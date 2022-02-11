1932’de çözebildiysek…
Yıl 1932…
“Gübresiz olmaz” demişiz…
* * *
Yıl 1932…
“Meslekli gençlere ihtiyacımız var” demişiz…
* * *
Çare aramışız…
Bulmuşuz…
Uygulamaya geçmişiz…
* * *
Bugün…
Tarım ve hayvancılık üretiminde maliyetler artıyor…
Maliyet kalemlerindeki artış üretimi tehdit ediyor…
Üretimde düşüş fiyatlarda, ithalatta, döviz ihtiyacında artış anlamına geliyor…
Sonrası malum…
Ya borç, ya da…
* * *
Çözüm mü?
Örneğin gübre…
Fiyatı artarken, hammaddesi “evsel atıklar” çöpe gidiyor…
Otellerde, AVM’lerde, restoranlarda, parklarda, ormanlarda atıklar çöpe basılıyor…
* * *
Neden mi anlatıyorum bunu?
AB ülkelerinde evsel atıkların yüzde 50’sinden “kompost gübre” üretiliyor…
Gübre ihtiyacının yüzde 20-25’i buradan karşılanıyor…
ABD’de sırf bu iş için 6 bin tesis kurulmuş…
450 bin kişi çalışıyor bu tesislerde ve toplama işinde…
9 milyonluk Avusturya’da dahi 406 kompost tesisi var…
* * *
Bizde mi?
Binde 4’ünü değerlendirebiliyoruz bu potansiyelimizin!
Çiftçiyi destekleyebilecekken, işsizliği önleyebilecekken, enflasyonu/ithalatı/döviz ihtiyacını düşürebilecekken…
O kadar hammaddeye, gönül rahatlığıyla, çöp muamelesi yapıyoruz…
* * *
Sonra hayat pahalılığının, işsizliğin, yüksek faizin ve kurun suçlusunu arıyoruz…
VELHASIL…
Sorun sorunu; bir çözüm ise diğer sorunların çözümünü getiriyor…
Sorunun temeline inmek gerekiyor…
Tersten başlamak ise sorunu çözmüyor, büyütüyor…