripto para sayısı 10 bin 39’a çıktı. Piyasa değeri de 1 trilyon 630 milyar $. Piyasada 24 saatte 210 milyar 571 milyon $’lık işlem dönüyor.

Pazarın %43.9’unda Bitcoin, %18.3’ünde Ethereum’un hakimiyeti var.

Kripto para sayısı 10 bin kalabilir mi? Mümkün değil. Belki önce yükselişler sürecektir. Fakat sonra azalmalara hazırlıklı olmalı. Konsolidasyonlar, çer çöp ayıklanmaları ile %99’unun yok olacağı söylenebilir.

HIRS SERVETİ ERİTİR

Hırs; büyümek isterken azalmak, çoğalmak isterken yok olmak; yeter diyememenin uçurumudur.

Serveti hırsın üç bacağı eritir: 1-aklı aşan istek 2-aç gözlülük 3-kaynak yağması...

Borsacılar için hırs; yüksek hacimdir, yeni zirveye azimsiz tırmanmaktır. Yanındakini vurup elindekini almaktır. Serveti tükenenlerin isimlerine bak. Her biri hırs yüzünden kaybetmiştir.