17. İstanbul Bienali için geri sayım başladı

50 mekânda 500 proje gerçekleştirilecek

1987 yılından bu yana İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Bienali, 17. edisyonuyla bir kez daha İstanbul’u güncel sanatın buluşma noktası haline getirmeye hazırlanıyor. Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği bienal için dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıların, İstanbul’un çeşitli semtlerinde sergileyecekleri projeler için kurulum çalışmaları devam ediyor.

17 Eylül’de başlayacak olan 17. İstanbul Bienali’ne, sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası, müzisyen ve daha pek çok başka alandan 500’ün üzerinde katılımcı, yerel topluluklarla bireysel veya kolektif çalışmalar yürüterek katkı sunacak.

17. İstanbul Bienali, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu’nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50’yi aşan kitapçı, sahaf, hastane, huzurevi, kafe, metro durakları ve bir radyo istasyonunda izleyiciyle buluşacak.

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Meşher’de yeni sergi: “Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?”

İstiklal Caddesi sanat durakları arasında yer alan ve Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Meşher, 14 Eylül tarihinden itibaren yeni sergisi “Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?” ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos’un karşılıksız aşk hikâyesinden hareketle kurgulanan sergi, yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını günümüzün sanatsal ve toplumsal dinamiklerinin ışığında yorumluyor.

Ayvalık 8. AIMA Müzik Festivali açılış konserinde solist Hagai Shaham

Prof. Filiz Ali öncülüğünde 1998 yılında kurulan ve 24 yıldır düzenlediği uzmanlık sınıflarıyla yüzlerce genç müzisyenin yetişmesine katkıda bulunan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA), yaz müzik festivallerinin sekizincisi, bu yıl 16-22 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Bu yılki festivalde, AIMA’nın çeyrek asır boyunca Türkiye sanat yaşamına yaptığı katkıları öne çıkarmak için AIMA mezunlarının ve eğitmenlerinin çoğunlukta olduğu bir program hazırlandı.

OPET, “Doğaya Saygı Projesi” yangından etkilenen orman köylerinde sürüyor

OPET, “Doğaya Saygı Projesi” kapsamında Mayıs ayında yeni bir çehreye kavuşan Bayır Köyü’nün ardından Çökertme, Bozalan, Gökbel ve Otmanlar köyleri için çalışmalarına hızla devam ediyor. Proje ile geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından zarar gören köylerde, fiziksel değişim ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Ayrıca eğitim programları düzenlenerek ekonomik ve sosyo-kültürel gelişime de katkı sağlayarak kırsal kalkınma hedefleniyor.

İnegöl’de yeni hedef turizm

İnegöl Uludağ’ın eteklerinde yer alıyor. Bulunduğu yaklaşık bin kilometrekarelik alanın yüzde 50’si ormanlarla kaplı. Turizm konusunda “Rotanız İnegöl Olsun” sloganıyla atak başlatan İnegöl Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliği ile turizm paydaşlarını ve gazetecileri ağırladı. İki günlük organizasyonda konuklar, doğasından gastronomi lezzetlerine şehrin değerlerini yerinde inceleme ve deneyimleme fırsatı buldular.

Swiss Days Istanbul 2022, 23-25 Eylül arasında

İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu, Swiss Business Hub Türkiye (İstanbul’daki İsviçre'nin İhracat ve Yatırım Ofisi) ve Swiss Chamber of Commerce in Türkiye (Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği) İsviçre 2022 Günlerini (Swiss Days 2022) İstanbul'da ikinci kez 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da düzenleyecek.

76 yıldır konuklarını ağırlayan Köşkeroğlu Silivri’de 30 dönümlük çiftlik kurdu

Kapılarını 1946 yılında açan ve Antep mutfağı temsilcilerinden olan Köşkeroğlu, “tarladan sofraya” felsefesini kurduğu çiftlikte gerçekleştiriyor. Mutfak merakı çok küçük yaşlarda Gaziantep’teki aile restoranları Köşkeroğlu’nda başlayan Eyüp Köşkeroğlu, taze ve mevsiminde toplanmış gıdaları misafirleri ile buluşturmayı amaçlıyor. İstanbul’daki restoranlarında geleneksel Antep mutfağına yenilikçi dokunuşlar yapan Eyüp Köşkeroğlu, kullandıkları ürünleri Silivri’de 30 dönüm alana kurdukları çiftliklerinde yetiştirmeye başladı.