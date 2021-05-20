19 Mayıs haberlerini izlerken …

2018’de yüzde 18,5 olan genç işsiz oranı, 2020’de yüzde 25,3’e yükseldi. Bu oranlar 19 Mayıs’ın 102. yılında “genç nüfusu” özel olarak ele almamız gerektiğini söylüyor. Çağa uygun eğitimle gençlerimize beceri kazandırırken onları üretim ordusuna katmalıyız.

19 Mayıs önce 1926 yılında ‘’Gazi Günü’’ olarak kutlanmaya başlanmış. 1938 yılında ise Gençlik Bayramı olarak tanımlanmış. O günden bu yana coşkuyla kutlanıyor.

Dün TV izlerken başarılı gençlerin haberlerini gördüm. 3 Diyarbakırlı genç ABD’den tam burslu üniversite kazanmışlar. Bir müzisyen genç 1 yılda 3 yıllık eğitimini tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmış. Bu haberleri dinlerken aklıma genç nüfusun içinde bulunduğu durum geldi.

15-24 yaş grubunda 13 milyonluk genç nüfus 83 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 15.6’sını oluşturuyor. Bunların yüzde 26’sı, 3 milyon 386 bini ne bir işte, ne de eğitim içinde yer alıyor. Yani hem işsiz, hem de güçsüz… Bu genç işsizlerin %24’ü üstelik üniversite mezunu.

BM ile ILO’nun “genç insan’’ tanımı, Türkiye’ye benzer 14-25 yaş arası. OECD’nin genç tanımı ise 15-29 yaş olarak sayılıyor. OECD’de Türkiye genç tanımında yüzde 31’le ilk sırada yer alıyor.

TÜİK verilerine göre, 2018’de yüzde 18.5 olan genç işsiz oranı, 2020’de yüzde 25.3’e yükselmiş durumda.

Bunlar “genç nüfusu” özel olarak ele almamız gerektiğini söylüyor. Bu genç nüfusun kaybolmasını önlemek için değişim içeren eğitim sistemine ihtiyacımız var. Tabii, bunun yanısıra günümüzün genç işsizler ordusunda yer alan gençlerimiz için ‘’beceri kazandırma çalışmaları’’ yapmamız gerekiyor. Bu anlamda Bursa’da Celâl Beysel‘in öncülük ettiği BEGEV örnek bir çalışma idi. Sonrasında TOBB-UMEM Beceri 10 Kursları açtı, büyük bir heyecan yarattı. Ne yazık ki, son zamanlarda fazla bir şey duymuyorum.

İşsiz gençlere beceri kazandırırken, çağa uygun eğitim vererek üretime katkılarını sağlayacak yatırımlar yapmalıyız.

19 Mayıs’ın adına yakışır olmak kanımca bu tür çalışmayı hepimize borç olarak yüklüyor, bunun kaçışı yok.

GÜNÜN SÖZÜ

İyi Tarihçi Necdet Sakaoğlu yeni eseri “Atatürk ve İstanbul’’da Gazi’nin doğum tarihinin 4 Ocak 1879 Çarşamba günü olduğunu yazdı.