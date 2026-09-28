19 liraya motorin kullananla rekabet edemeyeceksek…

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“Motorin fiyatları” çok tartışılıyor…

Doğaldır: Motorin, ulaş­tırma maliyetlerinin yanı sıra, sanayiden tarıma reel üretimin “maliyet kalemle­ri” arasında yer alıyor…

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Örneğin, motorinin “ta­rımsal ürün” maliyetlerin­deki payı… Dünya ortala­ması, “yüzde 3-4 arasında” olduğunu söylüyor…

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Bu arada;

Verimlilik/bilim/teknoloji/eği­tim temelli üretim yapan bazı ül­kelerin, tarımsal üretim maliyet­lerinde “motorinin payı” yüzde 3’ün de altında seyrediyor…

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Bizde mi? Uzun uzun anlatılıyor…

Ama… Toprak hazırlığı ve ekimin­de, traktörlerin uzun süreli kullanı­mı; Bakım ve ilaçlamada, zirai kimya­salların tarlaya uygulanması;

Sulamada, elektriğin ulaşmadı­ğı yerlerde motorinle çalışan sulama pompalarının kullanılması; Hasat ve lojistikte, biçerdöverlerin çalışması ve ürünün tarladan depoya, depodan hale taşınması gibi uzun anlatımlar, motorinin “tarımsal üretim mali­yetlerindeki payını”, dünya orta­lamasına bakıldığında yüzde 4’ün üzerine çıkaramıyor…

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Motorinin, tarımsal üretim ma­liyetlerinde, motorinin Türki­ye’deki payı mı? Yüzde 6-7 arasın­da değişiyor… Bazı üreticilerimiz yüzde 8’i aştığını söylüyor…

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Maliyetlerde dünya ülkeleri­ne göre yüksek kalmamızın ne­denleri mi? 100 tarlayı sürebile­cek traktörün (birebir olmasa da bi­çerdöverde de benzer sorun var) , 1 araziyi sürmek için kullanılması; motorinle çalışan sulama pompa­larındaki verimsizlik; bakım/ilaç­lama/gübreleme gibi çalışmaların doğru ölçekle, doğru teknolojiyle yapılmaması, optimizasyonun do­layısıyla verimliliğin sağlanama­ması gibi nedenler sıralanıyor…

VELHASIL

Sebze ithal etmeye başladığı­mız Mısır’da

Motorinin litresi 19 lira…

Büyükbaş hayvan ithalatı yapmaya hazırlandığımız ülke­lerden Paraguay’da:

Motorinin litresi 65 lira…

(Liste, onlarca ülke, yüz­lerce ürün ile uzatılabilir…

Yem, işçilik, sulama gibi maliyetlerle de zenginleşti­rilebilir – farklı bir yazı ko­nusu…)

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Rakiplerdeki bu fiyatlara odaklanmak ve sürekli tek­rarlamak sorunlarımızı çö­zer mi?(!)

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Tarımsal üretimde yüzde 3 civarında payı olan motorin fi­yatlarına odaklanmak yerine;

Bugün ödemek zorunda kal­dığımız (bütçemizi zorlaya­rak) “motorin faturasına” etki­si olan “döviz kurunun”, tüket­tiğimiz kadar üretmememiz veya “eğitimden çalışma ha­yatına” verimsiz olmamız nedeniyle yüksek olduğuna odaklanmamız gerekli…

Bu yaklaşımın, gerçekçi ve sorun çözücü olduğu bilinme­li... Tersi durumda;

Fiyatlarda yükseliş, ithala­ta bağımlılık, borçlanma, alım gücündeki düşüş gibi onlarca olumsuzluğun katlanarak de­vam edeceği görülmeli…