  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. 1920’li, 60’lı, 80’li yıllardaki gelecek hayalleri ve “Davranışsal İktisat”…

1920’li, 60’lı, 80’li yıllardaki gelecek hayalleri ve “Davranışsal İktisat”…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Dün sosyal medyada bir haber:

“İlk arabasını alanlardan ÖTV alınmayacak!”… Ve… Yüzbinlerce beğeni!

***

Haberin altında binlerce yorum/soru…

Bir makine mühendisi yazmış:

“1 milyonluk otomobil, 900 bine düşecekmiş; çok çok iyi…”

Bir doktor dikkat çekmiş:

“Geçen hafta ÖTV’li alanlara haksızlık olmaz mı?…”

Bir öğretmen öneride bulunmuş:

“Ev alanlara da yapılmalı…”

***

Haberin doğru olamayacağını kavrayan bir öğrenci dalga geçmiş:

“1 kilo et alana, bir koyun verilecekmiş!”

***

1930’lu, 40’lı, 60’lı, 80’li yıllarda da hayaller kurulurmuş… “Mühendis, öğretmen, işçi, tekniker olacağım…” diyebilenler ayrıcalıklıymış.,.

İTÜ’yü bitiren bir yüksek mühendis, bir köyde/nahiyede yıllarca şantiye şefliği yapmayı, kendine/ülkeye yatırım olarak görürmüş… Kültürel/sosyal yapı öğretmenlik, ziraat mühendisliği, mülkiye gibi onlarca bölümün öğrencisine de aynı/umutlu hayaller kurdururmuş…

VELHASIL…

Klasik iktisatçı Adam Smith, “Davranışsal iktisat”ta bu yapıya dikkat çekiyor… Hane halklarının/siyasilerin eylemleri, birbirlerinden etkileniyor… Ve ortaya rasyonellikten çok uzak eylemler/kültürel kalıplar da çıkabiliyor… Yani, ekonomide yüksek refah için, başta siyasiler olmak üzere her bireyin rasyonel davranış sergileme zorunluluğu bulunuyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Oikosnomos… 30 Eylül 2022
Düşürürken yükselttiğimiz… 23 Eylül 2022
“Başa gelmeyince bilinmez” mi? Başa gelmeyince de bilinebilir mi? 16 Eylül 2022
Kooperatiflerle artıp, bencilliklerle düşen… 09 Eylül 2022
Enflasyonla büyümek mi? Büyürken, enflasyonu düşürmek mi? 02 Eylül 2022
500 milyar $ ihracattan, 75 de müteahhitlikten… 26 Ağustos 2022
200 metrekareye 1 kamu çalışanı ile enerji tasarrufu! 19 Ağustos 2022
CDS 12 Ağustos 2022
“Sosyal konutlu” Çin Modeli mi? “Verimlilik temelli” Çin Modeli mi? 05 Ağustos 2022
Her sorunun çözümü vardır, ama… 29 Temmuz 2022