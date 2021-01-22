17 yaş altı, binlerce Mesut Özil’imiz var; ama...

Eğitim sistemimizde…

“Sorun çözmeye”/“çabanın/disiplinin önemine” değil, “soru çözmeye” ağırlık verildiğini biliyoruz…

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Kültürel//sosyal yapımızın da...

“Çabası” ve “disiplini” sayesinde “başarı”/“itibar”/”ayrıcalık”/“para” kazanan/kazandıran gençlerimizin çoğunluğunu, zamanla erittiğine şahit oluyoruz…

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Örneğin…

17 yaş altı “ümitlerimiz”…

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Çoğunluğu, yıllardır rakip tanımıyor…

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Futbolda…

Atletizmde…

Tekvandoda…

Yüzmede…

Hatta jimnastikte… Hatta kayakta… Hatta matematik/bilim/Ar-Ge olimpiyatlarında…

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Sonra…

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Ne yapıyorsak o ümitlerimize!?

Ve/veya…

Ne yapıyorlarsa kendilerine!?

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Cidden…

5 yıl önce şampiyon olan “ümitlerimizin” çoğu nerede!?

VELHASIL…

“Disiplin” denince, “suç”/“ceza” geliyor aklımıza…

Disiplin; “başarının anahtarıdır”, “istikrardır” oysa… Yaşam boyu istikrar için, bize yardımcı olacak birçok “donanım” gibi, “disiplin kültürü”nü de, ilk eğitimde/ öğretimde “yanlış” kazıyoruz hafızalarımıza…

Bu yanlış öğretiler nedeniyle tohumda da, motorda da, rüzgâr gülünde de, futbolda da bağımlı olmuşuz hep yabancıya ve/veya yabancı memleketlerde büyüyen çocuklarımıza…