2 milyar lirayı aştı, ‘Dünya poliüretan Ligi’nde ilk 10’a girecek

1983 yılında Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurarak birlikte yola çıkan Leon Mizrahi ile Salvo Özsarfati, 1999 yılında Kimteks Poliüretan’ı faaliyete geçirip, Hadımköy’de üretime başladı.

2008 yılında Kimteks Poliüretan, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin metrekarelik yeni tesislerine taşındı.

İki ortak 2015 yılı sonunda yollarını ayırırken şu kararı verdi:

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kimpur) Leon Mizrahi’nin olacak.

Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri A.Ş. de Salvo Özsarfati ile yola devam edecek.

Leon Mizrahi, o günlerde sektörün önde gelen profesyonel yöneticilerinden Cavidan Karaca’nın kapısını çaldı:

- Sizden danışmanlık almak isteriz.

Karaca’nın bir yıllık danışmanlığının ardından bir teklifte daha bulundu:

- Gelin CEO olarak Kimpur’u yönetin. Size hisse de vermeye hazırım.

Karaca, görevi kabul ederken Mizrahi’ye hedefini bildirdi:

- Kimpur, 5 yıl içinde İstanbul Sanayi Odası’nın “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine girecek.

Kimpur, 2017 yılında 28 bin 500 tonluk “poliüretan sistemleri” üretimi, 427 milyon liralık (o günlerdeki kurlarla 73 milyon Euro) cirosuyla “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yerini aldı.

Halka arz çerçevesinde bugünden itibaren 3 günlük talep toplama sürecine giren Kimpur’un merkezinde Leon Mizrahi ve Cavidan Karaca ile buluştum.

Karaca, son iki yılın ciro bilgisini paylaştı:

- 2020 yılında ciromuz 930 milyon lira idi. 2021’i 2 milyar 172 milyon lira ciroyla kapattık. Bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar lirayı yakaladık. 2020 yılında “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 314’üncü sıraya yükseldik.

Üretimdeki büyümeye işaret etti:

- 2021 yılında üretimimiz 88 bin tonu bulmuştu. Bu yıl 100 bin tonu aşabileceğimizi düşünüyoruz.

Mizrahi, ihracatın cirodaki payının yüzde 40’a kadar çıktığını belirtti, Karaca sürdürdü:

- Pandemide iç pazardaki büyüme tempomuz daha hızlı oldu. O nedenle ciromuzda ihracatın payı yüzde 27’ye düştü. Yeniden yüzde 40’a çıkarmak istiyoruz. 45 dolayında ülkeye ihracat yapıyoruz.

Mizrahi, Letonya’da 1-1.5 ay önce son imzalarını attıkları şirket alımının altını çizdi:

- Letonya’da 25 bin ton kapasiteli yatırımımızla Avrupa’daki varlığımızı güçlendirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Adamantan SA firması ile işbirliğine gittik, Letonya’da SIA Kimpur Europe’u kurduk. Şirketin yüzde 75’i Kimpur’a ait.

Cavidan Karaca, Gebze’deki Plastikçiler OSB’de üretimlerinin sürdüğünü kaydedip, yeni yatırımlarına işaret etti:

- Düzce Gümüşova OSB’de yeni bir üretim tesisi kurmak için projelendirmelerimizi tamamladık, yatırıma başladık. Yatırım maliyetimiz 15 milyon doları aşacak.

Gümüşova OSB’deki tesisin kapasitesinin 65 bin ton olacağının altını çizdi:

- Bu kapasitenin 50 bin tonu mevcut ürün grubumuz poliüretan sistemleri, 5 bin tonu yeşil ürün gamı kapsamında PET artıklarından sentezlenerek üretilen geri dönüşüm tesisi, 10 bin tonluk da “eva granül hammaddesi” olacak.

