1800 kişilik Ar-Ge ordusu Hindistan’a uzanıyor, yılda 70 milyon dolar yatırıyor

VESTEL CEO’su Turan Erdoğan, hafta sonunda İzmir’de buluştuğumuzda şirkette ilk işe başladığı günleri anımsayarak bugüne döndü:

- 1988 yılında Vestel’de işe başlamıştım. Aradan geçen 34-35 yılda Manisa’daki kampüsümüz çok büyüdü. Ayda 1.1 milyon adet beyaz eşya üretiyoruz. Manisa’da başlangıçta sadece televizyon üretiyorduk. Beyaz eşyanın temelini 1997’de atmıştık.

Türkiye’de televizyon pazarının lideri, beyaz eşyanın ise ilk 3 üreticisinden biri olduklarını vurguladı:

- İhracatta 24 yıldır aralıksız sektör lideriyiz. 2021’de 2.6 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl Euro’daki düşüş olumsuz etkilemezse 3 milyar doları yakalarız.

Bu yılın ilk 6 ayında büyümelerini sürdürdüklerini aktardı:

- Ciromuzun yüzde 80’i yurtdışı gelirlerimizden sağlanıyor. Vestel teknolojisi dünyanın 158 ülkesine ulaşıyor.

Manisa’daki üretim üssünün boyutunu ortaya koyan bir başka veriye işaret etti:

- Manisa’daki Vestel kampüsünde 19 bin kişi çalışıyor.

Vestel’in 1200 bayisinin olduğunu kaydedip şu noktanın altını çizdi:

- Çok sayıda tedarikçiden alım yapıyoruz. 50 tedarikçi ise sadece Vestel’e üretim yapıyor.

Yalnızca bir beyaz eşya ve televizyon üreticisi değil, teknoloji şirketi olduklarını vurguladı:

- Teknoloji üretimindeki gücümüzü dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge faaliyetlerinden ve 1800 kişilik Ar-Ge ekibimizden alıyoruz.

Hindistan’da yeni bir yazılım Ar-Ge merkezi kurduklarını bildirdi:

- Ayrıca 2000 yılında İngiltere’de satın aldığımız Cabot’ta da 60 kişi çalışıyor. Vestel’in dünyanın 9 farklı noktasında Ar-Ge merkezi var.

Ar-Ge merkezlerinin bulunduğu ülkeleri sıraladı:

- ABD, İngiltere, Çin (Shangai ve Shenzen’de), Hong-Kong, Tayvan ve Türkiye. Ülkemizdeki 4 Ar-Ge merkezimiz, İstanbul, İzmir, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi’nde yer alıyor.

Turan Erdoğan, Türkiye’de en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 10 şirket arasında yer aldıklarına dikkat çekti:

- Yıllık Ar-Ge harcamamız 60-70 milyon dolar dolayında seyrediyor.

2021 yılında en çok Avrupa patenti alan Türk şirketi olduklarına vurgu yapıp ekledi:

- Geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezi Ödülleri”nde sektörünün “En İyi Ar-Ge Merkezi” unvanını aldık.

Vestel’den iki kişinin kısa süre önce Avrupa Patent Ofisi’nden “vekillik unvanı” aldıklarını bildirdi:

- 3 yıllık mesleki eğitim ve sınavların sonucunda bu unvanı alan arkadaşlarımız Avrupa Patent Ofisi’nde başvuru, itiraz, sözlü duruşma gibi konularda Vestel’i temsil edecek. 2000 yılından bu yana Türkiye’den 42 kişi bu sınavdan geçmiş bulunuyor.

Endüstri 4.0 dönüşümünün üretim yapan bütün sektörlerdeki firmaların rekabet gücünü koruyabilmesi için önemli koşul olduğunu vurguladı:

- Biz Vestel’de dijitalleşmeyi yatırım alanlarımızın başına almıştık. Dijitalleşmeyi yüzde 90 oranında tamamladık. Yani, dönüşümde sona yaklaştık.

