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1932’de çözebildiysek…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Yıl 1932…

“Gübresiz olmaz” demişiz…

*          *          *

Yıl 1932…

“Meslekli gençlere ihtiyacımız var” demişiz…

*          *          *

Çare aramışız…

Bulmuşuz…

Uygulamaya geçmişiz…

*          *          *

Bugün…

Tarım ve hayvancılık üretiminde maliyetler artıyor…

Maliyet kalemlerindeki artış üretimi tehdit ediyor…

Üretimde düşüş fiyatlarda, ithalatta, döviz ihtiyacında artış anlamına geliyor…

Sonrası malum…

Ya borç, ya da…

*          *          *

Çözüm mü?

Örneğin gübre…

Fiyatı artarken, hammaddesi “evsel atıklar” çöpe gidiyor…

Otellerde, AVM’lerde, restoranlarda, parklarda, ormanlarda atıklar çöpe basılıyor…

*          *                      *

Neden mi anlatıyorum bunu?

AB ülkelerinde evsel atıkların yüzde 50’sinden “kompost gübre” üretiliyor…

Gübre ihtiyacının yüzde 20-25’i buradan karşılanıyor…

ABD’de sırf bu iş için 6 bin tesis kurulmuş…

450 bin kişi çalışıyor bu tesislerde ve toplama işinde…

9 milyonluk Avusturya’da dahi 406 kompost tesisi var…

*          *          *

Bizde mi?

Binde 4’ünü değerlendirebiliyoruz bu potansiyelimizin!

Çiftçiyi destekleyebilecekken, işsizliği önleyebilecekken, enflasyonu/ithalatı/döviz ihtiyacını düşürebilecekken…

O kadar hammaddeye, gönül rahatlığıyla, çöp muamelesi yapıyoruz…

*          *          *

Sonra hayat pahalılığının, işsizliğin, yüksek faizin ve kurun suçlusunu arıyoruz…

VELHASIL…

Sorun sorunu; bir çözüm ise diğer sorunların çözümünü getiriyor…

Sorunun temeline inmek gerekiyor…

Tersten başlamak ise sorunu çözmüyor, büyütüyor…

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