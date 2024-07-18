18 firmada 1 yılda 100 milyon TL tasarruf sağlandı
Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi Direktörü Ali Erdi, firmaların yıllık elektrik tüketimlerini 573 milyon 766 bin 159 kWsa'ten 502 milyon 201 bin 235 kWsa'e düşürecek %12 tasarruf potansiyeli tespit edildiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan akrediteli olarak Adana Sanayi Kampüsü bünyesinde faaliyet gösteren Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi, 18 firmada yaptığı etüt çalışmalarında yıllık 100 milyon liranın üzerinde tasarruf potansiyeli ortaya çıkardı. Adana Sanayi Kampüsü Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi Direktörü Ali Erdi, enerji verimliliğinin artmasının rekabet gücünü ve pazar payını artırdığını belirterek, “Ölçüp raporlayamazsanız yönetemezsiniz. Enerjiyi faturadan takip etmek doğru bir yaklaşım değil” dedi.
Enerji Verimliliği Merkezi’nin iki yıl önce Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle faaliyete geçtiğini, sonrasında ise merkezin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca akredite edildiğini anımsatan Erdi, Türkiye genelinde ölçüm, danışmanlık ve raporlama hizmeti veren 39 firma arasında yer aldıklarını bildirdi.
Erdi, Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi’nde Ön Enerji Etüdü, Detaylı Enerji Etüdü, Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu (İSO50001), Enerji Verimliliği Projelendirme Hizmetleri, Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı.
Yeşil Mutabakat, karbon ayak izi, sınırda karbon mekanizması gibi konulardan dolayı enerji verimliliğinin öneminin arttığına dikkat çeken Erdi, karbon ayak izinin %72’sinin enerjiden kaynaklandığını, enerji verimliliğinde atılacak bir adımın karbon ayak izine etki edeceğini anlattı. Firmaların en büyük girdilerini ham madde, işçilik ve enerjinin oluşturduğunu, işletmelerin ham madde fiyatları ve işçilik ücretlerine yönelik fazla müdahalelerde bulunamadıklarını aktaran Erdi, ancak enerji verimliliği ile enerjiyi azaltarak üretilen ürünün fiyatını düşürüp rekabetçilik sağlanabildiğini vurguladı.
“Kompresörlerde ciddi kaçaklar olabiliyor”
Her işletmede %20-30 dolayında enerji verimliliği potansiyeli olduğunu hatta %50’ye ulaşan işletmeler bulunduğuna dikkat çeken Erdi, bu konuda yapılacak çalışmaların işletmeye çok ciddi tasarruf sağlayacağını ifade ederek, “Enerji verimliliği bir işletmenin olmazsa olmazıdır” dedi.
Erdi, sanayi alanındaki enerji verimliliği çalışmalarına katkı sağladıklarına dikkat çekerek, işletmelerde elektrik motorlarından kazanlara, fırınlardan kompresörlere enerji tüketen bütün ekipmanların ölçümlerini yaptıklarını ve etiket değeri denilen normal standart verimlilikleri ile cihazın ölçüm sırasında ortaya çıkan değerlerini karşılaştırdıklarını anlattı.
Erdi, şunları kaydetti: “İşletmelerdeki cihazlar ne kadar enerji tüketiyor, yüzde kaç verimle çalışıyor, çevreyi ne kadar kirletiyor, baca gazında ne kadarlık oksijen atıyor. Hepsini ölçüp, buna göre bir raporlama yapıyoruz. Oksijen fazla atıyorsa eksik yanma, karbondioksit fazla atıyorsa onların ayarlarını yapıyoruz. İşletmelerin basınçlı hava hatlarında 100’ün üzerinde kaçakla karşılaşıyoruz.
İşletmelerce fazla önemsenmiyor ancak kompresör en yüksek enerji tüketen ekipmanlardan biri, ciddi maliyetler ortaya çıkarıyor. Ekipmanların enerji verimliliğini ölçerek raporluyoruz, verimliliklerini artırmalarının yollarını gösteriyoruz. Türkiye genelinde işletmelere devletin katkı sağladığı verimlilik artırıcı proje destekleri ile 5’nci Bölge Teşvikleri var, bunlardan firmaların nasıl yararlanabileceklerine yönelik raporlamalar gerçekleştiriyoruz.”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, yıllık enerji tüketimi 1000 TEP üzeri işletmelerde 4 yılda bir etüt yaptırmayı zorunlu tuttuğunu anımsatan Erdi, Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi’nde proje kapsamında 60 firmaya Yeşil Yol Haritası hazırladıklarını ve yıllık 30 milyon liraya yakın tasarruf potansiyeli gördüklerine dikkat çekti.
Erdi, tekstil, demir-çelik, gıda, otomotiv, plastik, petrokimya ve tekstil sektöründeki 18 firma için yaptıkları ölçüm ve raporlama çalışmalarında 100 milyon liranın üzerinde tasarruf potansiyeli saptadıklarını kaydetti.
“Isı proseslerinde tasarruf potansiyeli yüksek”
Erdi, ölçümler ve çalışmalar sonucunda firmaların yıllık elektrik tüketimlerini 573 milyon 766 bin 159 kilovatsaatten 502 milyon 201 bin 235 kilovatsaate düşürecek %12 tasarruf potansiyeli tespit edildiğini bildirdi. Erdi, işletmelerin basınçlı hava hatlarında yüzde 9, ısı proseslerinde yüzde 17 ve elektrik motorlarında yüzde 4 tasarruf potansiyeli tespit ettiklerini dile getirdi. Erdi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çukurova bölgesinde hizmet verirken Türkiye genelinde görüştüğümüz firmalar da oldu. Burası Adana Sanayi Odası’nın bir kuruluşu. Amacımız, piyasadaki firmalarla rekabet etmek değil sanayiciye hizmet vermek. Türkiye geneline hizmet verme planınız var. Unutulmamalı ki; verimliliğin artması rekabet gücünü ve pazar payını artırıyor. Verimliliğin artmasındaki en büyük oran enerjide.
Enerji verimliliği her işletmenin anlık olarak bakması gereken bir konu. Firmalar şu an kendi enerji birimlerinde bunları takip ediyorlar. Çünkü ölçüp raporlayamazsanız yönetemezsiniz. Enerjiyi faturadan takip etmek doğru bir yaklaşım değil. Makine bazlı, işletme bazlı, proses bazlı bir ölçme fırsatı sunuyoruz. Bunun yanı sıra enerji yönetimini izleme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Enerji tüketimlerini izlemeye yönelik bir sistem kurulumu hizmeti de veriyoruz.”
KOSGEB’ten verimlilik desteği
Adana’da 18 firmada detaylı enerji etüdü yaptıklarını bildiren Erdi, KOSGEB’in enerji verimliliği kapsamında KOBİ’lere verdiği “enerji etüdü desteği” ile de firmalarda ciddi kazanımlar elde ettiklerini anlattı. KOSGEB destek kapsamında 40 bin lira tutarındaki desteğin 30 bin lirasını karşılıyor.