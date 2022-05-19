19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda girişimcilik…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda madalyonun iki yanı neler gösteriyor? Gençlere eksilmeyen inancımla, bayramlarını kutluyorum…

19 Mayıs’ta gazeteniz DÜNYA’da teknoparklar, kuluçka merkezleri, yatırımcı hızlandırma platformları, girişimcilik ve oyun kuluçkalarının artırılması konularını içeren bir araştırma haber yer alıyor.

Son dönemde genç işsizlik, gençlerin eğitim problemleri gibi olumsuz, iç karartıcı haberlerden sonra bu haber bende çok küçük de olsa bir umuda neden oldu.

Öncelikle, 19 Mayıs’ın bayram olması konusuna değineyim: 19 Mayıs ilk olarak Samsun’da 1926’da ‘’Gazi Günü’’ adıyla kutlanmış. 1935 yılında adı ‘’Atatürk Günü’’ olmuş. Meclis’e yapılan teklifle adı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilip, 1938’de bu isimle kutlanmaya başlanmış. Askeri darbe sonrasında 1981‘de ‘’Atatürk’ü Anma’’ sözcükleri eklenmiş.

Gelelim, bugün gazetemizde yer alan haberdeki bilgilerin özetine:

0-Türkiye’de teknoparkların öncülüğünde kurulan kuluçka merkezlerinde, hızlandırma programlarının sayıları katlanarak artmış. Bunda gençlerin girişimcilik heyecanı büyük rol oynuyor. Son on yılda kuluçka merkezlerinin sayısı 9’dan 82’ye yükselirken, hızlandırma programlarının sayısı da 7‘den 70’e çıkmış.

0-22 yıllık geçmişi olan ar-ge teknoparklarının sayısı 68’e yükselirken, 16’sının da yapımı sürüyor. Bu teknoparklarda 6 binin üstündeki teknoloji firmasında 64 bin istihdam sağlanırken, 7,7 milyar TL ihracat gerçekleşmiş.

0-Patent alan startup’ların sayısı 43’e, patent kaynaklı yatırımların toplamı 89,1 milyon dolara yükselmiş. Türkiye’deki 898 patentli startup firmasının yüzde 77’sinden oluşan 697 firma teknoparklarda yer alıyorlar. Her startup kuruluşunun en az bir tescilli patenti ya da faydalı modeli bulunuyor.

0-ODTÜ Teknoparkı’nda girişimciliği teşvik için 2008’de kurulan ATOM’da şimdiye kadar 150’den fazla ekip, 30 şirket kuruluşunu sağlamış. Bununla 700’den fazla oyun programı yazıp, 9 milyon dolar ihraç geliri elde etmişler.

19 Mayıs bayram günü bu haberde yer alan bilgiler önemli ve sevindirici.

Öte yandan, TÜİK verileriyle işsizlik oranı %11,4 iken, gençlerde bu oran nerdeyse iki katı.

Bu da 19 Mayıs Gençlik Bayramı’nda madalyonun olumsuz yüzü…

Atatürk’ü bugün anarken, gençler adına yapacağımız çok işler olduğu ortaya çıkıyor.

Ben gençlere eksilmeyen inancımla, onların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

19 Mayıs‘ı Türkan Saylan‘ın doğum günü olarak anarken, onun oluşturduğu “Kardelen Bursu’’yla 51.000 mezun verildiğini öğreniyoruz.