Kimpur’un dünyadaki yerini merak ettim, Mizrahi yanıtladı:

- Bizim sektörde BASF ve Dow Chemical’ın aralarında yer aldığı “Big Five” var. Onların yanına yaklaşmamız söz konusu değil. Ancak, Gümüşova’daki yatırım devreye girdiğinde toplam kapasitemiz 200 bin tonu aşar. Böylece sektörümüzde dünyada ilk 10’a gireriz.

Kimpur, ek satışla birlikte halka açıklık oranı yüzde 31.22’yi bulursa, halka arzdan 1.1 milyar lira kaynak sağlayacak.

Şirket, halka arzdan sağlayacağı kaynakla dünyada ilk 10’a girme yolunda daha güçlü adımlar atabilecek…

600 ayrı sistem ürün kodu var

KİMPUR Kimteks Poliüretan Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi ile CEO Cavidan Karaca’ya neler ürettiklerini sordum. Mizrahi, şöyle yanıtladı:

- 600 ayrı sistem ürün kodu ile hizmet veriyoruz.

Cavidan Karaca, bu yanıttan pek bir şey anlamadığımı fark edince araya girdi:

- Sıvı hammadde üretiyoruz… Ürünlerimiz otomotiv, ayakkabı, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı ve inşaat malzemeleri gibi farklı sektörlere dönük üretimlerde kullanılıyor.

Ardından Kimpur’un tanıtım kataloğunu uzattı, ürünleri okumaya başladım:

Kim Foot: Ayakkabı sistemleri (ara taban, iş güvenliği ayakkabısı, tahta taklidi taban, terlik, halı terliği)

Ayakkabı sistemleri (ara taban, iş güvenliği ayakkabısı, tahta taklidi taban, terlik, halı terliği) Kim Flex: Esnek köpük sistemleri

Esnek köpük sistemleri Kim Rigid: Sert köpük sistemleri (tank ve jeotermal boru izolasyonu, iç ve dış yapı uygulamaları, tahta taklidi uygulamaları)

Sert köpük sistemleri (tank ve jeotermal boru izolasyonu, iç ve dış yapı uygulamaları, tahta taklidi uygulamaları) Kim Cool: Sert köpük sistemleri (buzdolabının içinde kullanılıyor)

Sert köpük sistemleri (buzdolabının içinde kullanılıyor) Kim Spray: Sprey sistemleri (çatı yalıtımı, dış cephe kaplaması, hayvan barınakları, soğuk hava depoları)

Sprey sistemleri (çatı yalıtımı, dış cephe kaplaması, hayvan barınakları, soğuk hava depoları) Kim Pol: Polyester poliolleri (ayakkabı sektörü, boya sektörü, sünger sektörü, izolasyon sektörü)

Sonra Ar-Ge üzerinde durdu:

- Kimpur Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillendi. Bu sayede şirketimiz son 5 yılda büyümede ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etti.

Elektriğin yüzde 20’sini güneşten elde edecek

KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca, Gebze ve Düzce’deki fabrikalarının çatısına güneş enerjisi sistemi (GES) kurmak için harekete geçtiklerini bildirdi:

- Gebze’de 441 kilovat, Düzce’de de 1 megavat elektrik üretimi söz konusu olacak.

Bu elektrik üretiminin Kimpur için ne anlama geldiğini şöyle açıkladı:

- Mevcut kapasite ve üretim koşullarında toplam elektrik tüketimimizin en az yüzde 15-20’sini GES’ten karşılayabileceğiz. Bu bize elektrik giderlerinde tasarruf anlamına gelecek.

Yeri gelmişken sürdürülebilirlik konusundaki adımlarına da değindi:

- 2021’de Sürdürülebilirlik Raporu yayınladık. Enerji tasarrufunun yanısıra çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlarda uluslararası paydaşlarımıza yönelik önemli taahhütlerde bulunduk. Biyo bazlı hammadde kullanımını da artırdık.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- Kadın istihdam oranını artırmayı ve liderlikte cinsiyet eşitliğini sağlamayı ilke edindik. Beyaz yaka çalışanları arasında kadın istihdam oranımız yüzde 40, yönetim kademesinde de yüzde 44 düzeyinde bulunuyor.