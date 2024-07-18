18 firmada 1 yılda 100 milyon TL tasarruf sağlandı

Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi Direktörü Ali Erdi, firmaların yıllık elektrik tüketimlerini 573 milyon 766 bin 159 kWsa'ten 502 milyon 201 bin 235 kWsa'e düşürecek %12 tasarruf potansiyeli tespit edildiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanlığı’ndan ak­rediteli olarak Adana Sanayi Kampüsü bünyesin­de faaliyet gösteren Çukuro­va Enerji Verimliliği Merke­zi, 18 firmada yaptığı etüt ça­lışmalarında yıllık 100 milyon liranın üzerinde tasarruf po­tansiyeli ortaya çıkardı. Ada­na Sanayi Kampüsü Çukuro­va Enerji Verimliliği Merke­zi Direktörü Ali Erdi, enerji verimliliğinin artmasının re­kabet gücünü ve pazar payını artırdığını belirterek, “Ölçüp raporlayamazsanız yönete­mezsiniz. Enerjiyi faturadan takip etmek doğru bir yakla­şım değil” dedi.

Enerji Verimliliği Merke­zi’nin iki yıl önce Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteğiy­le faaliyete geçtiğini, sonrasın­da ise merkezin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca akre­dite edildiğini anımsatan Er­di, Türkiye genelinde ölçüm, danışmanlık ve raporlama hiz­meti veren 39 firma arasında yer aldıklarını bildirdi.

Erdi, Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi’nde Ön Enerji Etüdü, Detaylı Enerji Etüdü, Ener­ji Yönetim Sistemi Kurulumu (İSO50001), Enerji Verim­liliği Projelendirme Hizmet­leri, Enerji Verimliliği Danış­manlığı ve Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri ile ilgili ça­lışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yeşil Mutabakat, karbon ayak izi, sınırda karbon mekanizması gibi konular­dan dolayı enerji verimliliği­nin öneminin arttığına dikkat çeken Erdi, karbon ayak izinin %72’sinin enerjiden kaynak­landığını, enerji verimliliğin­de atılacak bir adımın karbon ayak izine etki edeceğini an­lattı. Firmaların en büyük gir­dilerini ham madde, işçilik ve enerjinin oluşturduğunu, iş­letmelerin ham madde fiyatla­rı ve işçilik ücretlerine yönelik fazla müdahalelerde buluna­madıklarını aktaran Erdi, an­cak enerji verimliliği ile ener­jiyi azaltarak üretilen ürünün fiyatını düşürüp rekabetçilik sağlanabildiğini vurguladı.

“Kompresörlerde ciddi kaçaklar olabiliyor”

Her işletmede %20-30 dola­yında enerji verimliliği potan­siyeli olduğunu hatta %50’ye ulaşan işletmeler bulunduğu­na dikkat çeken Erdi, bu ko­nuda yapılacak çalışmaların işletmeye çok ciddi tasarruf sağlayacağını ifade ederek, “Enerji verimliliği bir işlet­menin olmazsa olmazıdır” dedi.

Erdi, sanayi alanında­ki enerji verimliliği çalışma­larına katkı sağladıklarına dikkat çekerek, işletmelerde elektrik motorlarından ka­zanlara, fırınlardan kompre­sörlere enerji tüketen bütün ekipmanların ölçümlerini yaptıklarını ve etiket değe­ri denilen normal stan­dart verimlilikleri ile ci­hazın ölçüm sırasında ortaya çıkan değerleri­ni karşılaştırdıklarını anlattı.

Erdi, şunları kaydetti: “İş­letmelerdeki cihazlar ne kadar enerji tüketiyor, yüzde kaç ve­rimle çalışıyor, çevreyi ne ka­dar kirletiyor, baca gazında ne kadarlık oksijen atıyor. Hepsi­ni ölçüp, buna göre bir rapor­lama yapıyoruz. Oksijen fazla atıyorsa eksik yanma, karbon­dioksit fazla atıyorsa onların ayarlarını yapıyoruz. İşlet­melerin basınçlı hava hatla­rında 100’ün üzerinde kaçak­la karşılaşıyoruz.

