2 Kitap ve 1 Yaşam…

Demirel, Evren ve Özal dönemlerinde görev yapan Ertuğrul Kumcuoğlu, ”Müsteşar” ve “Kıbrıs ve Diplomasi” başlıklı iki anı kitabıyla 20. yüzyılın son çeyreğine ışık tutuyor.

24 Ocak kararlarıyla liberalleşme adımlarının atıldığı dönem ve 12 Eylül Askeri yönetim döneminde Maliye teknesinin ‘’kaptan’’ köşkünde yer aldı. Sonrasında Kıbrıs’ta büyükelçi oldu. Demirel, Evren ve Özal dönemlerinde görev yapan Ertuğrul Kumcuoğlu, ”Müsteşar” ve “Kıbrıs ve Diplomasi” başlıklı iki kitapta, 50 yıllık bürokratlık ve diplomatlık döneminde yaşadıklarını anlatıyor.

‘’Müsteşar’’ kitabının ilk bölümünde Sultanhisarlı bir ailedeki yetişmesi, aile büyükleri, kasabayla ilgili çevre bilgileri, öğrenciliği, SBF öğrenimi dönemleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Bölüm, Türkiye’nin eğitimde eşitlik uyguladığı ‘’parasız-yatılı‘’ döneminin adeta bir özeti. Maliye Bakanlığı bürokrasisine katılmasını, ABD’de ihtisas yılları ve dönüşünü anlatan bölümü, Türkiye’nin donatımlı insanını ortaya çıkarış öyküsü. Seyahat yazılarından tanıdığımız eşi Ümran’la evliliğe giden yolu anlatan bölüm ülkenin bir sosyal portresi.

1979’da Demirel için üç sayfadan uzun olmayan bir ‘’not’’ onu Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü yapıyor. 24 Ocak Kararları çalışmalarına katılıyor. 12 Eylül askeri darbesi sonrası bu kez Maliye Müsteşarı oluyor. Bu bölüm, Türkiye’nin bir dönemki çoklu karar sürecini belgeliyor. Kumcuoğlu’nun altı yıllık müsteşarlığı da bir ülke rekoru. Özal, KKTC’ye büyükelçi atıyor. ‘’Kıbrıs ve Diplomasi/Bir Büyükelçinin Gözünden (1987-1991)’’ kitabının önsözünde; “Bir önceki kitabım Müsteşar’ın son söz bölümünü ‘Kıbrıs’taki büyükelçilik görevi ve siyasal deneyimim hakkındaki birikimlerim bilgisayar ekranında yavaş yavaş birikiyor. Allah sağlık ve ömür verirse onlara da sıra gelir’ şeklinde bitirmiştim” diyerek, büyükelçilik döneminde yaşadıklarını çok renkli bir üslupta bizlere sunuyor.

Dostum Kumcuoğlu’na bu iki kitabı yazarak aktardığı anlamlı bilgi/belge/ anı için teşekkür ediyor, eserlerden herkesin dersler çıkarabileceğine inanıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Fransa’da Macron’un yeni kabinesinde 16 büyük bakanlık görevinin 11‘ine ‘’erkek‘’ bakan ataması, ‘’erkek egemen” bir tercih olmuyor mu?