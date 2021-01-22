17 yaş altı, binlerce Mesut Özil’imiz var; ama...
Eğitim sistemimizde…
“Sorun çözmeye”/“çabanın/disiplinin önemine” değil, “soru çözmeye” ağırlık verildiğini biliyoruz…
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Kültürel//sosyal yapımızın da...
“Çabası” ve “disiplini” sayesinde “başarı”/“itibar”/”ayrıcalık”/“para” kazanan/kazandıran gençlerimizin çoğunluğunu, zamanla erittiğine şahit oluyoruz…
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Örneğin…
17 yaş altı “ümitlerimiz”…
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Çoğunluğu, yıllardır rakip tanımıyor…
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Futbolda…
Atletizmde…
Tekvandoda…
Yüzmede…
Hatta jimnastikte… Hatta kayakta… Hatta matematik/bilim/Ar-Ge olimpiyatlarında…
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Sonra…
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Ne yapıyorsak o ümitlerimize!?
Ve/veya…
Ne yapıyorlarsa kendilerine!?
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Cidden…
5 yıl önce şampiyon olan “ümitlerimizin” çoğu nerede!?
VELHASIL…
“Disiplin” denince, “suç”/“ceza” geliyor aklımıza…
Disiplin; “başarının anahtarıdır”, “istikrardır” oysa… Yaşam boyu istikrar için, bize yardımcı olacak birçok “donanım” gibi, “disiplin kültürü”nü de, ilk eğitimde/ öğretimde “yanlış” kazıyoruz hafızalarımıza…
Bu yanlış öğretiler nedeniyle tohumda da, motorda da, rüzgâr gülünde de, futbolda da bağımlı olmuşuz hep yabancıya ve/veya yabancı memleketlerde büyüyen çocuklarımıza…