İşletmeler­ce fazla önemsenmiyor ancak kompresör en yüksek enerji tüketen ekipmanlardan biri, ciddi maliyetler ortaya çıka­rıyor. Ekipmanların enerji ve­rimliliğini ölçerek raporluyo­ruz, verimliliklerini artırma­larının yollarını gösteriyoruz. Türkiye genelinde işletmele­re devletin katkı sağladığı ve­rimlilik artırıcı proje destek­leri ile 5’nci Bölge Teşvikleri var, bunlardan firmaların na­sıl yararlanabileceklerine yö­nelik raporlamalar gerçekleş­tiriyoruz.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, yıllık enerji tü­ketimi 1000 TEP üzeri işlet­melerde 4 yılda bir etüt yaptır­mayı zorunlu tuttuğunu anım­satan Erdi, Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi’nde proje kapsamında 60 firmaya Yeşil Yol Haritası hazırladıklarını ve yıllık 30 milyon liraya yakın tasarruf potansiyeli gördükle­rine dikkat çekti.

Erdi, tekstil, demir-çelik, gıda, otomotiv, plastik, petro­kimya ve tekstil sektöründeki 18 firma için yaptıkları ölçüm ve raporlama çalışmalarında 100 milyon liranın üzerinde tasarruf potansiyeli saptadık­larını kaydetti.

“Isı proseslerinde tasarruf potansiyeli yüksek”

Erdi, ölçümler ve çalışma­lar sonucunda firmaların yıllık elektrik tüketimlerini 573 mil­yon 766 bin 159 kilovatsaatten 502 milyon 201 bin 235 kilo­vatsaate düşürecek %12 tasar­ruf potansiyeli tespit edildiği­ni bildirdi. Erdi, işletmelerin basınçlı hava hatlarında yüzde 9, ısı proseslerinde yüzde 17 ve elektrik motorlarında yüzde 4 tasarruf potansiyeli tespit et­tiklerini dile getirdi. Erdi, söz­lerini şöyle sürdürdü:

“Çukurova bölgesinde hiz­met verirken Türkiye gene­linde görüştüğümüz firmalar da oldu. Burası Adana Sanayi Odası’nın bir kuruluşu. Ama­cımız, piyasadaki firmalarla rekabet etmek değil sanayici­ye hizmet vermek. Türkiye ge­neline hizmet verme planınız var. Unutulmamalı ki; verim­liliğin artması rekabet gücünü ve pazar payını artırıyor. Ve­rimliliğin artmasındaki en bü­yük oran enerjide.

Enerji ve­rimliliği her işletmenin anlık olarak bakması gereken bir ko­nu. Firmalar şu an kendi ener­ji birimlerinde bunları takip ediyorlar. Çünkü ölçüp rapor­layamazsanız yönetemezsi­niz. Enerjiyi faturadan takip etmek doğru bir yaklaşım de­ğil. Makine bazlı, işletme baz­lı, proses bazlı bir ölçme fırsa­tı sunuyoruz. Bunun yanı sıra enerji yönetimini izleme ve danışmanlık hizmeti ve­riyoruz. Enerji tüketim­lerini izlemeye yönelik bir sistem kurulumu hizmeti de veriyoruz.”

KOSGEB’ten verimlilik desteği

Adana’da 18 firmada detaylı enerji etüdü yaptıklarını bildiren Erdi, KOSGEB’in enerji verimliliği kapsamında KOBİ’lere verdiği “enerji etüdü desteği” ile de firmalarda ciddi kazanımlar elde ettiklerini anlattı. KOSGEB destek kapsamında 40 bin lira tutarındaki desteğin 30 bin lirasını karşılıyor.