160 bin kişinin yaptığı, 100 milyar dolarlık tarım ihracatı…

TÜİK’in son verile­ri”, işsizlik oranının düştüğünü belgeliyor…

Odaklanmamız gere­ken, gerçekçi bir nok­tayı da yüzümüze vuru­yor:

Sanayide çalışmış, tecrübeli 650 bin kişi, bugün işsiz;

İnşaat sektöründe çalışmış, tecrübeli 300 bin kişi, bugün işsiz;

Tarım sektöründe çalışmış, tecrübeli 140 bin kişi, bugün işsiz…

★★★

Tarımdaki 140 bin “deneyimli işsiz”, düşük bir rakam gibi gele­bilir…

★★★

Karşılaştırmalı bakarsak bu ra­kam anlamlı ve dikkat çekici…

100 milyar doları aşan “ta­rımsal ürün ihracatı” ile ön planda olan Hollanda’da, ta­rımsal ve hayvansal ürün üre­timinde çalışan sayısı:

160 bin kişi…

★★★

Yani…

Tarım sektöründe deneyimli;

“Verimlilik temelli eğitim” ile Hollanda’yı yakalayabilecek 140 bin kişi, iş bulamadığı için (iş ara­mayan onbinler de var) bekleme­de…

Daha da vahimini anlatan ve­ri mi?

Toplam 32,7 milyon istihdam var… Bunun 4.5 milyonu tarım sektöründe…

Yani: Tarım sektöründe “kayıt­lı çalışan sayısı” 100 milyar do­larlık tarımsal ve hayvansal ürün ihracatı yapan Hollanda’nın, ner­deyse 30 katı…

Dahası:

Kayıtdışı çalışan sayısı...

VELHASIL

Çalışan verimsizliği: Üretimde ve sonrasında yatırımlarda verimsizliği getirdi/getiriyor/getirecek…

Sonuç:

İşgücü vasıfları taşımasına rağmen, iş aramayanların sayısı yükseldi/yükseliyor/yükselecek…

Ve işgücü vasfı taşıyanlar, kamuda çalışmaya yöneldi/yöneliyor/yönelecek…

Ve böyle devam edince/ederse, “katma değer yaratan ekonomi” olabilme hedefi eridi/eriyor/eriyecek…

* * *

Gerçekleşme:

Kamu birimlerindeki çalışanların sayısı 5 milyon 344 bine ulaştı…

Bu veriler ve Hollanda karşılaştırması sonucunda, ne yapılması konusunda, tahmini olan var mı?