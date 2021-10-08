2 bin dolarlık ücrete kızıp yazılım işine girdi ‘depodanmusteriye’yi kurdu

MURAT Şentürk, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde (bugünkü adı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi) 2 yıllık muhasebe bölümünü bitirdikten sonra vergi dairesine memur olarak girdi.

Vergi dairesinde 5 yıl memurluk yapan Şentürk, Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü’nden de mezun oldu. Kendi işini kurup açık hava reklamcılığı yapmaya başladı.

Açık hava reklamcılığı yaparken yazılım yapan birlikte çalıştığı şirkete sipariş verdi:

- İşimi kolaylaştıracak bir yazılım için bana iş yapan firmayla görüştüm. Benden düşündüğümün çok üstünde bir bedel, 2 bin dolar istediler. Ben de sipariş vermekten vazgeçtim.

Kendine yetenekli bir yazılımcı bulmak üzere gazeteye ilan verdi:

- Bir arkadaş geldi, görüşürken sipariş ettiğim, ancak almaktan vazgeçtiğim yazılımı anlattım. Benden laptop istedi. Daha çayını bitirmeden, elimizdeki mevcut yazılıma istediğimiz eklemeleri yaptı.

Bunun üzerine Matrix Yazılım’ın temellerini attıklarını bildirdi:

- Arkadaşımız bize 3-4 kişilik bir yazılımcı kadrosu kurdu. Çok geçmeden Google’dan teklif alıp Dublin’e yerleşti.

Murat Şentürk, Matrix Yazılım’ı kiralar daha uygun diye Erciyes Teknopark’ta kurdu, sonra Gebze OSB’ye taşındı:

- Muhasebe bilgimi yazılımcı arkadaşların yetenekleriyle bir araya getirip Matrix Yazılım’da muhasebe çözümleri geliştirdik. Bir gün bir şirkete Matrix Yazılım’ı anlatmaya gittim. Orada İhracat Müdürü olan Bülent Atlı ile tanıştım.

Malatya’da 1950’li yıllarda ilk sigorta acenteliğini başlatan, zamanla İstanbul’da ticarete atılan Kadir Eriş’in torunu olan Bülent Atlı ile Murat Şentürk, geçenlerde gazeteye uğradı, birlikte yeni kurdukları işi anlattı:

Bülent Atlı, bir süre bankacılık yaptığını, arada kendi şirketini kurup cam tabak ticaretine girdiğini, halen bir şirkette ihracat departmanını yönettiğini anlattı:

- Murat Bey, depodanmusteriye.com adlı portal projesini anlatınca işi birlikte kurmaya karar verdik.

Murat Şentürk araya girdi:

- depodanmusteriye.com , Matrix’in altyapısı üzerine oturtuldu. Geliştirmek 2.5-3 yılımızı aldı.

Portalın çalışma mantığını şöyle özetledi:

- Binlerce ürüne hiç sermaye bağlamadan, “ne zaman satılacak” kaygısı taşımadan, depo personeli bile çalıştırmadan, ürünler kendi deponuzda gibi satışa çıkarabilirsiniz. Satışlarınızı online yapabilirsiniz.

Portalı kullanmayı düşünenlerin “depodanmusteriye”nin satın alma gücünü arkasına alacağını kaydetti:

- Yüksek iskonto ile ürünlere dijital olarak erişip, kâr marjı eklenerek satışa çıkarmak mümkün. Sistemde sadece satılan ürünler için ödeme yapmak gerekiyor. Dolayısıyla asgari sermaye ile işe girişmek mümkün.

Normal ticarette yürüyen sistemi anımsattı:

- Ürün önce tedarikçiden satıcıya geçer, sonra da müşteriye satılır. İki defa kargo harcaması yapılır, ürünün müşteriye ulaşma süresi uzar.

depodanmusteriye.com ’da bu trafiğin azaldığını iddia etti:

- Ürünleri tedarik ederken önce kendi dükkanınıza, sonra müşteriye göndermek yerine tek kargo ücreti ile doğrudan müşteriye gönderebilirsiniz. Bu sistem kargo trafiğini teke düşürüp tasarruf sağlar. Ayrıca ürünün müşteriye varışı bir gün kısalır.

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) FastCompany ile birlikte düzenlediği “Küresel Yeni Müşteri” buluşmasında Tuncay Tütek’ten “Getir”i, Mutlu Erturan’dan “hepsiburada”yı, Fatih Şentürk’ten “GSS Commerce”yi dinledik.

Ticarette dijitalleşmenin ortaya koyduğu avantajları, yeni modellerin hızla gelişebildiğini bir kez daha anladık.

Murat Şentürk ile Bülent Atlı’nın “ depodanmusteriye.com ” portalı da yeni bir iddia ile devreye girmiş bulunuyor…

O şekiller Renault’u Arslantepe’ye sponsor olmaya çekebilir mi?

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın davetiyle Arslantepe Höyüğü gezisinde bize rehberlik yapan Kazı Başkanı Doç. Francesca Balossi Restelli, kerpiç duvarlardaki bazı şekilleri gösterdi:

- Bu duvarı her gördükçe aklıma hep Renault otomobil geliyor.

Baklava dilimi gibi şekilleri Renault’un amblemine benzettiğini belirtti:

- Acaba Renault yöneticileri, bu çizimleri görünce benimle aynı duyguyu yaşayıp, Arslantepe Höyüğü’nün dünyaya tanıtımına katkıda bulunacak sponsorluğu düşünür mü?

Sponsorluğun tanıtım açısından ne kadar etkili olduğunu Doğuş Holding’in Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye verdiği destek açıklıkla ortaya koydu.

Arslantepe’ye Malatyalı iş insanları başta olmak üzere, birileri destek verir mi?

Göbeklitepe’nin adının geçtiği her yerde Doğuş Holding adı da genelde öne çıkıyor.

Benzeri bir durumu Arslantepe sayesinde yaşamak isteyen şirketler bulunamaz mı?

Kazılarda çıkarılan parçalar üzerindeki çalışma aylar alıyor

ARSLANTEPE Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Francesca Balossi Restelli rehberliğinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’la kazı alanını gezerken çıkarılan parçaların toplandığı bölüme geçtik.

Uzun masalar üzerindeki binlerce parçayı görünce Doç. Restelli’ye sordum:

- Buradaki parçaları birleştirip, restore edilmiş eserleri ortaya çıkarmak ne kadar sürer?

Şu yanıtı verdi:

- Restoratörler bu soruya daha iyi yanıt verir ama aylarca çalışmayı gerektirdiğini tahmin edebiliyorum.