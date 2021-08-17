18 ayda 4 milyon lira harcayacak, Küçükköy ‘Sentrum’a dönüşecek

SABANCI Holding bünyesindeki Enerjisa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte turizm sektöründe sürdürülebilir bir model ortaya koymak amacıyla “pilot uygulama” için kolları sıvadı.

E.ON’un ortaklığı bulunan Enerjisa, “pilot uygulama” için kendi dağıtım bölgelerindeki Safranbolu, Şile, Silifke gibi merkezleri önerdi. UNDP ekibi ilk “pilot uygulama” merkezi olarak Küçükköy’ü (Ayvalık) belirledi.

Sabancı Holding yönetimi bu öneri üzerine Sabancı Üniversitesi’nin 2019 Temmuz’unda Küçükköy’de kurduğu “Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi”ni anımsadı:

- Sabancı Üniversitesi, Küçükköy’deki eski bir ilkokul binasını elden geçirdi. 8-15 yaş grubu çocuklara “kodlama ve robotik” başta olmak üzere “yaratıcı teknolojiler” eğitimi veriyor. Yani, zaten Küçükköy’deyiz.

Böylece Enerjisa ve UNDP kol kola girdi, Sabancı Üniversitesi’nin de desteği alınarak yola çıkıldı:

- Küçükköy’ü “Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi”ne (SENTRUM) dönüştürelim.

Geçen hafta Küçükköy’de Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf Leblebici, UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, Enerjisa Genel Müdürü Murat Pınar, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Rasim Karas, Sabancı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Filiz Karagül Tüzün’ün katıldığı bir buluşmayla “SENTRUM” projesi devreye girdi.

Kıvanç Zaimler, “akıllı şehirler”den önce “akıllı köylere”, “akıllı ilçelere” yatırım yapmak gerektiğini belirtti:

- Ayvalık bölgesinin, turizm anlamında ülkemizin cazibe merkezleri arasında yer alması nedeniyle bu proje için son derece doğru bir “pilot bölge” olduğuna inanıyoruz.

“Sürdürülebilirlik” projelerinin insan faktöründen bağımsız kurgulanamayacağını vurguladı:

- Projemizin kapsamı bölgedeki turizm işletmeleriyle, binalarla ve müzelerle sınırlı kalmayacak. Bölge halkının, yerli ve yabancı turistlerin de enerji verimliliği ve sürdürülebilir turizm konusunda farkındalığının artırılması hedeflenecek.

Projenin 18 aylık uygulama süresinin olacağını bildirdi:

- Küçükköy’de fosil yakıt kullanımını azaltacak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını yaygınlaştıracak, ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir bir turizm uygulama modeli geliştirmeyi hedefliyoruz.

UNDP’nin uygulama ortağı olduğu proje için 2 milyon lira ile başlayıp 4 milyon lirayı bulabilecek kaynak ayırdıklarını kaydetti:

- Yeşil enerjinin desteklenmesi, sürdürülebilir turizm yaklaşımın yalnız bir parçasını oluşturuyor. Girişim, UNDP’nin entegre yaklaşımından yararlanarak yerel toplumların turizmden fayda görmesini de hedefleyecek.

Kadınlar için fırsatlar yaratılmasının tüm çabaların merkezinde yer alacağını ifade etti:

- UNDP, enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak amacıyla turizm işletmelerinde enerji etüdü ve enerji danışmanlığı alanlarında yörede bulunan kadınlara eğitim sağlanacak.

Enerjisa’nın “İşimin Enerjisi” ürünlerini anımsattı:

- Enerjisa olarak Küçükköy’deki bu sürece enerji tasarrufu, karbon salınımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın teşvik edilmesi gibi konuların bir arada değerlendirildiği “İşimin Enerjisi” markalı ürünlerimizin entegrasyonu ile destek vereceğiz.

Zaimler ve Vinton’a sordum:

- 18 ay sonra Küçükköy’de nasıl bir değişim göreceğiz?

Şu yanıtı aldım:

- SENTRUM’un ilk pilot uygulaması burada olacak. Sonucu hep birlikte göreceğiz. “Sürdürülebilirlik” konusunda önemli yol alabileceğimize inanıyoruz.

UNDP ve Enerjisa, şu sözü verdi:

- Pilot çalışmanın sonuçları başka yerlerde de uygulanacak.

Bakalım Küçükköy’de 18 ayda ne kadar “sürdürülebilirlik dönüşümü” sağlanabilecek?

Zengin turizm potansiyeliniz ziyan edilmesin

UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Sabancı Üniversitesi’nin Küçükköy’deki “Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi”nin bulunduğu okulda gerçekleşen toplantıda küresel ısınmaya işaret etti:

- İklim değişikliği konusunda zaman geçiyor. Aslında zamanımız da kalmadı.

COVID-19 krizine dikkat çekti:

- Yaşadığımız sadece sağlık krizi değil. Bu salgının doğa ile de ilgisi var. Artık dünyamız ile barışma zamanı. Bunun için aksiyon almak gerekiyor.

Türkiye’deki görevine 3 ay önce başladığını belirtti:

- Gaziantep, Antalya, Antakya ve Didim’e gittim. Bugün de Ayvalık’tayım. Turizm, Türkiye için çok zengin potansiyel arz eden bir sektör.

Ardından ekledi:

- Ancak, çevresel limitleri zorlamayı sürdürürsek bu potansiyelin ziyan edilmesi riski var. Amacımız turizm işletmelerinin doğa dostu dönüşümlerine yardım etmek.

‘Başarı Üçgeni’ oluşturuldu

SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, söze üniversiteden girdi:

- Sabancı Üniversitesi, toplumla iç içe, topluma duyarlı öğrenciler yetiştirme hedefine sahiptir.

Ardından ekledi:

- UNDP, Enerjisa ve Sabancı Üniversitesi, Küçükköy için bir “Başarı Üçgeni” oluşturmuş durumda. Benim için önemli olan bu. Sabancı Üniversitesi’nin felsefesinde birlikte geliştirme vardır.

Küçükköy’de “Sürdürülebilir Enerji Temelli Uygulama Merkezi”nin “Başarı Üçgeni” ile hayata geçirileceğini belirtti:

- Birlik ve beraberlik içinde ülkemiz için, dünyamız için çok güzel şeyler yapacağız.