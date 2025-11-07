1995-2014 ve sonrası: Küresel çip krizlerinin yükselişi
Kâğıdın Çin’de icat edilmesinden sonra bu buluşun Avrupa'ya yayılması yaklaşık 1000 yıl sürdü. Günümüzde ise küreselleşme sayesinde bilgi ve teknolojinin sınırlar ötesine yayılmasının hızlandığını görüyoruz.
1995–2014 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık (G5) dünya çapında patentli tüm yeniliklerin dörtte üçünü üretiyordu. Sonrasında özellikle Çin ve Kore gibi büyük ülkeler küresel bilgi birikimine önemli katkılarda bulunmaya başlayarak birçok sektörde ilk beş lider arasına girdi.
1995’te ABD, Avrupa ve Japonya küresel patent atıflarında hâkim konumdayken, Çin ve Kore (topluca “Diğer Asya” olarak gösterilmektedir) giderek artan şekilde patent atıfları aracılığıyla küresel bilgi stokunu kullanmaya başladı.
2014 sonrasında oluşan yeni küresel dengede, otomotiv sektöründe Çin, Avrupa ve Amerika’nın önüne geçerken; günümüzde yaşanan ticaret savaşları ve yeni denge arayışları, yarı iletken krizi, yerinde üretim ve kritik hammaddeler üzerinden otomotiv endüstrisini şekillendiriyor.
Küresel çip kıtlığının arkasında ne var?
Çip kıtlığından en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv endüstrisi geliyor.
Bağlantı düzeyi arttıkça, araçlardaki yarı iletken sayısı da yükseliyor; günümüzde birçok araçta güvenlik özellikleri, elektrik ve aktarma organları sistemleri, bilgi-eğlence sistemleri, bağlantı teknolojileri ve daha fazlasını kontrol etmek için binlerce yarı iletken kullanılıyor.
Otomobil endüstrisinin çip talebi toplamın yaklaşık %20’sini oluştururken, ortalama bir otomobilde 1.000’den fazla mikroişlemci kullanılıyor.
Çip endüstrisinin günümüzde yaşadığı zorlukların kökenleri 2018 yılına kadar uzanıyor. Paketlemeden buzdolaplarına kadar her şey birbirine bağlı hale gelmiş, akıllı telefonlara olan talep hızla artarken, otomobillere olan talep ise daha ılımlı seyretmişti. İhtiyacı karşılamak için yarı iletken üreticileri, artık kritik olan otomotiv bileşenlerini diğer endüstrilere daha fazla tedarik etmeye başladı. Bu, 2020'nin son çeyreğinde otomobil talebinin beklenmedik bir şekilde artması ve düşük faiz oranları ve tüketicilerin tahmin ettiğinden daha fazla harcanabilir gelire sahip olması sayesinde 2021'in ilk yarısı boyunca devam etmesiyle büyük bir sorun haline geldi.
Fabrikalar, parça aksamaları nedeniyle üretimi kısmak, hatta geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.
Çiplerin kullanım alanı giderek çeşitleniyor ve artıyor; akıllı telefonlar, çeşitli iletişim cihazları, bilgisayarlar, otomobiller, oyun konsolları, güneş enerji sistemleri ve akıllı ev cihazlarının yanı sıra savunma sanayi ile uzay ve havacılık için üretilen pek çok parçayı kapsıyor.
Günümüzde küresel yarı iletken kıtlığının sona erdiği söylenirken, Hollanda hükümetinin yaptığı açıklama dikkat çekti. 30 Eylül itibarıyla, Çinli bir bilgisayar çipi üreticisinin kontrolü, olası bir teknoloji transferi endişesiyle ana Çinli şirketinden alınarak Hollanda yönetimine geçti. Şirket, çiplerinin büyük bir kısmını Avrupa’da üretip daha sonra Çin’de paketliyordu. Operasyonların her iki tarafında da alternatif ortakların hızlı bir şekilde bulunması mümkün görünmüyor ve müşterilerin stoklarının ne kadar süreyle yeterli olacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.
Kriz, otomotiv üretimini etkiliyor
Global otomotiv üreticileri, Hollanda ile Çin arasında çip üreticisi üzerinden yaşanan çekişmenin otomobil fabrikalarını sekteye uğratabileceğini belirtiyor. Avrupa ve Japonya’daki otomobil şirketleri de, bu anlaşmazlık nedeniyle çip tedarikinde yaşanacak aksaklıkların üretimi ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguluyor.
Çinli çip üreticisinin kontrolünün ele geçirilmesi kararı, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği son kısıtlamalar nedeniyle mıknatıs gibi ürünlerde potansiyel kıtlıkla karşı karşıya kalan otomotiv endüstrisi üzerinde önemli bir etki yarattı. Lahey, o dönemde Avrupa’nın yarı iletken tedarikini güvence altına almak ve şirketin fiili kontrolünü ele geçirmek için Soğuk Savaş döneminden kalma bir yasayı devreye soktuğunu açıklamıştı.
Tüm otomotiv üreticileri, birlikleri ve ülkeler, son gelişmelerle çip tedarikinde sıkıntılar yaşanabileceğini ve bunun üretimi aksatabileceğini belirtiyor. Elektronik kontrol ünitelerinde kritik parçalar olarak kullanılan çiplerin küresel üretim üzerinde ciddi etkisi olması bekleniyor. Üreticiler, halihazırda Çinli elektrikli araç üreticilerinin sert rekabetiyle mücadele eden sektör için bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çip teslimatlarındaki kesintiler kısa vadede giderilemezse, durum yakında önemli üretim kısıtlamalarına, hatta üretimin tamamen durmasına yol açabilir.
Önümüzdeki yıllarda, nesnelerin interneti (IoT), 5G teknolojileri ve özellikle otomotiv endüstrisinin elektrifikasyonu sürecinde, çip kıtlığı IoT modüllerinin uygulanmasını ve elektrikli araç projelerini yavaşlatıyor olacak.
Bugün ise artan hammadde sıkıntıları ve jeopolitik gerilimlerin neden olabileceği muhtemel yarı iletken tedarik sorunları, uluslararası emtia piyasaları ve lojistik zincirleri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Söz konusu olumsuz etkiler, otomotiv sektöründeki dönüşümü ve oluşacak ekosistemi yavaşlatacak gibi görünüyor. Ancak bu durum, aynı zamanda yeni oluşumların ve fırsatların da yolunu açabilir. Otomotiv sektörünün bu ekosistemdeki değişim için ayırdığı 500 milyar dolar, sürecin ne kadar kritik ve önemli olduğunu açıkça gösteriyor.
|Borsa
|11.073,27
|0,94 %
|Dolar
|42,1113
|0,01 %
|Euro
|48,7395
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1548
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.387,85
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|3.979,62
|-0,03 %
|Brent
|63,3800
|0,08 %