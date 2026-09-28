19 liraya motorin kullananla rekabet edemeyeceksek…
“Motorin fiyatları” çok tartışılıyor…
Doğaldır: Motorin, ulaştırma maliyetlerinin yanı sıra, sanayiden tarıma reel üretimin “maliyet kalemleri” arasında yer alıyor…
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Örneğin, motorinin “tarımsal ürün” maliyetlerindeki payı… Dünya ortalaması, “yüzde 3-4 arasında” olduğunu söylüyor…
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Bu arada;
Verimlilik/bilim/teknoloji/eğitim temelli üretim yapan bazı ülkelerin, tarımsal üretim maliyetlerinde “motorinin payı” yüzde 3’ün de altında seyrediyor…
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Bizde mi? Uzun uzun anlatılıyor…
Ama… Toprak hazırlığı ve ekiminde, traktörlerin uzun süreli kullanımı; Bakım ve ilaçlamada, zirai kimyasalların tarlaya uygulanması;
Sulamada, elektriğin ulaşmadığı yerlerde motorinle çalışan sulama pompalarının kullanılması; Hasat ve lojistikte, biçerdöverlerin çalışması ve ürünün tarladan depoya, depodan hale taşınması gibi uzun anlatımlar, motorinin “tarımsal üretim maliyetlerindeki payını”, dünya ortalamasına bakıldığında yüzde 4’ün üzerine çıkaramıyor…
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Motorinin, tarımsal üretim maliyetlerinde, motorinin Türkiye’deki payı mı? Yüzde 6-7 arasında değişiyor… Bazı üreticilerimiz yüzde 8’i aştığını söylüyor…
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Maliyetlerde dünya ülkelerine göre yüksek kalmamızın nedenleri mi? 100 tarlayı sürebilecek traktörün (birebir olmasa da biçerdöverde de benzer sorun var) , 1 araziyi sürmek için kullanılması; motorinle çalışan sulama pompalarındaki verimsizlik; bakım/ilaçlama/gübreleme gibi çalışmaların doğru ölçekle, doğru teknolojiyle yapılmaması, optimizasyonun dolayısıyla verimliliğin sağlanamaması gibi nedenler sıralanıyor…
VELHASIL
Sebze ithal etmeye başladığımız Mısır’da
Motorinin litresi 19 lira…
Büyükbaş hayvan ithalatı yapmaya hazırlandığımız ülkelerden Paraguay’da:
Motorinin litresi 65 lira…
(Liste, onlarca ülke, yüzlerce ürün ile uzatılabilir…
Yem, işçilik, sulama gibi maliyetlerle de zenginleştirilebilir – farklı bir yazı konusu…)
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Rakiplerdeki bu fiyatlara odaklanmak ve sürekli tekrarlamak sorunlarımızı çözer mi?(!)
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Tarımsal üretimde yüzde 3 civarında payı olan motorin fiyatlarına odaklanmak yerine;
Bugün ödemek zorunda kaldığımız (bütçemizi zorlayarak) “motorin faturasına” etkisi olan “döviz kurunun”, tükettiğimiz kadar üretmememiz veya “eğitimden çalışma hayatına” verimsiz olmamız nedeniyle yüksek olduğuna odaklanmamız gerekli…
Bu yaklaşımın, gerçekçi ve sorun çözücü olduğu bilinmeli... Tersi durumda;
Fiyatlarda yükseliş, ithalata bağımlılık, borçlanma, alım gücündeki düşüş gibi onlarca olumsuzluğun katlanarak devam edeceği görülmeli…
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