160 bin kişinin yaptığı, 100 milyar dolarlık tarım ihracatı…
TÜİK’in son verileri”, işsizlik oranının düştüğünü belgeliyor…
Odaklanmamız gereken, gerçekçi bir noktayı da yüzümüze vuruyor:
Sanayide çalışmış, tecrübeli 650 bin kişi, bugün işsiz;
İnşaat sektöründe çalışmış, tecrübeli 300 bin kişi, bugün işsiz;
Tarım sektöründe çalışmış, tecrübeli 140 bin kişi, bugün işsiz…
★★★
Tarımdaki 140 bin “deneyimli işsiz”, düşük bir rakam gibi gelebilir…
★★★
Karşılaştırmalı bakarsak bu rakam anlamlı ve dikkat çekici…
100 milyar doları aşan “tarımsal ürün ihracatı” ile ön planda olan Hollanda’da, tarımsal ve hayvansal ürün üretiminde çalışan sayısı:
160 bin kişi…
★★★
Yani…
Tarım sektöründe deneyimli;
“Verimlilik temelli eğitim” ile Hollanda’yı yakalayabilecek 140 bin kişi, iş bulamadığı için (iş aramayan onbinler de var) beklemede…
Daha da vahimini anlatan veri mi?
Toplam 32,7 milyon istihdam var… Bunun 4.5 milyonu tarım sektöründe…
Yani: Tarım sektöründe “kayıtlı çalışan sayısı” 100 milyar dolarlık tarımsal ve hayvansal ürün ihracatı yapan Hollanda’nın, nerdeyse 30 katı…
Dahası:
Kayıtdışı çalışan sayısı...
VELHASIL
Çalışan verimsizliği: Üretimde ve sonrasında yatırımlarda verimsizliği getirdi/getiriyor/getirecek…
Sonuç:
İşgücü vasıfları taşımasına rağmen, iş aramayanların sayısı yükseldi/yükseliyor/yükselecek…
Ve işgücü vasfı taşıyanlar, kamuda çalışmaya yöneldi/yöneliyor/yönelecek…
Ve böyle devam edince/ederse, “katma değer yaratan ekonomi” olabilme hedefi eridi/eriyor/eriyecek…
* * *
Gerçekleşme:
Kamu birimlerindeki çalışanların sayısı 5 milyon 344 bine ulaştı…
Bu veriler ve Hollanda karşılaştırması sonucunda, ne yapılması konusunda, tahmini olan var mı?