1980’li yıllarda televizyon üretimiyle yola çıkan Vestel, bugün 19 bin çalışanıyla teknoloji geliştiren, üreten dev bir “kampüs” olarak öne çıkıyor…

Elektrikli araç şarj cihazları ihraç ediyor

VESTEL CEO’su Turan Erdoğan’a elektrikli araçlar konusundaki çalışmalarını sorduk, anlattı:

- Elektrikli araç şarj cihazları öne çıkıyor. Dünya genelinde çok ciddi bir EVC talebi var. Ürettiğimiz EVC’leri dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Avrupa’daki EVC istasyonlarında Vestel’in imzası var.

Dünyanın önde gelen elektrik hizmeti şirketlerinden Iberdrola’ya işaret etti:

- Iberdrola ile elektrikli araç şarj cihazları EVC projesi için anlaşmamız bulunuyor. Bu proje ile İngiltere, İtalya ve İspanya’daki elektrikli araç şarj noktaları için destek oluyoruz.

Ardından E.ON’a geçti:

- Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden E.ON ile elektrikli şarj cihazları üretimi için anlaştık. Almanya’daki şarj istasyonlarında Vestel’in ürettiği cihazlar kullanılacak.

Elektrikli bisiklet bataryası üretiyoruz

VESTEL CEO’su Turan Erdoğan, geleceğin teknolojisi olan batarya üretimi konusunda varlıklarını güçlendirecek adımlar attıklarını vurguladı:

- Elektrikli bisiklet bataryasının üretimine başladık. Donanım, yazılım, mekanik tasarımları ile üretim ve test altyapısı Vestel mühendisleri tarafından hayata geçirildi. 2019 yılında IFA’da tanıttık, 2020’de ilk siparişi Salcano’dan aldık, seri üretime geçtik.

Accell Group ile de anlaşmaya vardıklarını kaydetti:

- Avrupa’nın en büyük e-bike şirketi olan Hollanda merkezli Accell Group ile ilk aşamada 60 bin batarya üretimi için anlaştık. Böylece yerli batarya üretiminin yanısıra ilk ihracatı da gerçekleştirdik.

Buzdolabındaki bazı plastik parçaların yerini zeytin çekirdeği alıyor

VESTEL CEO’su Turan Erdoğan, tüm yatırımlarını “sürdürülebilirlik ekseninde” gerçekleştirdiklerini belirtip, örnekler verdi:

Başlattığımız yeni proje ile eski beyaz eşya ve elektronik eşyaları ekonomiye kazandırıyoruz.

2 yıl önce TL cinsinden “yeşil tahvil” ihraç ettik. Sağlanan finansmanı su kaynaklarının korunması, karbon azaltımı, enerji verimliliği ve atıkların azaltılması gibi alanlara katkı sağlayan Ar-Ge çalışmaları ve çevre dostu teknoloji yatırımları için kullanıyoruz.

“yeşil tahvil” Döngüsel ekonomi kapsamında 2019 yılından bu yana merkezi onarım ve geri kazanım birimlerinde hurda ürün sökümü ve arızalı malzeme onarımı yapıyoruz.

Vestel City içindeki tüm ofisler “sıfır atık” sistemine geçti. Vestel beyaz eşya ürünlerinin tüm dış kutu ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kağıttan üretiliyor.

“sıfır atık” Plastik kullanımını azaltmak amacıyla “Biolive”e yatırım yaptık. Zeytin çekirdeğinden (prina) ürettiği “Bio-Pura” isimli hammaddeyi buzdolaplarımızın bazı plastik parçalarında plastik yerine kullanıyoruz.

Sporun birçok dalını destekliyor, başarı ile gururlanıyoruz

VESTEL CEO’su Turan Erdoğan, futboldan hentbola, voleyboldan cimnastike sporun farklı branşlarında sponsorluklarının olduğunu belirtip, örnekler sıraladı: